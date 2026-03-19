La SIDE inició la desclasificación de documentos secretos sobre la dictadura militar

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anuncio este jueves el inicio de un proceso de desclasificación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983, en cumplimiento de lo dispuesto por el presidente Javier Milei, en una medida que busca aportar información sobre los años de la última dictadura militar.

La iniciativa forma parte de un proceso integral que contempla la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación, con el objetivo de garantizar su preservación y acceso público.

Según informó el organismo a través de un posteo en la red social X, en esta primera etapa se difundirá un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con una Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE. Este material fue elaborado para facilitar la comprensión y contextualización de los archivos por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores.

Iniciamos el Procedimiento de Publicación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983.



En esta primera instancia, se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas y la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la… pic.twitter.com/aCoe4hS632 — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) March 19, 2026

La documentación fue organizada en carpetas temáticas bajo criterios de relevancia histórica e institucional, e incluye resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983, un período que abarca desde los años previos al golpe de Estado hasta el retorno de la democracia.

Desde la SIDE indicaron que los documentos serán publicados de manera progresiva a través de sus redes sociales y estarán disponibles para consulta pública en el sitio web oficial, dentro del apartado de archivos históricos.

El organismo enmarcó la medida dentro de una política orientada a fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y promover un vínculo “responsable” con la sociedad, en línea con estándares de transparencia y acceso a la información.

Cristian Auguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)

En ese sentido, destacaron que la desclasificación de archivos previamente secretos constituye “un acto de carácter ético, político y social” que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas pueden afectar la comprensión del pasado reciente.

El período alcanzado por esta primera desclasificación incluye años clave de la historia argentina, en particular el accionar de las fuerzas armadas durante la última dictadura (1976-1983), por lo que se espera que los documentos permitan avanzar en la reconstrucción histórica y el análisis de ese proceso.

La apertura de estos archivos representa, además, un paso significativo en materia de acceso a documentación sensible del Estado, en un área que durante décadas se mantuvo bajo estrictas condiciones de secreto. Desde la Secretaría de Inteligencia de Estado señalaron que esperan que la guía elaborada contribuya a facilitar el trabajo de historiadores, investigadores y comunicadores interesados en el material.