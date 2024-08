Las medidas de Javier Milei y el escándalo de Alberto Fernández, en vivo

Escuchar

04.40 | Luis Caputo y Juliana Di Tullio discutieron por el envío de lingotes de oro al exterior: “Son tan burros vos y tu colega”

En las últimas semanas surgió una polémica en torno al envío de lingotes de oro del Banco Central (BCRA) hacia el exterior del país. La medida fue muy cuestionada por dirigentes de Unión por la Patria, pero respaldada por el Gobierno y fundamentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de generar un rendimiento extra de los activo. En medio de las idas y vueltas, la senadora Juliana Di Tullio se cruzó con el funcionario luego de hacer un pedido de información para conocer los detalles del giro del patrimonio nacional. Caputo le hizo notar un error y criticó el aumentó de su sueldo en el Senado.

Este lunes, en horas del mediodía, Di Tullio dio a conocer a través de sus redes sociales que el pasado 29 de julio envió junto al también senador Oscar Parrilli un pedido de información pública y una nota a Luis Caputo “exigiendo explicaciones sobre el traslado del patrimonio en oro de los argentinos al exterior”. Sin embargo, Di Tullio aseguró que no obtuvo respuesta y que por lo tanto “de persistir en ello” iniciará “acciones legales”.

04.10 | Los senadores se aumentaron la dieta, ganarán $9 millones por mes y recibieron fuertes críticas de Milei

En virtud de las últimas paritarias celebradas entre las autoridades de ambas cámaras del Congreso y los gremios del personal legislativo, los senadores cobrarán un aumento en sus dietas que llevará sus ingresos mensuales a $9 millones en bruto que, con los descuentos, quedarán en casi $8 millones por mes.

En el Senado, las dietas de los 72 legisladores están “enganchadas” a los aumentos que dispongan las paritarias del sector; así lo dispusieron los propios senadores en una resolución que se votó en el recinto en abril pasado, cuando triplicaron sus dietas y las llevaron a $8 millones mensuales en bruto.

El último acuerdo paritario arrojó una suba de 6,5% en dos tramos. El primero será retroactivo al 1° de julio y fue fijado en 3,5 % y el segundo es del 3 % restante y comenzará a regir desde el 1° de agosto. Ese incremento comenzó a percibirse con las dietas de este mes, que treparon a $9 millones mensuales.

03.40 | Carlos Pagni: “La Libertad Avanza, las internas también”

El Gobierno entiende que está atravesando un gran momento. Hay factores que le permiten hacerlo. Es un gobierno economicista, mira la realidad desde la perspectiva económica, y desde ese punto de vista privilegia una variable que es la inflación. La inflación está en baja. No tanto como el oficialismo había anticipado en los informes de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central y uno de los economistas más sólidos que tiene la administración Milei, que pronosticó delante de inversores en Estados Unidos el mes pasado que en junio la inflación sería de 3,7%. Fue del 4%. Sin embargo, no quita que haya sido menor a la del mes anterior y mucho más baja incluso que la inflación medida en la Ciudad de Buenos Aires, que llegó a 5%. El Gobierno continúa apostando a esta ficha. Cree que ganará las elecciones del año que viene a través de este método, que es una recuperación del salario real a través de la baja de la inflación. Y con ello en mente, se prepara para en el mes de septiembre producir una disminución de 10 puntos del Impuesto PAÍS. Supondría una baja en la cotización del dólar oficial, asociada con este tributo, que llevaría también al abaratamiento de los bienes importados y se traduciría en una inflación aún más baja. Todo esto, con el sacrificio en alguna medida del nivel de superávit fiscal. No se reproducirá en el segundo semestre lo que ocurrió en el primero.

03.10 | El Gobierno oficializó los cambios en el sistema de Firma Digital

El Gobierno oficializó las modificaciones en el sistema de firma digital. La medida, que permitirá comprobar la identidad de manera íntegramente virtual, quedó plasmada en el decreto 743/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Estos cambios permitirán “comprobar, por sí o por medio de una Autoridad de Registro que actúe en nombre y por cuenta suya, la identidad y cualquier otro dato de los solicitantes o suscriptores considerado relevante para los procedimientos de verificación de identidad que se requieran para la emisión del certificado digital, su renovación o su revocación, mediante factores de autenticación biométrica, según se especifiquen en la Política Única de Certificación”.

02.40 | Paoltroni contó que desde el entorno del Presidente dicen que “no hay fundamentos” para la postulación del juez Lijo

En medio de las críticas de propios y ajenos por la postulación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema el senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni aseguró que desde “el entorno” del presidente Javier Milei aseguraron que no hay razones concretas para impulsar la candidatura del magistrado.

“No sé quién le recomienda al presidente de la Nación este personaje, pero le está haciendo tremendo daño al Gobierno, al Presidente, a la gobernabilidad, a la confianza, a las inversiones, absolutamente a todo; porque esto ya lo hemos vivido”, dijo el legislador en declaraciones a LN+, aunque aclaró que no tuvo la oportunidad de plantearle el tema directamente al mandatario. “Lo hablé con su entorno en estos mismos términos. Lo hablé con Santiago Caputo”, afirmó.

El formoseño contó que de la charla con el máximo asesor presidencial y mano derecha del titular del Ejecutivo surgió que “no hay fundamento” para acompañar desde el oficialismo el nombramiento de Lijo en el máximo tribunal.

02.00 | Victoria Villarruel se despegó de la polémica por el aumento para los senadores

En medio de la polémica desatada por el aumento de sueldo a los senadores y tras las críticas del presidente Javier Milei por la medida, la vicepresidenta Victoria Villarruel trató de despegarse del tema y aseguró que ella sólo tiene injerencia en la discusión salarial de los empleados del cuerpo.

“Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias de los empleados”, sostuvo la titular del Senado en una historia de Instagram en la que respondió a los cuestionamientos de sus seguidores.

