Le detectan un tumor al intendente de Córdoba capital y deberá tomar licencia por 10 días

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, anunció que se tomará una licencia de 10 días para someterse a una cirugía programada de extracción de próstata, luego que le detectaran “células tumorales malignas” durante un chequeo médico de rutina.

“El intendente, Daniel Passerini, se realizará este jueves 30 una cirugía programada en un nosocomio de nuestra ciudad. La intervención consiste en la extracción de la próstata con fines curativos, luego de detectarse la existencia de células tumorales malignas en un chequeo anual de rutina”, informaron desde el municipio a través de un parte difundido por medios locales.

“Según los profesionales a cargo de su salud, en 10 días Passerini podrá retomar sus tareas habituales en la intendencia. Durante ese lapso, estará a cargo del municipio, el viceintendente, Javier Pretto”, añade el comunicado.

De esta forma, desde el municipio aclararon que en principio Pretto quedará a cargo del Ejecutivo municipal al menos por 10 días.

A los 58 años, Daniel Passerini llegó a la intendencia de Córdoba de la mano del exgobernador Juan Schiaretti y del actual mandatario provincial, Martín Llaryora, quien antes había ocupado ese mismo cargo. Con el apoyo de ambos, Passerini logró retener en julio de 2023 el poder para Hacemos por Córdoba en la capital provincial.

Médico de formación, fue dos veces intendente de su localidad natal, Cruz Alta, y legislador provincial en dos períodos. También integró los gabinetes de José Manuel de la Sota —con quien militó durante años— y de Schiaretti, en ambos casos como ministro de Desarrollo Social.

Cáncer de próstata

El cáncer de próstata tiene una de las tasas de curación más altas cuando se detecta a tiempo. Por eso, los especialistas recomiendan que los hombres se realicen controles anuales desde los 50 años, o a partir de los 40 si existen antecedentes familiares.

Cáncer de próstata QUIRÓNSALUD - QUIRÓNSALUD

Tal como publicó LA NACION, en los últimos meses comenzó aplicarse en el país una nueva terapia llamada 177 Lutecio-PSMA-61, a fines de tratar el cáncer de próstata avanzado. El procedimiento combina el diagnóstico con la radiación dirigida a las células tumorales, una técnica que ya se utiliza en otros países y que ahora se encuentra disponible localmente para ciertos pacientes.

Se trata de un avance en el campo de la medicina de precisión, un enfoque que adapta los tratamientos a las características moleculares de cada persona, con el objetivo de aumentar la eficacia, reducir los efectos adversos y realizar un seguimiento más preciso de la enfermedad, especialmente en casos de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm).