8 de julio de 2020 • 23:16

Leonardo Fariña consideró que es falso que Lázaro Báez no puede pagar la fianza, resaltó el constante retraso de la Justicia para retomar el juicio por la ruta del dinero K y dijo que, desde que renunció al sistema de testigos protegidos, está "con ojos en la nuca".

En el programa La Cornisa, de LN+, el empresario opinó acerca de la prisión domiciliaria otorgada al santacruceño, y enfatizó: "No me parece que la cuestión de fondo acá sea su libertad. La detención o no de un imputado no hacen al fondo de una causa y no extingue el delito que se está juzgando".

Para él, "el nivel de responsabilidad es exactamente el mismo y, objetivamente, la causa debería seguir el trámite de la misma manera". Según dijo, esta resolución corresponde a "una interpretación jurídica", aunque aclaró: "No me parece ni bien ni mal. De hecho, en lo personal, me alegro por él. No tengo que decir otra cosa".

Según dijo, lo que preocupa a Fariña es "el retardo en la Justicia" y que el juicio no se active, considerando que el proceso comenzó en abril de 2013. "Desde que empezó la pandemia el TOF 4 está haciendo lo imposible para que este juicio se reinicie. Y resulta que en la Argentina, en el año 2020, el Consejo de la Magistratura no puede hacer que Internet ande básicamente para veinte personas juntas", señaló el arrepentido.

Entonces, criticó: "Lo paradójico es que hay otros juicios, que ya están en curso y que fueron reiniciados en este contexto de la pandemia, que se están desarrollando de manera virtual. Entonces, yo soy imputado en esta causa y soy uno de los pocos que estoy de acuerdo en que se reinicie".

Al ser consultado por Luis Majul acerca del hecho de que la defensa de Báez diga que no tiene el dinero para pagar la caución, que es de 632,5 millones de pesos, Fariña resaltó: "La condición de excarcelación es bajo una fianza, pero él no puede utilizar bienes embargados porque se presumen de origen ilícito; por lo cual, estimo que van a buscar un seguro de caución y, según los cálculos que yo hice, estamos hablando de 36 millones de pesos: un monto muy importante".

Sobre esto, Fariña consideró que "es lógico que él diga que no tiene la plata para pagar porque la tiene embargada". Sin embargo, disparó que esta declaración "es falsa": "Tiene el dinero para pagarlo, el tema es que no lo tiene declarado porque es de origen ilícito, por lo cual tampoco lo puede usar. Entonces, si no aparece un seguro de caución, va a tener que aparecer un tercero garante que lo pague".

Fariña también reflexionó sobre la Justicia argentina, y dijo: "A mi me detuvieron antes de indagatoria, después de 7 años se corroboró que fui mal perseguido penalmente. Esas cosas no le pasan a un político. Son muy pocos los que están detenidos en relación a las responsabilidades. Mi pregunta es, ¿si Báez está detenido por qué nunca detuvieron a los que le asignaron la obra pública? Pareciera que el jefe no está detenido pero el que aplica el método sí, lo que me parece una incoherencia. Los que menos peso tienen, van detenidos".

Para él, dentro de este sistema hay abogados "cuentapropistas" y ejemplificó al decir que los abogados que representan a Lázaro Báez son Franco Bindi y su socia, Giselle Robles: los abogados de Fariña cuando declaró como arrepentido y afectó principalmente al empresario santacruceño. "Mientras me defendían a mi, estaban a la par, y sin que yo sepa, hablando con Lázaro Báez, prometiéndole que me manejaban las declaraciones y prometiéndole el cielo y el moro".

Y siguió: "Si juntás a los imputados y a sus defensas de la ruta del dinero K y de la causa de los cuadernos son exactamente los mismos querellantes que en la causa de Dolores".

Sobre el homicidio de Fabián Gutiérrez: "Estoy curado de espanto"

En otro tramo de la entrevista habló sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez y fue categórico: "Estoy curado de espanto en estas cosas". Fariña recordó que en noviembre del año pasado renunció al programa de testigos. "Considero que hay un grave conflicto de intereses en mi permanencia en el programa de testigos, cuando quien asume la detención está denunciado por mi persona. Básicamente, me sentía mejor estando solo", confesó.

Tal como contó, desde que dejó de tener custodia se maneja con gran cautela. "Me muevo lo justo y necesario y tengo ojos en la nunca", explicó. Y añadió: "No te voy a negar que, cuando me enteré de la muerte de Gutiérrez, me conmocionó porque no deja de ser un exsecretario presidencial y un imputado colaborador en la causa de los cuadernos; con esto no estoy acusando a nadie, claramente. Lo que me parece a mi es que esta causa merece una visión distinta por ser de interés público y que se respete el proceso de punta a punta".

