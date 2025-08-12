Los argumentos de Javier Milei para no borrar un posteo contra Ian Moche

El presidente Javier Milei explicó las razones por las que no eliminó una publicación contra la familia de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo contra la cual apuntó en su cuenta de la red social X. El tuit es un reposteo de un mensaje del usuario “HOMRE GRIS”, donde asociaba a la familia de Moche con el kirchnerismo.

El Presidente sostuvo que es una “cuenta personal” y calificó la demanda de Moche sobre él como un intento de “cultura de la cancelación”.

Ian Moche con su madre, Marlene @ianmoche

Qué dijo Milei

Todo comenzó cuando el Presidente retuiteó un mensaje en que se mostraba a Moche en distintas imágenes con Sergio Massa, Cristina Kirchner y el periodista Paulino Rodrigues, quien lo invitó a su programa en LN+ para que contara su experiencia con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En la publicación, Milei insinuaba que la familia de Moche era kirchnerista y también el periodista operaba políticamente a cambio de favores económicos.

El mensaje se viralizó y los haters y los trolls cercanos a La Libertad Avanza difundieron mensajes de odio. Incluso se publicó la dirección de la casa en la que viven Moche y su familia y la escuela que asiste. La familia lo denunció como una forma de hostigamiento.

El posteo que realizó Milei refiriéndose a Ian Moche Javier Milei

La denuncia de Ian Moche y su familia

La madre de Ian, Marlene Spesso, solicitó en los medios que el Presidente diera de baja el mensaje. Ante la inacción, iniciaron una denuncia judicial en el juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N°4.

Ayer hubo actualizaciones en la causa cuando Milei presentó un escrito donde se negó a bajar la publicación. Sostuvo que él no había atacado a Moche pero que, sin embargo, si el chico es “un activista”, debería tolerar el debate.

Los argumentos de Milei

Además, argumentó que hizo el tuit desde su “cuenta personal” que no representa “una cuenta oficial o institucional del Poder Ejecutivo Nacional” -aunque en la red social está identificada como de un funcionario de un gobierno- y que la demanda debía ser rechazada “de inmediato por su manifiesta improcedencia formal y conceptual”.

Negó que “el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo". “El hecho de que una persona ostente un cargo público no convierte automáticamente en acto estatal todo lo que hace o dice en su vida personal o digital”, señaló.

Milei sostuvo que no criticó a Moche sino a Paulino Rodrigues, a quien aludió en su escrito otra vez como “Pautino”. El juez deberá resolver en 48 horas si le ordena o no al mandatario bajar la publicación.

Ian Moche @ianmoche

También criticó que la familia de Moche no haya recurrido a otras opciones antes de la denuncia judicial, como un pedido de “nota de la comunidad para brindar contexto o desmentir el contenido republicado”. Según él, la familia del chico de 12 años actuó “con la única finalidad de obtener la censura y eliminación de una opinión personal sobre un periodista” y consideró que la demanda se inscribe dentro de la “cultura de la cancelación”.

”Se trata de un fenómeno global que atenta contra la libre expresión y la libertad de los individuos sean ciudadanos, funcionarios o como en mi caso particular presidentes. La cultura de la cancelación no es más que una herramienta de ajusticiamiento ante cualquier supuesta ofensa con el fin de silenciar voces u opiniones que no compartimos", sumó.

Y continuó: “Se trató de una publicación entre varias al día que se realizan a través de mi cuenta en esa red social, por lo que no constituye un ataque u ofensa personal dirigida al actor, sino que se trata de una publicación aislada donde doy mi opinión personal sobre el periodista Paulino Rodrigues y no hago referencia ni me dirijo a la persona del actor”.

La respuesta de Ian Moche y su familia

Spesso contó cómo fue enterarse del escrito del Presidente y comunicárselo a su hijo. “Lo fui a buscar al colegio, le conté y lo tomó sin grandes sorpresas, como que era la respuesta que esperaba. Lo que más le preocupa, me dijo, en realidad es la respuesta de la Justicia, que tiene 48 horas para resolver. ¿Qué va a decir ahora?”, contó.

Afirmó que Milei “se autopercibe como una persona cruel y esto es parte de su crueldad”.

N”o es cierto que no hubo instancias. Le enviamos un mensaje por privado, también le hicimos llegar a su entorno el mensaje de que queríamos que bajara esa publicación, que viola los derechos del niño, además, subimos a las redes un video en el que Ian le pidió expresamente que bajara ese tuit, es decir, tuvo instancias para reparar la situación antes de llegar a la vía legal. Pero no lo hizo. Ahora vamos a esperar a ver qué dice la Justicia, que tiene que responder en estos días. Sino, apelaremos, en la Cámara, en la Corte o en foros internacionales”, indicó.

Y completó: “Está leyendo un libro sobre la vida de Al Capone. Me sorprendió, hace un rato me dijo: ´Viste que a veces las personas no caen por los delitos que cometen, sino por los errores que tuvieron’. Bueno, eso mismo. Si el Presidente hubiera pedido disculpas y bajaba el mensaje alcanzaba. No se tendría que haber llegado tan lejos”.