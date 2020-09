"El Estado debe ser firme", exigieron públicamente los jefes comunales de la tercera sección electoral y pidieron una audiencia con el gobernador

LA PLATA.- La intendentes del Frente de Todos de la tercera sección electoral le pidieron una audiencia al gobernador Axel Kicillof para coordinar acciones a fin de poner límite a las tomas de tierras. "Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas", dijeron a través de un comunicado, al que accedió LA NACION.

"El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio", agregaron los 14 intendentes peronistas de los distritos del sur y suroeste del conurbano, que se comunicaron con el ministro de Justicia, Julio Alak, para pedir ayuda en los desalojos.

El documento se conoció horas después de que el ministro de Seguridad, Sergio Berni subiera a sus redes un documento sobre las tomas en territorio del Gran Buenos Aires.

"Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la ley", manifestaron los intendentes reunidos este miércoles en el partido de Presidente Perón, donde se consolida una de las tomas más importantes del sur del Gran Buenos Aires.

En la foto que difundieron los intendentes se puede ver en el centro a Blanca Cantero, jefa comunal de Presidente Perón, acompañada, entre otros, por Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan José Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Marisa Fassi (Cañuelas), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown). A la reunión de hoy no asistieron los intendentes de Juntos por el Cambio.

En esta sección electoral hay tomas activas en La Matanza, Florencio Varela, Berazategui y Cañuelas, además de Presidente Perón.

"No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan las necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas", manifestaron los intendentes tras el encuentro.

"Nos reunimos para abordar de manera conjunta esta preocupante situación y llevar respuestas a nuestras comunidades", dijeron los alcaldes. Y admitieron: "Entendemos que la crisis sanitaria que el mundo está atravesando ha expuesto también la crisis social y la desigualdad que hoy en día miles de argentinos y argentinas siguen padeciendo. Por esta razón tenemos que trabajar todos juntos sobre el modelo de sociedad que queremos".

"La urbanización debe ser una política de Estado y es necesario trabajar en coordinación entre Nación, Provincia y municipios para facilitar el acceso al hábitat con vivendas dignas", proclamaron. Tras expresar su apoyo al impuesto a las grandes fortunas que impulsa el oficialoismo, señalaron: "La urbanización de barrios populares no puede quedar en una consigna. Tenemos que discutir seriamente cómo se va a financiar la política de vivienda".

Los alcaldes resolvieron reunirse al advertir las diferentes posturas dentro del oficialismo. El malestar es muy grande: "Parece que el gobernador no se define", dijo uno de los asistentes a la reunión de hoy.

El lunes, el gobernador Axel Kicillof admitió que existen "muchas dificultades para avanzar en las soluciones" a las toma de tierras. Pero apuntó que "es innegable que hay una necesidad" detrás de las tomas y que "tiene que haber una respuesta del Estado" para esa necesidad.

"Ya tuvimos reuniones con intendentes. No todas las situaciones son iguales. Que hay necesidad es innegable. Queremos reconocer ese derecho desde el Estado. Queremos ver cada caso particular. Es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia. No prejuzgo. Hay que darle una solución", sostuvo Kicillof.

"Ni bien podamos vamos a anunciar los planes de viviendas. La pandemia demora las posibilidades porque ni siquiera se puede autorizar la construcción", dijo, para prometer que "la cuestión urbanística es una prioridad del gobierno nacional y es una prioridad del gobierno provincial".

Esas manifestaciones generaron la protesta pública de los intendentes de Juntos por el Cambio, que le pidieron a Kicillof "claridad" y "acción" para condenar y terminar con las ocupaciones. Algunos intendentes peronistas acompañaron en silencio ese reclamo, hasta hoy.

El avance de las tomas

En la provincia ya hubo más de 1800 tomas de terrenos en este año, según una estimación del ministerio de Seguridad. El ministro Sergio Berni informó a LA NACION que hay cinco intentos de tomas de tierras por día, en este territorio.

Los alcaldes responsabilizan a la Justicia por la inacción: no hay desalojo posible sin una orden judicial. Los fiscales y los jueces, a su vez, están atados a un protocolo que demora los desalojos una vez consumado.

Se trata de la resolución 707/19, dictada en abril por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que estableció un "protocolo de actuación judicial frente a las usurpaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad".

El protocolo buscó prevenir o reducir el impacto social ulterior que pueden generar los desalojos forzosos y brindar protección a mujeres, niños, niñas adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas especialmente vulnerables en procesos de desalojos.

Las usurpaciones no sólo se registran en la tercera sección electoral. Además, las tomas proliferan en otros distritos de la primera sección, como Moreno, y en la octava sección, que corresponde a la ciudad de La Plata.