Lousteau trató a Caputo de “ludópata” y a Estados Unidos de “amigo prestamista” tras el apoyo de Trump a la gestión libertaria

El senador radical Martín Lousteau dejó un duro mensaje a la gestión libertaria luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrara un fuerte respaldo a Javier Milei en medio de negociaciones por una posible ayuda financiera del Tesoro. Lousteau trató al ministro de Economía, Luis Caputo, de “ludópata”. “Quizás sea hora de dejar de apostar y empezar a arreglar también la economía de la gente, no solo la de los bonistas”, escribió en X.

Este martes Milei y Trump tuvieron una reunión bilateral en Nueva York, donde el mandatario estadounidense brindó su apoyo a la administración argentina. Minutos más tarde, el Banco Mundial anunció que “está acelerando su apoyo a la Argentina”.

Esto significa una aceleración del monto de US$4000 millones, que forman parte del paquete de apoyo de US$12.000 millones anunciado en abril. El anuncio provocó el rechazo de parte de la oposición.

El presidente Donald Trump se reúne con su par argentino Javier Milei durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York Evan Vucci - AP

Diputados de Unión por la Patria presentaron dos proyectos de resolución para que Caputo se presente al Congreso a “dar explicaciones” sobre el nuevo endeudamiento y para que el Poder Ejecutivo y/o el Banco Central “someta a consideración del Congreso cualquier acuerdo que realice con el Departamento del Tesoro de EE.UU.”.

Lousteau, en tanto, manifestó su desacuerdo en X. “Es bueno tener un amigo prestamista con espalda: te rescata de los problemas en los que te metiste. Pero después tenés que resolverlos. El peligro es volverte un ludópata que debe cada vez más a prestamistas más poderosos”, arremetió.

Es bueno tener un amigo prestamista con espalda: te rescata de los problemas en los que te metiste. Pero después tenés que resolverlos.

El peligro es volverte un ludópata que debe cada vez más a prestamistas más poderosos. Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI. Te… https://t.co/gMVwQxBEjy — Martín Lousteau (@GugaLusto) September 23, 2025

El senador apuntó contra Caputo y su política monetaria, en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI. Te jugaste los del FMI y fuiste al Tesoro de EE.UU.”.

“Quizás sea hora de dejar de apostar y empezar a arreglar también la economía de la gente, no solo la de los bonistas“, concluyó.

Lo que se conoce del posible acuerdo

La reunión entre Trump y Milei llegó un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmara que podrían auxiliar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF).

Sin embargo, no hay detalles del monto en el acuerdo financiero o de cuándo podría ser anunciado. Caputo sostuvo que dicha información queda en manos del Tesoro. “Los equipos están hablando ahora y el secretario del Tesoro hará algún anuncio. A mí no me gusta adelantar cosas. Espero que ellos anuncien lo que tengan que anunciar”, señaló en diálogo con TN.

Luis Caputo en el Council of the Americas Nicolás Suárez

El ministro remarcó la relevancia de las palabras de apoyo de Trump, las que consideró “más importantes que lo que puede ser el apoyo financiero”. “El Presidente ha venido aquí muchas veces y dijo que Estados Unidos es el aliado estratégico, junto con Israel, y todo eso se va construyendo. Muchas veces que veníamos [a Estados Unidos] decían que no se sacaba la foto [con Trump] y algunas veces lo han criticado por eso. Acá tenés el payout de eso. Así que valieron la pena los viajes del Presidente“, sumó.

Luego, sostuvo que el equipo continúa “trabajando día a día para los argentinos”, pero que sepan que están “en el camino correcto”. “Venimos a hacer reformas que ningún gobierno se animó a hacer en 120 años. Ese es nuestro job description, como dice el Presidente, y es lo que vinimos a hacer más allá que la gente con su voto se manifieste para un lado u otro, lo cual es muy respetable", cerró.