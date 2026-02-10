Marcha de la CGT: qué sindicatos se adhieren a la movilización del miércoles 11 de febrero

La CGT (Confederación General del Trabajo) convocó para este miércoles 11 de febrero una movilización frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral, proyecto de ley oficialista que se tratará ese mismo día en el Senado. En ese sentido, surge la duda sobre qué gremios se adhieren a la marcha y cuáles paran este miércoles.

La central obrera definió marchar en un claro rechazo al proyecto, y la ciudadanía debe considerar en la jornada las zonas de concentración por posibles interrupciones en el tránsito. En tanto, algunos gremios anunciaron que harán paro, lo que puede paralizar algunos servicios durante la jornada.

El Consejo Directivo de la CGT definió convocar a una movilización para este miércoles 11 de febrero hacia el Congreso

A continuación, estos son los sindicatos que confirmaron su adhesión a la marcha de la CGT de este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral:

La CATT anunció un paro de transporte para este miércoles 11 de febrero

Los gremios del transporte convocaron a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneo.

La jornada de protestas incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13

Así lo confirmó Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CATT, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo. El dirigente consideró que la reforma “ataca los derechos constitucionales”, “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”.

En cuanto al paro de transporte, detalló que las actividades que nuclea la Confederación “se van a organizar de manera conveniente”. Según pudo conocer LA NACION con fuentes de Metrodelegados, la Comisión Directiva de los representantes de los trabajadores del subte se reunen este martes a las 10 de la mañana para decidir la modalidad de la medida de fuerza. Una vez definida, el gremio hará un comunicado para detallar el funcionamiento del servicio, en el marco de la jornada de protestas. Lo mismo pasa con APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), que, según pudo saber este medio, están ultimando los detalles sobre el cese de actividades de mañana.

Por su parte, la Unión de Transporte Argentina (UTA) confirmó a LA NACION que se adhiere a la marcha de la central obrera y que se movilizará a la Plaza de los Dos Congresos. De todos modos, no habrá paro de colectivos durante el miércoles.

Mañana habría trenes y colectivos en el AMBA

Por lo tanto, mañana habría trenes y colectivos en el AMBA. Desde La Fraternidad aún no se pronuncian al respecto ni confirmaron su adhesión a la movilización de la CGT.

ATE

El gremio de los empleados estatales en la órbita nacional ratificó no solo su adhesión a la movilización de la central obrera, sino también un paro de 24 horas durante este miércoles. En este marco, el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar, llamó a todos los trabajadores “a parar igual”, aunque la CGT no haya convocado a una huelga general, y explicó que “tienen cobertura legal para hacerlo”.

“Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga”, señaló el dirigente estatal. La concentración será a partir de las 12 del mediodía en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo.

CTA

CTA se adhiere a la marcha de la CGT este miércoles 11 de febrero y llamó a un paro X

Tanto la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) como la CTA Autónoma Nacional llamaron a un paro y movilización este miércoles bajo la consigna “Vamos en unidad para decirle no a la reforma laboral”. La concentración fue convocada a las 12 en Bernardo de Yrigoyen y Avenida de Mayo, de donde marcharán al Congreso.

UOM

La Unión Obrera Metalúrgica también llamó a una movilización y un paro general en el marco de la protesta en contra de la reforma laboral. A partir de las 10, habrá abandono de actividades por parte de los trabajadores metalúrgicos. En tanto, a partir de las 12 se reunirán en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen para marchar al Congreso.

UOM también para este miércoles 11 de febrero y se moviliza hacia el Congreso Instagram

Otros gremios que se suman a la marcha de la CGT

La Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) que representa a empleados públicos en diversos organismos nacionales se adhirió a la marcha de la CGT este miércoles. Andrés Rodríguez, secretario general y adjunto de la CGT, respaldó la movilización.

También se movilizarán la Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios), Ademys (Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires) y Sutna (Sindicato Único del Neumático). Por su parte, la Federación Aceitera Desmotadora (Ftciodyara) llevará adelante una huelga nacional este miércoles y marchará al Congreso.