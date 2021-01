El presidente de la Cámara baja buscará acercarse al electorado "moderado" con planteos impositivos y de seguridad, y aspira a conseguir acuerdos con espacios provinciales para ampliar el Frente de Todos "hacia el centro", con la mira en 2023

Sergio Massa se mantiene a prudente distancia de tensiones peronistas, como la que se vive por la conducción del Partido Justicialista bonaerense entre su aliado legislativo Máximo Kirchner y un grupo de intendentes que lideran la estructura. Enfocado en su rol nacional, pasó 2020 dividido entre su tarea de presidente de la Cámara de Diputados y algunas recorridas, sobre todo por el interior del país, junto al ministro de Transporte, Mario Meoni, hombre de su línea política.

Para este año electoral, el líder del Frente Renovador tiene planeado no resignar centralidad, reforzar su identidad a través de una agenda de centro y desarrollar un rol de articulador con fuerzas provinciales para ampliar el Frente de Todos. En su círculo más cercano aseguran que buscará disputar con Horacio Rodríguez Larreta el liderazgo de ese posicionamiento centrista en la opinión pública.

El mes que viene, el Frente Renovador pondrá en marcha su congreso nacional (presidido por Pablo Mirolo, intendente de La Banda, Santiago del Estero) y también el bonaerense (liderado por Luis Andreotti, exintendente de San Fernando, provincia de Buenos Aires). "Más Frente de Todos" será la consigna de ambos encuentros.

"En esos congresos se va a ir en la línea de ampliar la coalición y de una agenda de centro. Este va a ser el año para disputar esa agenda con temas como seguridad, pymes, trabajadores. Massa tiene una identidad y no la perdió. Larreta va también por ese posicionamiento de centro", subrayó a LA NACION una fuente de estrecha confianza de Massa.

Según dejaron trascender desde el entorno del líder del Frente Renovador, el jueves Massa se reunió con el presidente Alberto Fernández "y se habría acordado ir por esa agenda de centro". El diálogo con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en cambio, es menos fluido. "Con Cristina ha hablado dos o tres veces, pero más que nada por temas parlamentarios", aseguraron.

"Hay que volver a discutir la agenda de centro. Tenemos algunos aciertos, de haber instalado temas en la agenda. Sergio les tiene que hablar a los sectores no polarizados sobre gestión pública", planteó un ladero del tigrense.

Un importante dirigente massista coincidió: "Es un momento de construir agenda, hay temas que van saliendo. No podemos estar todo el año con el aborto.Massa insiste en que hay que retomar la agenda económica y discutir una reforma impositiva. Lo que es unánime es la continuidad dentro del Frente de Todos y que se debata una agenda. No vemos puntos de crisis [entre el Frente Renovador y el resto de la alianza oficialista]; sí, de diferenciación".

"Fortalecer el Frente Renovador es nuestro objetivo, con una agenda propia integrada al Frente de Todos", agregó un referente del massismo con recorrido bonaerense, y adelantó que los movimientos electorales de Massa comenzarán a verse "en junio" porque hasta ese mes "seguirá enfocado en la gestión legislativa".

Apartado de las disputas

"Sergio y Máximo trabajan juntos en la cámara. Lograron un respeto mutuo", describieron cerca del presidente de Diputados. Massa no se involucró en la contienda que protagoniza Máximo Kirchner con intendentes bonaerenses por la presidencia del PJ provincial. Con perfil bajo y sin opiniones públicas, se mantuvo fuera de esa pelea, que podría terminar con la asunción del hijo de Cristina a nivel bonaerense, y con la de Fernández, en el PJ nacional.

Otro hombre de trato cotidiano con Massa se refirió a ese conflicto: "Apareció lo del PJ y no tenemos vocación de meternos. Tenemos que aportar algo más frentista, lejos de pejotizar, hablarle al sector que no se quiere acercar al kirchnerismo. Lo del PJ no tiene importancia. ¿A quién le hablás con eso? A tu propia tribu", afirman cerca del exintendente de Tigre.

Lejos de esas polémicas, Massa buscará mantener centralidad política con la apuesta por un rol de articulador. "Buscará sumar al Frente de Todos a otras fuerzas políticas", adelantó a LA NACION una fuente cercana.

"Intentará acuerdos de centro con espacios provinciales como el Movimiento Popular Neuquino, el Frente de la Concordia de Misiones, Chubut Somos Todos, Partido de Identidad Salteña o el Movimiento Popular Fueguino", agregó la fuente.

Destacó este integrante del círculo massista que, "para lograr esas incorporaciones, hará valer su relación con los gobernadores y con los jefes políticos de las provincias, como [el neuquino Jorge] Sapag, [el misionero Carlos] Rovira o [el rionegrino Alberto] Weretilneck, que cada vez que pisan Buenos Aires pasan por el quincho de Massa".

El líder del Frente Renovador repitió durante 2020 las recorridas por el interior con Meoni, el ministro que representa su espacio en el gabinete. "Con Meoni recorrió el interior, pero no descuida nunca la provincia de Buenos Aires", resaltó un hombre cercano a Massa. Agregó que el tigrense "no disputa con el PJ", pero intentará "parar candidatos en 2021 de cara a 2023, en lo provincial y lo nacional".

