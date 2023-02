Pablo Moyano: “Si el Presidente no se habla con la vicepresidenta, seguimos dándole la posibilidad a la derecha de gobernar”

escuchar

En el marco de la feroz interna que divide al Frente de Todos (FdT) con miras a las elecciones presidenciales, el líder del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó este martes la falta de comunicación que existe entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, entre otros funcionarios de su Gobierno. En ese contexto, pidió que la mesa política convocada por el jefe de Estado no solo se enfoque en la definición de las candidaturas, sino en la concertación de una hoja de ruta en común en aras de resolver los “temas que le interesan a la gente”, como la inflación.

En declaraciones a Futurock, Moyano celebró el anuncio realizado por Fernández el domingo sobre el llamamiento a una mesa para diseñar las reglas electorales del FdT. “Lo venimos reclamando de distintos sectores y creo que es el momento justo y necesario para que en ese debate, que lamentablmente se hace en forma pública, los dirigentes con cierta responsabilidad podamos debatir y discutir en un congreso partidario donde participemos todos”, sostuvo.

Tras ello, enfatizó: “Acá no sobra nadie y todos somos necesarios en este momento, donde hay un ataque de la Justicia hacia el Gobierno; de los empresarios, remarcando permanentemente los precios de los alimentos; y también un ataque mediático constante. Más allá de las candidaturas, es el momento de que empecemos a armar un programa donde todos aportemos un granito de arena”.

Consultado acerca de la falta de diálogo entre el Presidente y su ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro -uno de los hombres de máxima confianza de Cristina Kirchner-, entre otros conflictos dentro de la coalición gobernante, el líder de Camioneros justificó: “Al ser un FdT con distintos sectores políticos, siempre surgen diferencias. Lo importante es que se ha tomado la decisión de esta mesa política”. Después, reflexionó: “Creo que cada vez que surge una discusión, o si el Presidente no se habla con la vicepresidenta o el ministro, seguimos dándole posibilidad a la derecha de volver a gobernar, algo que sería castastrófico para los trabajadores”.

Más tarde, insistió en que el debate al interior del espacio no debe limitarse a la definición de las candidaturas. “Ojalá que de estas discusiones internas surja algo importante para la gente. Todavía hay muchísimos problemas por resolver. Vengo reclamando hace tiempo que el salario familair por hijo lo cobren todos los trabajadores registrados, queremos que se devuelva el impuesto al trabajo y hay un montón de reclamos que todavía no han sido resuletos por el Gobierno”, consideró y recalcó: “Hay que hablar de los problemas de fondo, de medidas medidas peronistas que lleguen directamente al bolsillo de los laburantes, y no estar discutiendo otros temas que no les interesan a la gente”.

La gestión de Sergio Massa y su eventual candidatura

Sobre el tramo final de la entrevista, Moyano analizó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, y habló acerca de su eventual candidatura a la Presidencia.

Respecto de la situación económica, el sindicalista evaluó: “Hay que tener en cuenta que el Gobierno no agarró un fierro caliente, agarramos una acería. Dejarnos los 45 mil millones de dólares [de deuda] con los que nadie investigó qué hizo el papanatas [en alusión al expresidente Mauricio Macri], sumado a la guerra [entre Rusia y Ucrania], hace realmente muy complicada la situación econmómica”. No obstante, planteó que ante el escenario adverso Massa “está haciendo un laburo muy importante”, aunque aclaró: “Tiene que bajar sí o sí la inflación. Si no, no serviría de nada todo lo que está llevando adelante el Gobierno. Si no se ataca el corazón del problema, no le encuentro salida”.

Después, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el ministro se candidatée a la Presidencia, contestó: “Dentro del peronismo, en unas PASO vamos a definir nuestro candidato. Yo no voy a descurbrir nada nuevo, si uno de los candidatos va a ser Massa, también se habla de Scioli y desde su entorno dicen que Alberto va a ir a la reelección, sumado a algún gobernador. De ahí no va a salir”. Seguidamente, subrayó: “Vamos a hacer lo imposible para que el próximo gobierno sea peronista. No nos podemos dar el lujo de que el próximo gobierno sea de derecha, que viene por la reforma laboral, a quitarte las indemnizaciones... Y todos los compañeros nombrados están capacitados para manejar los destinos del país”.

En ese contexto y ante una consulta sobre la candidatura de Cristina Kirchner, defendió la idea de que la exmandataria se encuentra proscripta. “Que hay proscripción está comprobado. Hay un ataque constante del diario Clarín y de los jueces... Por eso hemos acompañado la marcha y el juicio politico a la Corte Suprema. No se cuál será su ánimo, si tendrá voluntad, pero nadie puede descartar que será una figura central en el próximo armado (...) Creo que si intenta ser candidata van a salir a ir a acelerar los juicios que tiene, pero nadie va a dudar que ella va a ser un eje central en los próximos meses”.

Por último, Moyano afirmó que se sumaría a una movilización en contra de la “proscripción” de la exmandataria de ser convocado. “Lo he hablado con los compañeros. Si hay reuniones, convocatoria, por supuesto que vamos a acompañar. El 21 de febrero de 2018, cuando estuve a punto de ser detenido por una causa que me inventaron de Independiente, hubo una gran movilización. Bueno, si los compañeros convocan, acompañaremos”, prometió.

