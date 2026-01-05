Pérez Esquivel, las CTA, la UTEP y la izquierda convocaron a protestar contra Trump frente a la Embajada de EE.UU.

Las organizaciones que integran las dos vertientes de la CTA y los grupos que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con la izquierda, partidos políticos y agrupaciones de derechos humanos, marcharán a la Embajada de Estados Unidos para repudiar la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel es una de las personalidades que impulsaron la convocatoria, que partirá desde Plaza Italia a las 17.

Desde las 10, en la sede de la CTA Autónoma, que lidera el sindicalista estatal Hugo “Cachorro” Godoy, se realizó una conferencia de prensa en la que se anunció la protesta “para repudiar el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, como así también las acciones militares de EE.UU. en Venezuela”, según un comunicado conjunto de las dos vertientes de la CTA.

Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, fue una de las principales voces en la conferencia de prensa, de la que participó de manera virtual. “Es una amenaza a todo el continente latinoamericano. No estamos exentos de la agresividad de Estados Unidos”, subrayó Pérez Esquivel.

Pérez Esquivel convocó a la protesta, con una participación a distancia Prensa CTA-A

El activista, titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), pidió declarar “un día de rebeldía de conciencia de los pueblos” y “un paro continental“. Propuso, además, ”buscar los mecanismos jurídicos para llevar a Trump ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra los pueblos en el mundo".

“Tenemos que rechazar la mentira, que es la madre de todas las violencias. Acusan a Maduro de narcotraficante, lo hicieron también con Saddam Hussein con las armas de destrucción masiva. Se basan en la mentira para justificar los ataques a diferentes países”, comparó Pérez Esquivel, quien expresó su “rechazo a las declaraciones de [Javier] Milei“, al que caracterizó como “un sirviente del imperio norteamericano”.

En la conferencia de prensa en la sede de la CTA Autónoma, también habló la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, quien se hizo presente en el lugar y leyó un comunicado. “Los organismos de derechos humanos repudiamos el brutal ataque del gobierno de Estados Unidos, reclamamos el inmediato retiro de las fuerzas militares estadounidenses y la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros”, sostuvo Almeida.

Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de la CTA Autónoma CTA-A

Godoy fue el encargado de convocar a la manifestación frente a la embajada norteamericana. La concentración será a las 17, en Plaza Italia, desde donde la movilización se dirigirá a la sede diplomática que conduce Peter Lamelas, ubicada a escasas cuadras, sobre la calle Colombia.

Además de Almeida, acompañaron a Godoy en la mesa instalada para la conferencia dirigentes como Hugo Yasky (diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores), Myriam Bregman (diputada del Frente de Izquierda), Juan Marino (diputado de Unión por la Patria), Norma Morales (Barrios de Pie) y Silvia Saravia (Libres del Sur), entre otros. También se pudo ver en el lugar a Roberto Baradel (secretario general del Suteba), Horacio Pietragalla (diputado de Unión por la Patria y exsecretario de Derechos Humanos) y Néstor Pitrola (diputado del Frente de Izquierda), entre otros.

Movimientos sociales y piqueteros

La UTEP -una organización gremial que integran el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, entre otros movimientos sociales y piqueteros- llamó a marchar contra la intervención estadounidense en Caracas, que en las primeras horas del sábado derivó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Este lunes 5/1 a las 17hs nos concentramos en Plaza Italia para movilizar a la Embajada de Estados Unidos.



¡Fuera EEUU de América Latina!



¡Defendamos Venezuela! pic.twitter.com/K1lJllK5rm — UTEP (@UTEPoficial) January 3, 2026

“Rechazamos la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Nuestra región es territorio de paz y no admitimos que una potencia extranjera bombardee pueblos hermanos para imponer sus intereses políticos, económicos y geopolíticos. La acción militar de Estados Unidos constituye una agresión directa contra un país soberano de nuestra región y establece un precedente gravísimo para toda América Latina: ninguna nación de la región estará a salvo si se normalizan este tipo de intervenciones unilaterales”, indicó la UTEP, que conduce Alejandro Gramajo (Movimiento Evita), en un comunicado.

“Esta acción viola de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos, que prohíben la intervención militar entre Estados miembros, marcando un retroceso histórico gravísimo desde la invasión a Panamá en 1989. América Latina no es zona de guerra ni patio trasero de ninguna potencia. Somos pueblos que luchamos por nuestra soberanía, autodeterminación y derecho a decidir nuestro propio destino”, se subrayó en el comunicado de la UTEP.

Unas 70 organizaciones adherirán a la protesta, y muchas de ellas fueron parte de la manifestación que se organizó el sábado, el mismo día de la intervención estadounidense en Venezuela. Entre los grupos que apoyan la protesta están Patria Grande (referenciado con Juan Grabois), Nuevo Encuentro (el partido que lidera Martín Sabbatella), La Patria es el Otro (un conglomerado de agrupaciones que encabeza el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque), el Partido Comunista, los Curas en Opción por los Pobres, y el partido Miles (sello político de Luis D’Elía).