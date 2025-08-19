Polémica: qué pasó entre Tronco y Myriam Bregman

Un fuerte cruce en la red social X entre el candidato a diputado de La Libertad Avanza, Sergio ‘Tronco’ Figliuolo, y la exlegisladora del Frente de Izquierda-Unidad, Myriam Bregman, reavivó una controversia originada en 2024. La discusión se centró en la viralización de un sketch televisivo que involucró al dirigente de izquierda Nicolás del Caño y que generó acusaciones de violencia política.

¿Qué pasó entre Myriam Bregman y Sergio ‘Tronco’ Figliuolo?

La discusión comenzó por una publicación de Myriam Bregman en su cuenta de X. La exlegisladora recordó un episodio ocurrido en enero de 2024 en el canal de streaming Neura. En su mensaje, a propósito de la postulación de Figliuolo, Bregman escribió: “Tronco, el candidato de La Libertad Avanza cree que es gracioso pegándole ‘a Del Caño’, pero es violento. #Memoria”. El posteo hizo referencia a un acto de Figliuolo durante una transmisión en vivo.

“Tronco, el candidato de La Libertad Avanza cree que es gracioso pegándole ‘a Del Caño’, pero es violento” (X, @myriambregman)

El comentario generó una respuesta directa del aspirante a una banca en el Congreso este martes. Figliuolo minimizó el hecho y lo describió como una performance artística. “Bregman, lo que hice fue un sketch/representación (o ‘instalación’, cómo les gusta decir a ustedes) del muteo al micrófono de Del Caño en una comisión: un simple tubo de PVC con bigote”, afirmó.

Luego, el candidato de La Libertad Avanza contraatacó con acusaciones hacia la izquierda: “Jamás corrí en ‘manada’ a un pibe de 20 años, jamás prendí fuego un contenedor, di vuelta un auto o escupí a un legislador. Que salgan con esto habla mucho más de ustedes…”.

Figliuolo calificó su acto como una “instalación” o “representación” del muteo al micrófono del legislador de izquierda

Bregman contestó nuevamente y redobló la crítica: “Bueno, veo que lo reivindicás. Qué triste, realmente. PD: no es buena defensa decir ‘pero vos hiciste tal cosa’. De fake news no se vive, fijate que te venden“.

¿Cómo fue el sketch que generó la controversia?

El hecho original ocurrió en enero de 2024 durante una emisión del programa Humo Industrial, del canal Neura. En ese momento, se realizaba el debate en comisiones de la Cámara de Diputados por la ley ómnibus. Sergio Figliuolo comentaba los cruces entre el diputado Nicolás del Caño y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert.

La agresión de "Tronco" a del Caño

Figliuolo tomó un tubo de PVC con una ilustración de la cara de Nicolás del Caño. Bautizó al objeto como “Nicolás del PVC”. El programa continuó con el tubo sobre una silla del estudio. En un momento, Figliuolo le dio una fuerte patada al objeto, que cayó al suelo en medio de risas en el set.

Después, lo levantó y simuló un reto: “Hay reglas que hay que respetar. Tenés cinco minutos para preguntar. Cinco minutos. Hay reglas que cumplir”. Más tarde arrojó el tubo con violencia al piso.

Bregman reprochó al candidato libertario la falta de autocrítica

¿Qué otros dirigentes participaron de la discusión?

Al intercambio entre Figliuolo y Bregman se sumó Luca Bonfante, excandidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda-Unidad. Bonfante interpeló directamente al candidato de La Libertad Avanza por su postulación. “Lo que habla de vos es que te la pasás tirándote contra los trabajadores estatales y ahora estás yendo atrás de un cargo para cobrar millones de pesos, caradura“, le recriminó.

Figliuolo respondió con ironía a la acusación: “Disculpa, no hablo uruk hai [raza de orcos del Señor de los Anillos]. ¿Me podés detallar en un Excel donde fue la plata ‘para las gestiones obreras’ de la colecta que hiciste?”.

Bonfante tuvo la última palabra hasta el momento en esa conversación: “Mirá como te hacés el dolobu. ¿Vas a pasar cobrar millones de pesos del Estado? ¿Te la vas a quedar toda sinvergüenza?“.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.