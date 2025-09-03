Por qué Javier Milei viaja a Estados Unidos esta semana

El presidente Javier Milei modificó su itinerario y visitará solo Los Ángeles, donde se reunirá con empresarios e inversores hoteleros. El viaje se produce en un contexto de tensiones políticas internas y a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué Javier Milei viajará a Estados Unidos?

El viaje de Javier Milei a Estados Unidos tiene como principal objetivo cumplir con compromisos previamente asumidos con Michael Milken, líder del Instituto Milken. El economista estadounidense organizó un encuentro con empresarios en su residencia de Malibú, que debido al creciente interés, se trasladó a un hotel en Los Ángeles.

Javier Milei regresará de Estados Unidos para estar presente en las elecciones legislativas provinciales LUIS ROBAYO - AFP

La agenda del Presidente durante su viaje a los Estados Unidos

La agenda del presidente en Los Ángeles incluye:

Reunión con empresarios: un encuentro con alrededor de 80 empresarios interesados en invertir en Argentina.

un encuentro con alrededor de 80 empresarios interesados en invertir en Argentina. Encuentro con inversores hoteleros: originalmente planeado en Las Vegas, este encuentro se trasladó a Los Ángeles para facilitar la agenda del Presidente.

originalmente planeado en Las Vegas, este encuentro se trasladó a Los Ángeles para facilitar la agenda del Presidente. Posible reunión con Rafael Nadal: el extenista español, con inversiones hoteleras en Argentina, podría sumarse a la agenda en Los Ángeles.

el extenista español, con inversiones hoteleras en Argentina, podría sumarse a la agenda en Los Ángeles. Reunión con María Noel de Castro: una ingeniera biomédica nacida en Salta y la primera aspirante a astronauta argentina con una misión a la Estación Espacial Internacional (EEI), programada para 2027, se reunirá con Milei tras el cambio de planes.

Noel de Castro se reunirá con el Presidente en Los Angeles (Fuente: Instagram/@noel.decastro)

El regreso de Javier Milei a Argentina está previsto para el viernes, adelantando su retorno para estar presente en el país durante las elecciones bonaerenses. El horario exacto de su llegada depende de las horas de vuelo de los pilotos del ARG-01.

Motivos del cambio de planes y la cancelación de la visita a Las Vegas

La decisión de no visitar Las Vegas se tomó para optimizar la agenda del Presidente y permitir su regreso a Argentina antes de las elecciones bonaerenses. Inicialmente, se había especulado con la posibilidad de que Milei asistiera a un espectáculo de su expareja, Fátima Florez, pero por mas de que en el flyer del show anunciaran su presencia, fuentes del mandatario indicaron que esta visita nunca estuvo confirmada.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron que Javier Milei no visitará Las Vegas

Implicaciones políticas de este viaje

El viaje de Milei se produce en un momento político delicado, marcado por filtraciones de audios y denuncias de espionaje ilegal a la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Algunos sectores del oficialismo consideraban que el viaje no era oportuno en este contexto, pero el presidente decidió mantener sus compromisos internacionales.

Próximos destinos internacionales que visitará Javier Milei

Después de su visita a Estados Unidos, Milei tiene previsto continuar su agenda internacional con viajes a España, a partir del 11 o 14 de este mes, donde participará en un acto de Vox y se reunirá con empresarios locales. A fin de mes, asistirá a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde existe la posibilidad de una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.