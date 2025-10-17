Qué dice el audio de Cristina por el 17 de octubre

En un mensaje de audio difundido durante un evento en Madrid, organizado por el “Comité Internacional Cristina Libre” en el Congreso de los Diputados de España, Cristina Kirchner criticó la política económica de Javier Milei y su relación con Estados Unidos. La expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria, calificó la situación económica actual como un “desastre inédito” para el país.

Cristina Kirchner criticó la relación de Milei con Estados Unidos

La exmandataria expresó en el audio: “Están haciendo un desastre inédito, que no se puede creer. La economía argentina manejada a control remoto por el tesoro de los Estados Unidos. Nunca visto”.

Asistentes al congreso "antilawfare" organizado en el Congreso de los Diputados de España, donde se abordó la situación legal de Cristina Kirchner IGNACIO LOPEZ ISASMENDI

El evento, organizado por el “Comité Internacional Cristina Libre”, se realizó en el Salón Constitucional del Congreso de los Diputados español. Unas 100 personas escucharon el audio de ocho minutos, en el marco de las jornadas “Lawfare y degradación de la democracia. La proscripción de Cristina Kirchner”. El evento contó con el apoyo de organizaciones como Grupo de Puebla, Argentina Soberana Madrid, Argentinos para la Victoria–Provincia 25 y el Observatorio de Lawfare.

El senador Oscar Parrilli, el abogado Gregorio Dalbón, la diputada Florencia Carignano y diputados de la izquierda española como Irene Montero (Podemos) estuvieron presentes y tras escuchar el mensaje de la expresidenta, participaron en un debate sobre la teoría del lawfare.

Diputados de la izquierda española como Irene Montero (Podemos) estuvieron presentes y tras escuchar el mensaje de la expresidenta IGNACIO LOPEZ ISASMENDI

El contexto del mensaje

Cristina Kirchner realizó un recorrido histórico desde el 17 de octubre de 1945 y reflexionó sobre el peronismo como un “enemigo a suprimir” por la “intervención externa”. Aseguró que esta intervención ahora utiliza a “jueces y fiscales como empleados” para proscribirla, en lugar de golpes militares.

La expresidenta también se refirió a los medios de comunicación: “Los medios hegemónicos de comunicación mienten y construyen relatos que nada tienen que ver con la realidad, pero que estigmatizan gobiernos, movimientos políticos y, principalmente, a sus líderes. Esos falsos relatos constituyen el insumo que los poderes económicos concentrados utilizan para armar causas judiciales con jueces y fiscales que funcionan como sus empleados. Eso es exactamente el lawfare”.

Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo su condena de prisión domiciliaria Rodrigo Nespolo

Cristina Kirchner vinculó su situación de prisión domiciliaria con el lawfare, afirmando que cumple su “cuarto mes de prisión por una causa completamente armada y por un delito que jamás podría haber cometido” y añadió: “Los que pagamos las deudas, los que mejoramos la vida de millones de argentinos, los que generamos empleo, los que nunca nos arrodillamos y siempre fuimos de frente. Bueno, acá, presa en San José 1111. A los que endeudan y estafan al país una y otra vez, los veo en libertad. Las familias están más endeudadas, las fábricas cerradas. Los jubilados, cobrando miseria”.

Panelistas y asistentes en el congreso celebrado en el Congreso de los Diputados español, donde se discutió la situación judicial de la expresidenta argentina IGNACIO LOPEZ ISASMENDI

Críticas de Cristina Kirchner al apoyo de Trump

La líder peronista ya había cuestionado el apoyo del presidente Donald Trump al Gobierno en sus redes sociales. Recordó cuando se anunció la ayuda de Estados Unidos, que prometió un préstamo de US$20.000 millones para Argentina sujeto a los resultados de las elecciones legislativas. En ese momento, Cristina Kirchner desafió desde su cuenta de X: “Argentinos, ya saben qué hacer”.

