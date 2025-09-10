Qué dijo Lilita Carrió de Karina Milei

En una entrevista para A24, Elisa “Lilita” Carrió lanzó fuertes críticas contra los hermanos Milei y expresó su preocupación por el rumbo político del país y el rol de ambos en el mismo. Además, expresó estar conforme con los resultados en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el pasado domingo 7 de septiembre

¿Cómo calificó Carrió a Karina y Javier Milei?

En una entrevista con A24, Carrió fue contundente al describir a Javier y Karina Milei. “La pareja presidencial es una pareja perversa, que goza de la crueldad y además está llena de codicia”, afirmó.

Elisa Carrió sobre los hermanos Milei

En cuanto a los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la dirigente política expreso: “Yo estoy contenta con los resultados del domingo”, y explicó que: “El peronismo sacó los mismos votos que siempre saca”. Además, aclaró: “No soy antiperonista”. En cuanto al partido de Fuerza Patria, sostuvo que: “El peronismo ganó, pero Cristina perdió. No hablen más del kirchnerismo, se terminó el kirchnerismo. Ganaron los intendentes”, afirmó y remarcó la ausencia de Máximo Kirchner en el acto realizado en el búnker, ya que, se encontraba en la Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su condena.

La preocupación de Lilita Carrió por el avance de La Libertad Avanza

Además, la líder de la Coalición Cívica, manifestó su preocupación por el crecimiento de La Libertad Avanza (LLA), ya que, considera que este espacio reemplazó a fuerzas políticas que representaban “los valores republicanos y la lucha contra la corrupción” y añadió que Milei es “un aventurero bancado por el establishment y que terminó bancado por Mauricio Macri”.

Elisa Carrió expresó su temor por el gobierno de Javier Milei

Carrió alertó sobre los riesgos de un posible régimen autoritario si Milei sigue sumando poder. “Creo que, si este hombre sigue teniendo legitimidad, podemos ir hacia un régimen perverso y autoritario”, advirtió. Expresó su temor sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei: “Gobernar exclusivamente por decretos, imponer vetos, más una victoria electoral, podría haber significado la eliminación del parlamento, el no control de la justicia y un saqueo indefinido”.

La opinión de Elisa Carrió en la polémica del “Gordo Dan” y Luis Juez

Otro tema abordado fue la polémica publicación de Daniel Parisini, el “Gordo Dan”, sobre Luis Juez y su hija. Carrió sostuvo que este hecho “entra dentro del orden de lo perverso” y lo vinculó con “las fuerzas del infierno, no las del cielo”.

Posibles denuncias sobre el sector de la salud

La referente de la Coalición Cívica adelantó que prepara denuncias sobre el presunto caso de corrupción en el sector de la salud. Señaló a Martín Menem como “el que tiene la relación con todos los laboratorios” y a Mario Lugones, ministro de Salud, como “un representante de lo peor del negocio de la salud”.

Carrió fue directa al acusar a los Milei de irregularidades. “Los Milei son ilegales. No tienen nada en blanco, no tienen una factura de nada”, aseveró. También reveló una conversación con Eduardo Eurnekian, quien le habría dicho que Milei: “Era alguien que puso para molestar a Marcos Peña y se le fue de las manos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.