La candidata a diputada nacional, María Eugenia Talerico, criticó con dureza el evento que protagonizó el presidente Javier Milei en el estadio Movistar Arena. Durante una entrevista televisiva en LN+, la dirigente del partido Potencia se mostró conmovida y cuestionó la pertinencia del acto en el actual contexto económico del país.

Qué dijo María Eugenia Talerico sobre el show de Milei en el Movistar Arena

La abogada penalista calificó el espectáculo del jefe de Estado como una afrenta para los ciudadanos. “Me provoca mucha consternación”, afirmó Talerico. La dirigente de 54 años consideró que el evento representa una celebración por un “milagro que todavía no ocurrió”. “Le pide perdón a Sandro cuando le tendría que pedir perdón a la sociedad argentina, que no pasa un buen momento. Hay un alto grado de incertidumbre”, sentenció.

“Me provoca mucha consternación”, afirmó Talerico sobre el evento en el Movistar Arena Captura: LN+

Talerico se refirió a la presentación de Milei, donde el Presidente cantó y bailó en el escenario. Una banda compuesta por diputados y dirigentes de La Libertad Avanza, como Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch, lo acompañó. Para la candidata, esta puesta en escena desentona con la realidad nacional. “Me parece una burla, no está para esta fiesta”, insistió en su declaración al canal LN+.

El contraste con los problemas económicos y de seguridad

La dirigente de Potencia trazó un paralelo entre el gasto del evento y las carencias en áreas críticas del Estado. Cuestionó la asignación de recursos para el acto presidencial mientras existen otras urgencias.

“Acaban de bajar a un candidato porque recibió financiamiento narco. Hay que reimprimir un montón de boletas, poner dinero. No hay dinero para jubilados, para el Garrahan, y hacen semejante fiesta para presentar el milagro argentino, que todavía no lo vemos”, detalló.

Milei cantó "Dame el fuego de tu amor"

Talerico recordó el triple crimen ocurrido en Florencio Varela y criticó la falta de pronunciamiento de Milei sobre ese hecho, en contraste con sus declaraciones sobre política internacional. “El 7 de octubre está claro que sucedió un hecho terrible con Hamas y el terrorismo internacional, pero el problema es que a las familias argentinas les matan a sus hijos todos los días y hablamos de Occidente y la guerra de Israel”, recriminó.

En ese momento de la entrevista, su voz se quebró y debió contener las lágrimas. “Estoy conmovida”, admitió Talerico. “Vengo de la provincia y me parece que no está para que haga esto”, lamentó. Luego, recuperó la compostura y finalizó su idea. “La dirigencia política es responsable de lo que viene... con una incertidumbre tremenda...”.

El Presidente cantó "No me arrepiento de este amor"

Cómo fue el show de Milei en el Movistar Arena

El acto en el Movistar Arena se organizó con motivo de la presentación de un nuevo libro del Presidente. Javier Milei ingresó al escenario a través del público, compuesto por militantes y seguidores de La Libertad Avanza. En el lugar también se encontraban ministros y funcionarios del Gobierno. Entre los presentes estaban Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Luis Petri, Diego Santilli y Daniel Scioli.

El jefe de Estado interpretó una serie de canciones de rock de artistas como La Renga, Gilda, Sandro y Charly García, con reversiones propias de las letras. También entonó las estrofas del himno nacional. Ofreció también un discurso junto a Manuel Adorni. En su alocución, apuntó contra las “malditas operetas” del kirchnerismo, sostuvo que el país está “en el camino correcto” y alentó a sus seguidores con vistas a las elecciones legislativas de octubre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.