Qué le dijo Milei a Álvarez Ágis

Javier Milei criticó al economista Emmanuel Álvarez Agis por su propuesta de implementar un impuesto a la extracción de efectivo. El cruce se produjo este lunes a través de la red social X, donde el mandatario compartió un video con las declaraciones del exviceministro de Economía.

El cruce en redes sociales

Milei acompañó el video con una crítica contundente: “Kirchnerista = ladrón”. El mandatario apuntó contra el exfuncionario: “El que fue viceministro de economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero.”

La propuesta del economista

En un fragmento de su participación en un programa de El Destape, Álvarez Agis presentó su idea sobre un posible “impuesto al efectivo”, que según él podría fomentar la formalización del comercio. Para ilustrar su propuesta, el economista comentó: “Voy al cajero, pongo $1000 y salen $900”.

El posteo inicial que compartió Milei pertenece a Agustín Romo, actual presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Romo criticó a la oposición al oficialismo y aseveró que “los kukas” buscan implementar un impuesto al efectivo: “Dios mío, córranse. Déjennos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está. Fracasaron. No sirven para nada”.

La respuesta de Álvarez Agis tras las declaraciones de Milei

Ante las críticas, el exministro se defendió en diálogo con LA NACION: “La propuesta de la cual Milei citó la mitad, no aumenta la presión tributaria, solo la redistribuye. Hoy hay un impuesto a la formalidad, que es el impuesto al cheque. Mi propuesta es eliminarlo. Pero para no perder recaudación y aumentar el déficit fiscal, se propone compensarlo con un impuesto a la extracción de efectivo. Para el consumidor, ese impuesto es eludible si paga con medios electrónicos de pago, que en Argentina pospandemia están generalizados (tarjetas y billeteras virtuales). Lamento las formas del presidente, pero me interesa mucho discutir el contenido”.

El economista fue crítico de la administración de Milei en varias oportunidades. En una de ellas, se refirió a la política económica y al sistema de bandas cambiarias, donde describió el valor del dólar como “suciamente” flotante y manifestó que la Argentina enfrenta “una gestión libertaria que emitió muchos pesos“. Añadió que “todo lo que dice el Presidente es muy esotérico” y que, en este contexto, comprar la divisa estadounidense es “mal negocio”.

Álvarez Agis argumentó: “Estamos en este lío por un gobierno libertario que emitió muchos pesos. Un ejemplo de eso fue la eliminación de las LEFI. Cuando escucho lo que dice el Presidente muchas veces me dan ganas de salir a comprar dólares, pero cuando veo lo que el equipo económico hace pienso que comprar dólares es un mal negocio”. También recordó: “En la campaña, el Presidente decía que iba a dolarizar y que el peso era excremento, pero en su primer año, la mejor inversión financiera fue un plazo fijo en pesos”.

El director de la consultora PxQ explicó: “Hay una política monetaria que lleva al Gobierno de a poco al nuevo valor de equilibrio para que la gente no se levante un día y el dólar esté a $2000, y que los agentes económicos vayan generando la expectativa de que tienen que convivir con un peso más débil y eso reduzca el daño de la corrección”.

