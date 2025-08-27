La diputada nacional Rocío Bonacci protagonizó un accidente de tránsito este miércoles. El suceso ocurrió en la Autopista 9, mientras viajaba desde Rosario hacia la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con sus actividades legislativas. La legisladora, representante de La Libertad Avanza (LLA), se trasladaba en un vehículo oficial junto a su padre, José Bonacci.

Quién es la diputada libertaria que se accidentó

Rocío Bonacci es una diputada nacional de 29 años, oriunda de Rosario, que asumió su banca en el Congreso de la Nación en 2023 (su mandato se extiende hasta 2027). Antes de ingresar a la política, se presentaba como emprendedora, con un negocio de manicura.

A lo largo de su gestión, Bonacci se mantuvo dentro de la bancada oficialista de LLA, a pesar de haber protagonizado algunos desencuentros internos y verse cercana a otras legisladoras como Marcela Pagano y Lourdes Arrieta.

Qué le pasó a Rocio Bonacci

El vehículo en el que viajaba Bonacci, un Nissan Sentra oficial, era conducido por un chofer del Congreso. El impacto ocurrió en el kilómetro 196 de la Autopista 9. Tras el choque, el auto quedó detenido en la banquina, con daños en la parte inferior delantera y trasera.

Fotografías difundidas por Data Clave muestran a la diputada con sangre en la zona de la nariz, aunque LA NACION confirmó que Bonacci fue derivada a Ramallo para chequeos médicos y se encuentra en buen estado de salud.

José Bonacci afirmó que el chofer se durmió al volante por apnea

José Bonacci, padre de la legisladora y titular del partido Unite, brindó su testimonio en un audio enviado a Cadena 3. Manifestó que el chofer sufrió una apnea y se durmió al volante. También denunció que los choferes suelen conducir a velocidades excesivas.

“No es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”, afirmó. Responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la falta de atención a quejas previas sobre la seguridad en los traslados. “Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara no han dado bola. O sea, Menem lo hizo”, sostuvo José Bonacci.

La respuesta de Martín Menem

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se refirió al incidente horas después, desde el recinto. En ese momento, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaba su informe de gestión. Menem defendió las condiciones de seguridad y la experiencia del conductor. Aseguró que el chofer realizaba su primer viaje del día y había descansado lo suficiente, pues su jornada anterior había finalizado a las 16 horas.

Martín Menem defendió al chofer que trasladaba a Bonacci

El vehículo, modelo 2019, contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. Menem también afirmó que el auto viajaba a la velocidad permitida. Explicó que la Cámara posee un sistema de alerta para excesos de velocidad y que este no se activó.

“Se quedó dormido y se fue a la banquina. Pero lo que nos compete en términos de responsabilidad ha sido chequeado y realizado”, explicó. Detalló que el chofer ingresó a la Cámara en 2014 y pasó al área de Automotores en 2019, con larga experiencia en viajes de larga distancia. Menem desmintió las acusaciones de Bonacci padre sobre la velocidad.

