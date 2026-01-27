Santiago Caputo apuntó contra los medios por el avión militar de Estados Unidos: “Zurdos y oligofrénicos”

El asesor presidencial Santiago Caputo salió este martes al cruce de los sectores que criticaron la llegada de dos aviones militares de Estados Unidos. Los trató como “un selecto grupo de oligofrénicos” y “zurdos” e incluyó a los medios de comunicación.

Es que el consultor arremetió contra los que cuestionaron el arribo de las aeronaves con dos delegaciones bipartidarias de la Cámara de Representantes norteamericana a Neuquén y Tierra del Fuego. “Se ponen histéricas porque una comitiva de la primera potencia mundial y principal socio estratégico de la nueva Argentina viaja a nuestro país", señaló.

El lunes un avión Boeing C-40 Clipper aterrizó en el aeropuerto internacional “Malvinas Argentinas” para que una delegación bipartidaria del Comité de Energía y Comercio visitara la provincia del sur. Desde la oposición denunciaron que no hubo ninguna notificación o explicación sobre la llegada de los congresistas a la provincia, lo que generó la inmediata reacción del kirchnerismo, quien envió un pedido de informe al Senado para que la gestión libertaria brindara explicaciones oficiales.

La polémica ocurre en medio de la intervención del Gobierno Nacional del puerto de Ushuaia, lo que aumentó las tensiones preexistentes con la administración de Tierra del Fuego y desató un fuerte debate con la oposición en relación a la soberanía nacional.

El Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que aterrizó en Tierra del Fuego con representantes estadounidenses y luego fue a Neuquén

Los congresistas se encontraban en medio de una visita oficial que incluía “reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

La senadora Cristina López, una de las que encabezó el pedido en la Cámara alta, sostuvo que la llegada de la delegación es “una nueva muestra de entrega de soberanía por parte de Milei” y remarcó que no permitirá que la provincia funcione como “una base militar extranjera”. Este martes esa misma delegación aterrizó en Neuquén, donde sus miembros visitaron Vaca Muerta.

PEDIMOS EXPLICACIONES POR EL ARRIBO DE UN AVIÓN MILITAR DE EE.UU. A USHUAIA ✈️🇺🇸❌



👉 Sin información oficial.

👉 Sin intervención del Congreso.

👉 Al mismo tiempo que intervinieron el Puerto de Ushuaia.

👉 Sin aclarar que quieren hacer con nuestra Base Naval Integrada.



Son… pic.twitter.com/cGigj8wtFL — Cristina Lopez (@crislopeztdf) January 26, 2026

Sumado a esto, hoy llegó otra comitiva desde Estados Unidos, conformada por una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, encabezada por el representante Tim Walberg. Su agenda tiene como foco reuniones con funcionarios gubernamentales y conocer las políticas argentinas de educación y desarrollo de la fuerza laboral, además de ciberseguridad y los marcos de gobernanza para la inteligencia artificial.

En medio de exigencias y críticas de parte de la oposición, Caputo cargó contra aquellos que pusieron en duda los intereses de los representantes de Estados Unidos.

Aparentemente un selecto grupo de oligofrénicos que nada dijeron del Memorándum con Irán y de la entrega de soberanía que implicaba cederle un terreno sin control ni participación argentina a una potencia extranjera se ponen histéricas porque una comitiva de la primera potencia… — Santi C. (@slcaputo) January 27, 2026

“Aparentemente un selecto grupo de oligofrénicos que nada dijeron del Memorándum con Irán y de la entrega de soberanía que implicaba cederle un terreno sin control ni participación argentina a una potencia extranjera se ponen histéricas porque una comitiva de la primera potencia mundial y principal socio estratégico de la nueva Argentina viaja a nuestro país”, reclamó a través de X.

Y agregó: “Los medios, como tienen las editoriales cooptadas por zurdos (que es lo mismo que oligofrénicos) lo reproducen”.

La explicación de Cancillería

Tras los cuestionamientos de la oposición, el canciller Pablo Quirno brindó la primera versión oficial del asunto en redes sociales. Fue en respuesta a una cuenta especializada en vuelo, que preguntaba por la llegada de un segundo avión a la Argentina.

“Sí, abrazo. Es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EE.UU. de visita en Argentina. Dado el interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y EE.UU., celebramos las visitas de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país”, aseguró.

Sí, abrazo.



Es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EEUU de visita en Argentina.



Dado el interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre… https://t.co/ZYuNxkO2RU — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 27, 2026

Luego, contestó a otro usuario, que cuestionó la falta de notificación de parte del Gobierno Nacional del arribo de las comitivas. “Si todos estos vuelos de la fuerza aérea estadounidense fueran informados por el gobierno, antes de que se filtren en la prensa una vez que están en nuestro territorio -alimentando lógicas suspicacias-, sería más saludable. No le parece, Sr. Canciller?”, escribió @patriciogiusto.

Quirno lo negó. “Las autoridades pertinentes han sido informadas y las comitivas anunciadas por el propio país. Abrazo”, sentenció. Mientras tanto, Cancillería mantiene silencio sobre quiénes son los que integran los vuelos.