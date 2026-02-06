La discusión por el precio de la ropa en la Argentina sumó un nuevo capítulo este jueves por la noche. Un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que no compra indumentaria en el país por los altos precios, la senadora libertaria y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mostró qué marca usa y cuánto le costó.

En diálogo con LN+, la legisladora nacional miró la etiqueta de su traje color azul al comienzo de la entrevista. “Esta me la compré en Estados Unidos”, afirmó mientras se sacaba el abrigo.

“Salió barata. Le Suit Petite [es la marca]. US$40 o US$50, la pedí por Amazon. Es barata y linda. Tengo algunos comprados acá en la Argentina, por supuesto, le tengo que decir la verdad, no voy a mentir, justo este lo compré en Amazon”, agregó Bullrich.

Tras la polémica por el saco de Caputo, Bullrich mostró qué marca de ropa usa: “Lo pedí por Amazon”

Le Suit es una marca estadounidense con sede en el estado de Delaware que vende la mayoría de sus artículos por Amazon. Algunos trajes completos (saco y pantalón) se consiguen desde los US$130.

La consulta sobre la marca y el precio de la ropa surge en medio de cuestionamientos por parte de funcionarios del Gobierno hacia la industria textil nacional a raíz de sus altos precios comparados con los valores que se pueden conseguir en el exterior o por la importación. “Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar o algo, la adquiríamos afuera”, afirmó Caputo en declaraciones radiales el lunes.

Además, aseguró estar “muy preocupado” por los precios con los que se comercializa la vestimenta en el país. “Es un sector que fue protegido por muchísimos años, con el tema de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero, claro, hay 47 millones de argentinos que por 40 años han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, diez veces lo que vale en el mundo para proteger esto. Se perjudica a los que menos tienen”. resaltó el ministro.

Tras estos dichos, durante una entrevista con LN+, mostró la marca de su traje. “Este saco es de Massimo Dutti. Lo compré en Estados Unidos. Debe tener 15 años seguro, así que ni me acuerdo del precio. Pero es una casa relativamente buena y barata”, expresó.

Luis Caputo confirmó que no compra su ropa en el país y reveló qué marca de saco usa

Massimo Dutti es una compañía fundada en 1985 por el empresario madrileño Armando Lasauca, que en 1991 fue adquirida por el grupo Inditex. Actualmente cuenta con 643 locales en más de 78 países, entre los cuales no figura la Argentina porque, aunque se pueden encontrar prendas de la marca en el país por medio de outlets, la empresa aún no desembarcó oficialmente.

Reacción

La frase de Caputo generó malestar de una industria fuertemente afectada por las importaciones y la imposibilidad de competir debido a la alta carga fiscal.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, y Sergio Colatti, dueño de la empresa textil This Week, apuntaron contra Caputo y calificaron al ministro de “payaso” y de ser “parte de la casta”.

Colatti, empresario en Rosario, expresó: “Este señor es un payaso y no merece ningún tipo de respeto de nosotros. Vos no tenés idea de la gente que está sangrando”. Además, hizo referencia a los “amigos” del sector que mencionó el ministro y detalló, en diálogo con Cadena 3, que son “diez señores y diez marcas de Buenos Aires”.

“Tienen colecciones de autos antiguos y hacen fiestas factuosas en Punta del Este. En ese sector se maneja este señor. Los talleristas están llamando para ver qué hacen con la gente. Están destruyendo la industria porque mezclan todo. Dicen una barbaridad”, señaló.

Y agregó: “¿Hay marcas que se han abusado? Por supuesto, como han abusado gente de prepagas, medios y de un montón de lados. El tema es ser espasmódico, no ser empático, no tener una visión mucho más amplia. Nos quiere hacer competir con un país [China] con el que el mundo no puede competir. Que Estados Unidos tiene problemas para competir. Y si querés podemos seguir nombrando la cantidad de impuestos, más un 75%, que tiene la carga”.

El ministro de Economía volvió a referirse a los precios de la ropa (AP/Rodrigo Abd) Rodrigo Abd - AP

Drescher también ingresó en la discusión y dijo, en diálogo con Radio Rivadavia, estar “muy desilusionado” y “triste” por las palabras de Caputo. “El 80% de los empresarios votamos a este Gobierno esperando que cambie la situación y vemos que no está pasando esto. La sensación que tengo es que se han convertido en parte de la casta. Porque no resuelven los temas, los eluden y buscan el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo”, remarcó.

“No es un país normal con la macro ordenada si tenés esta presión impositiva. Ministro, por favor, teníamos la ilusión de que iban a cambiar las cosas, y veo que no las cambian porque si atrasan el valor del dólar, mantienen el cepo, inventan las bandas, no sacan los impuestos y el costo financiero es altísimo...yo le voy a explicar a él por qué la ropa acá es más cara”, cerró.