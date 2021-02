Los diputados Negri y Ritondo cuestionaron duramente a Alberto Fernández por el escándalo del vacunatorio VIP. "Es un presidente desbocado que defiende lo indefendible", dijo Ritondo Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de febrero de 2021 • 15:40

La oposición de Juntos por el Cambio prepara una ofensiva para intentar sacar rédito político del escándalo que provocó la revelación un "vacunatorio vip" para favorecer a dirigentes y allegados al oficialismo. Los líderes parlamentarios se reunirán esta tarde y mañana la cúpula de la coalición dará una conferencia de prensa en la que anunciarán las acciones a seguir.

Entre los líderes de Juntos por el Cambio tampoco pasó desapercibida la revelación de que los suegros y el padre del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, también fueron vacunados contra el coronavirus el mes pasado, esto es, antes del comienzo de la campaña de vacunación para los adultos mayores. La jefa de Pro, Patricia Bullrich, confirmó la noticia por Twitter.

"En la mesa de conducción del bloque vamos a evaluar qué acción vamos a tomar", deslizó una encumbrada fuente opositora, aunque se descarta que se tome una medida extrema.

Más allá de las denuncias judiciales ya presentadas, el principal espacio opositor planea varias medidas parlamentarias. Dos de ellas se anticipan como seguras: reclamar la citación de la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, al Congreso y, en paralelo, exigir al Gobierno y a las jurisdicciones provinciales el listado completo de los vacunados en todo el país. La intención, además, es impulsar alguna iniciativa que garantice transparencia en la aplicación de la vacuna.

"El Gobierno pretende acallar el escándalo con la difusión de una lista de 70 vacunados VIP cuando todos sabemos que seguramente son muchos más. Las vacunas fueron entregadas a gobernadores e intendentes para hacer política. Por eso vamos a reclamar que se abran las listas de todo el país", afirman desde la coalición opositora.

Dos de los diputados más combativos, Fernando Iglesias y Alvaro de Lamadrid, también apuntaron contra Massa. Iglesias presentó un pedido de informes para que el presidente de Diputados aclare si se vacunó contra la enfermedad y si hizo vacunar a sus familiares, mientras que Lamadrid reclamó su exclusión del cuerpo. Desde el entorno de Massa negaron que el tigrense se haya vacunado, mientras que Sebastián Galmarini, su cuñado y director del Banco Provincia, sostuvo que sus padres -su madre, Marcela Durrieu, es médica- se vacunaron de manera regular.

Por de pronto, los jefes de bloque de la UCR, Mario Negri, y de Pro, Cristian Ritondo, rechazaron con dureza las expresiones del presidente Alberto Fernández, quien calificó de "payasadas" las denuncias sobre un "vacunatorio vip" instalado por el Gobierno.

Ritondo cuestionó al Presidente por "defender lo indefendible". "Fernández se desboca una y otra vez ante las crisis, y se olvida de que es el primer magistrado de la Nación, que su intromisión en los otros poderes del Estado debilita la democracia por excederse en sus atribuciones constitucionales y coloca al país en un contexto de inseguridad jurídica aberrante", sostuvo.

"El Presidente debería ser el primero en pedir a la Justicia que investigue hasta el hueso. La falta de vacunas es un problema, pero la inmoralidad pública es intolerable y el Gobierno no acusa recibo. Señor Presidente: no pida impunidad, no intente tapar el sol con la mano", escribió Negri en Twitter.

Conforme a los criterios de Más información