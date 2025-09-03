LA NACION

Art Masters en Palermo: cuándo y dónde se puede hacer una visita virtual al Museo del Prado

La muestra inmersiva desembarca en el Pabellón Frers de La Rural con tecnología de realidad virtual multiusuario

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El jardín de las delicias, de El Bosco
El jardín de las delicias, de El BoscoArchivo

El 4 de septiembre abre en el Pabellón Frers de La Rural una propuesta inmersiva que cruza arte e innovación: Art Masters invita a recorrer, como en un videojuego, cinco piezas emblemáticas del Museo Nacional del Prado sin salir de Palermo. La puesta desarrollada en RVM —realidad virtual multiusuario— se presenta en Buenos Aires como una aventura guiada por pasadizos virtuales inspirados en el museo madrileño.

Las Meninas de Diego Velázquez
Las Meninas de Diego VelázquezMuseo Nacional del Prado

Art Masters es una muestra itinerante desarrollada que el Prado acompaña con curaduría y control de contenidos; su formato pone al público dentro de las escenas y propone “aprender a mirar” con recursos de juego. En Buenos Aires incluye cinco obras clave seleccionadas y guionadas para una inmersión no museística, sino narrativa:

  • El sentido de la vista (Jan Brueghel y Rubens, 1617),
  • Las meninas (Diego Velázquez, 1656),
  • Venus y Adonis (Paolo Veronese, 1580),
  • El aquelarre (Francisco de Goya, 1820–1823) y
  • El jardín de las delicias (Hieronymus Bosch, 1490–1500).
El jardín de las delicias, de El Bosco
El jardín de las delicias, de El BoscoArchivo

Teo es el personaje virtual que guía toda la experiencia: un guardia del museo en su último día de trabajo. Conduce al público por rincones del Prado y dentro de las cinco obras seleccionadas, ordenando el recorrido y el paso entre escenas inmersivas.

La producción corre cuenta con asesoría curatorial del Prado y la supervisión de Alejandro Vergara, jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte. Es la primera incursión del museo en un proyecto de entretenimiento de estas características, con foco didáctico y divulgativo.

El Aquelarre
El Aquelarre

La experiencia tiene cuatro momentos, en este orden: Galería introductoria física, Realidad Virtual Inmersiva Multiusuario, Galería de cierre interactiva y Photo Opportunity + Gift Shop. El relato está guiado por Teo, un guardia nocturno en su último día de trabajo que oficia de anfitrión.

Venus y Adonis
Venus y AdonisPaolo Veronese

Cuándo y dónde es Art Masters en Palermo y cómo comprar entradas

  • Fechas: del 4 de septiembre al 1 de octubre de 2025 (lunes cerrado)
  • Horarios: martes a viernes, de 12.00 a 20.00; sábados, domingos y feriados, de 10.00 a 20.00
  • Sede: Pabellón Frers, La Rural (ingreso por Av. Santa Fe 4363, Palermo)
  • Estacionamiento: disponible dentro del predio (ver información del estacionamiento de La Rural)
  • Entradas: en la plataforma oficial La Rural Ticket (online) y boletería del predio (Av. Santa Fe 4363). Martes a jueves: adultos $30.000; menores de 14 años $20.000; pack familiar (2 adultos y 2 menores) $75.000. Viernes, sábados, domingos y feriados: adultos $40.000; menores de 14 años $30.000; pack familiar $90.000.
El Sentido de La Vista
El Sentido de La VistaRubens y Jan Brueghel

Accesibilidad y recomendaciones prácticas

  • Accesibilidad: la muestra es accesible para personas con movilidad reducida.
  • Seguridad y salud: no recomendada para personas con epilepsia; menores de 8 años, solo con supervisión adulta.
  • Uso de dispositivos: se solicita ingresar con el celular en modo avión; durante buena parte del recorrido se utiliza visor de VR.
LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Djokovic eliminó a Fritz y tendrá un cruce estelar en las semifinales del US Open
    1

    Novak Djokovic: la leyenda continúa y tendrá un cruce estelar en las semifinales del US Open

  2. A dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
    2

    Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización

  3. La aberración de la censura previa
    3

    La aberración de la censura previa

  4. La trama detrás de la decisión de salir a intervenir el dólar en la previa a las elecciones
    4

    “No nos podemos regalar”: la trama detrás de la decisión de salir a intervenir el dólar en la previa a las elecciones

Cargando banners ...