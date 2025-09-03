Art Masters en Palermo: cuándo y dónde se puede hacer una visita virtual al Museo del Prado

El 4 de septiembre abre en el Pabellón Frers de La Rural una propuesta inmersiva que cruza arte e innovación: Art Masters invita a recorrer, como en un videojuego, cinco piezas emblemáticas del Museo Nacional del Prado sin salir de Palermo. La puesta desarrollada en RVM —realidad virtual multiusuario— se presenta en Buenos Aires como una aventura guiada por pasadizos virtuales inspirados en el museo madrileño.

Las Meninas de Diego Velázquez Museo Nacional del Prado

Art Masters es una muestra itinerante desarrollada que el Prado acompaña con curaduría y control de contenidos; su formato pone al público dentro de las escenas y propone “aprender a mirar” con recursos de juego. En Buenos Aires incluye cinco obras clave seleccionadas y guionadas para una inmersión no museística, sino narrativa:

El sentido de la vista (Jan Brueghel y Rubens, 1617),

(Jan Brueghel y Rubens, 1617), Las meninas (Diego Velázquez, 1656),

(Diego Velázquez, 1656), Venus y Adonis (Paolo Veronese, 1580),

(Paolo Veronese, 1580), El aquelarre (Francisco de Goya, 1820–1823) y

(Francisco de Goya, 1820–1823) y El jardín de las delicias (Hieronymus Bosch, 1490–1500).

El jardín de las delicias, de El Bosco Archivo

Teo es el personaje virtual que guía toda la experiencia: un guardia del museo en su último día de trabajo. Conduce al público por rincones del Prado y dentro de las cinco obras seleccionadas, ordenando el recorrido y el paso entre escenas inmersivas.

La producción corre cuenta con asesoría curatorial del Prado y la supervisión de Alejandro Vergara, jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte. Es la primera incursión del museo en un proyecto de entretenimiento de estas características, con foco didáctico y divulgativo.

El Aquelarre

La experiencia tiene cuatro momentos, en este orden: Galería introductoria física, Realidad Virtual Inmersiva Multiusuario, Galería de cierre interactiva y Photo Opportunity + Gift Shop. El relato está guiado por Teo, un guardia nocturno en su último día de trabajo que oficia de anfitrión.

Venus y Adonis Paolo Veronese

Cuándo y dónde es Art Masters en Palermo y cómo comprar entradas

Fechas: del 4 de septiembre al 1 de octubre de 2025 (lunes cerrado)

Horarios: martes a viernes, de 12.00 a 20.00; sábados, domingos y feriados, de 10.00 a 20.00

Sede: Pabellón Frers, La Rural (ingreso por Av. Santa Fe 4363, Palermo)

Estacionamiento: disponible dentro del predio (ver información del estacionamiento de La Rural)

Entradas: en la plataforma oficial La Rural Ticket (online) y boletería del predio (Av. Santa Fe 4363). Martes a jueves: adultos $30.000; menores de 14 años $20.000; pack familiar (2 adultos y 2 menores) $75.000. Viernes, sábados, domingos y feriados: adultos $40.000; menores de 14 años $30.000; pack familiar $90.000.

El Sentido de La Vista Rubens y Jan Brueghel

Accesibilidad y recomendaciones prácticas