Cómo viajar gratis en La Noche de los Museos

Para facilitar la movilidad, se ofrece un pase que permite viajar sin costo en transporte público
La Noche de los Museos 2025 facilita la exploración de la riqueza cultural porteña, con acceso gratuito a más de 300 sitios. Para facilitar el traslado entre estos puntos de interés, los asistentes cuentan con un Pase Libre que les permite utilizar el subte y el colectivo sin costo alguno.
Cómo obtener el Pase Libre de transporte para la Noche de los Museos
El Pase Libre para La Noche de los Museos, que se llevará a cabo este 8 de noviembre, se puede obtener de dos maneras: a través de WhatsApp mediante el chatbot Boti, o directamente desde el sitio web oficial del evento.
Obtención vía Boti:
- Iniciar un chat con Boti: Enviar un mensaje por WhatsApp al chatbot del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Pedir el Pase Libre: solicitar información sobre La Noche de los Museos y luego seleccionar la opción “Pase Libre” cuando Boti la ofrezca.
- Guardar el Pase Libre en el celular: Boti enviará el Pase Libre en formato digital, listo para descargar y guardar en el dispositivo móvil.
Obtención vía web oficial:
- Ingresar al sitio oficial de La Noche de los Museos: dirigirse a la página oficial del evento.
- Descargar el Pase Libre: buscar la sección o el enlace indicado como “Sacá tu Pase Libre” y hacer clic para descargar el documento en formato PDF, para guardarlo en el celular o imprimirlo.
Transporte público habilitado y horarios
Con el Pase Libre, se podrá viajar gratis en transporte público en la Ciudad de Buenos Aires entre las 18 y las 3 de la mañana.
Los transportes incluidos en el Pase Libre son:
- Colectivos: Se puede viajar gratis en los colectivos que están bajo la jurisdicción del Gobierno porteño. Las líneas incluidas son: 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 39 – 41 – 42 – 44 – 47 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 90 – 91 – 92 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 118 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 – 136 – 146 – 150 – 151 – 152 – 158 – 161 – 163 – 164 – 168 – 169 – 176 – 177 – 178 – 182 – 188.
- Subtes: El servicio es gratuito en todas las líneas (A, B, C, D, E, H y Premetro). No es necesario mostrar el pase en este caso.
- Ecobicis: Se pueden realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno.
- EBUS (Buses eléctricos): Tendrán un recorrido desde La Usina del Arte hasta Retiro con una frecuencia de 15 minutos.
Para los colectivos, es necesario mostrar el Pase Libre a los choferes para acceder al beneficio. En el subte, el acceso es directo y gratuito durante el horario del evento.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
