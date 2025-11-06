Cómo viajar gratis en La Noche de los Museos

La Noche de los Museos 2025 facilita la exploración de la riqueza cultural porteña, con acceso gratuito a más de 300 sitios. Para facilitar el traslado entre estos puntos de interés, los asistentes cuentan con un Pase Libre que les permite utilizar el subte y el colectivo sin costo alguno.

Cómo obtener el Pase Libre de transporte para la Noche de los Museos

El Pase Libre para La Noche de los Museos, que se llevará a cabo este 8 de noviembre, se puede obtener de dos maneras: a través de WhatsApp mediante el chatbot Boti, o directamente desde el sitio web oficial del evento.

La Noche de los Museos tendrá lugar el 8 de noviembre GCBA

Obtención vía Boti:

Iniciar un chat con Boti: Enviar un mensaje por WhatsApp al chatbot del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Pedir el Pase Libre: solicitar información sobre La Noche de los Museos y luego seleccionar la opción “Pase Libre” cuando Boti la ofrezca.

Guardar el Pase Libre en el celular: Boti enviará el Pase Libre en formato digital, listo para descargar y guardar en el dispositivo móvil.

El chatbot del Gobierno de la Ciudad permite descargar el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivo durante la Noche de los Museos David Zorrakino - Europa Press - David Zorrakino - Europa Press

Obtención vía web oficial:

Ingresar al sitio oficial de La Noche de los Museos: dirigirse a la página oficial del evento.

Descargar el Pase Libre: buscar la sección o el enlace indicado como “Sacá tu Pase Libre” y hacer clic para descargar el documento en formato PDF, para guardarlo en el celular o imprimirlo.

Transporte público habilitado y horarios

Con el Pase Libre, se podrá viajar gratis en transporte público en la Ciudad de Buenos Aires entre las 18 y las 3 de la mañana.

Los transportes incluidos en el Pase Libre son:

Colectivos : Se puede viajar gratis en los colectivos que están bajo la jurisdicción del Gobierno porteño. Las líneas incluidas son: 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 39 – 41 – 42 – 44 – 47 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 90 – 91 – 92 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 118 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 – 136 – 146 – 150 – 151 – 152 – 158 – 161 – 163 – 164 – 168 – 169 – 176 – 177 – 178 – 182 – 188.

Subtes : El servicio es gratuito en todas las líneas (A, B, C, D, E, H y Premetro). No es necesario mostrar el pase en este caso.

Ecobicis : Se pueden realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno.

EBUS (Buses eléctricos): Tendrán un recorrido desde La Usina del Arte hasta Retiro con una frecuencia de 15 minutos.

Para los colectivos, es necesario mostrar el Pase Libre a los choferes para acceder al beneficio. En el subte, el acceso es directo y gratuito durante el horario del evento.

