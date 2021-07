3 recetas patrias para el 9 de julio: guiso carrero, cremona y arroz con leche

Porque la memoria se reedita en el cuerpo y el sabor de nuestros platos nacionales nos llega directo a la emoción: el día de la Independencia la celebramos alrededor de la buena mesa

“Es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias, romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli”, dice el fragmento del acta, al que el 19 de julio se le añadió “y toda otra dominación extranjera”. Con esa declaración, el martes 9 de julio de 1816, los 29 diputados del Congreso de Tucumán suscribieron el acta de Independencia durante sesión del Congreso de las Provincias Unidas en Sud América y así, dejábamos de ser una colonia de España para empezar a conformar nuestro país, la Argentina.

¿Cómo celebrar este momento fundante de nuestra nacionalidad? Con un banquete patrio, por supuesto. Porque la memoria se reedita en el cuerpo y el sabor que nos llega a través del gusto es el más directo de los sentidos asociados al saber. Va directo a la emoción, así que siempre vale repasar las recetas patrias, para disfrutar y transmitir de generación en generación.

Receta de guiso carrero de Lucio Marini

Guiso carrero. Gentileza Lucio Marini

El guiso carrero es un plato tradicional argentino que nos trae el chef rosarino Lucio Marini, @lucio_marini en Instagram, para celebrar cualquier fecha patria, desde el 25 de mayo, al 9 de julio, las ocasiones en que conmemoramos la gesta revolucionaria e independentista. El nombre de guiso carrero surgió desde aquellos años en que la clásica olla negra de tres patas -en donde se cocinaban los guisos del campo argentino- iba colgada en la parte trasera de las carretas. Para hacer un rico guiso carrero Lucio Marini nos pasa la receta clara y sencilla, infalible.

Receta de cremona casera de Daniel Juarez

Constanza Rosman Producción Josefina Paz Videla

“En fechas patrias tenemos la excusa perfecta para disfrutar de sabores irresistibles de la panadería nacional como la cremona, un producto exquisitos para acompañar con mate y una buena compañía”, asegura Daniel Juarez Chef ejecutivo del hotel NH 9 de Julio, al pasar la receta de su cremona increíble y deliciosa. ¿Y por qué no hacerlos también en casa, no? Esta especie de pan con forma de flor o de estrella, aireado, crocante y sabroso, es bastante fácil de hacer, quizá complica un poco darle su forma tan particular, nada que con un poco de práctica y manos en la masa no se logre en algún momento. Así se hace la cremona casera de autor.

Receta de Arroz con leche con salsa de chocolate

Arroz con leche con chocolate Shutterstock

Con la llegada de los colonizadores europeos al territorio americano, también llegó el arroz con leche a las diferentes sociedades que poblaban el continente. En la Argentina el arroz con leche, un postre cremoso y de puro sabor es uno de los dulces clásicos nacionales, aunque ya no se lo consume tanto como hace unos años. Pero lo cierto es que es un sabor de siempre y por eso, el arroz con leche trasciende de generación en generación, y se reinventa gracias a la incorporación de nuevos ingredientes, cocciones y agregados. Como esta receta de arroz con leche con salsa de chocolate ideal para celebrar el 9 de julio.

LA NACION