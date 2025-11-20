LA NACION

Adiós a la sartén: cómo hacer la reversión de la tortilla de papas en el microondas

Descubrí el paso a paso de esta receta que es viral en las redes sociales por su sencillez; es apta para cocineros amateurs y no requiere de muchos ingredientes

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Tortilla de papas al microondas, la nueva receta para no usar el horno
Tortilla de papas al microondas, la nueva receta para no usar el horno(Fuente: Pexels)

La tortilla de papas es un clásico de la gastronomía argentina que tiene su origen en España. Si bien aquí no suele cocinarse a punto babé, todavía se respeta gran parte de la receta original. Si sos de aquellos que ama comerla, pero que no dispone de mucho tiempo de sobra para prepararla, aprendé cómo hacer esta reversión en el microondas, sin necesidad de usar la cocina.

La tortilla de papas es de origen español y si bien se hace en la sartén, también podés intentar cocinarla en el microondas
La tortilla de papas es de origen español y si bien se hace en la sartén, también podés intentar cocinarla en el microondas(Fuente: Pexels)

En simples pasos: replicá la tortilla al microondas sin cometer errores

Ingredientes:

  • 600 g de papas.
  • 1 cebolla.
  • 4 huevos grandes.
  • 50 ml de aceite de oliva.
  • 1 pizca de sal.

Paso a paso:

1

Preparación de las papas

  • Cortá las papas en rodajas (estilo españolas). Deben quedar finas, para ello usá una mandolina. Hacé lo mismo con la cebolla.
  • Colocalas en un recipiente apto para microondas con tapa.
  • Embebelas en cuatro cucharadas de aceite de oliva.
  • Cociná las papas en el microondas con el recipiente tapado para evitar que se escape el vapor. Debe realizarse a una temperatura de 800 w durante 15 minutos.
2

Armado y cocción de la tortilla

  • En un bol batí los huevos enérgicamente.
  • Añadí una pizca de sal a la mezcla.
  • Agregá las papas. Homogeneizá todo.
  • Volcá la preparación en el mismo recipiente que usaste para el microondas y repetí los pasos. Cociná las papas a una potencia de 800 w por 15 minutos.
  • Servir.
Cómo hacer tortilla de papas en el microondas
Cómo hacer tortilla de papas en el microondas

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de preparación total: 40 minutos.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Cómo hacer helado casero de banana en cuatro pasos y con solo dos ingredientes
    1

    En licuadora y con dos ingredientes: cómo hacer helado casero de banana en cuatro pasos

  2. Sin horno y con tres ingredientes: cómo hacer el típico turrón de Navidad
    2

    Receta navideña: cómo hacer el típico turrón casero para compartir en familia

  3. El lemon pie con pocos ingredientes ideal para refrescar tu tarde
    3

    Sin harina ni azúcar: el lemon pie con pocos ingredientes ideal para refrescar tu tarde

  4. Cómo hacer Chiacchiere, las "tortas fritas" italianas que son furor como snack callejero
    4

    Sin fritura ni materia grasa: las “tortas fritas” de origen italiano que son furor

Cargando banners ...