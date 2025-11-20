Adiós a la sartén: cómo hacer la reversión de la tortilla de papas en el microondas

La tortilla de papas es un clásico de la gastronomía argentina que tiene su origen en España. Si bien aquí no suele cocinarse a punto babé, todavía se respeta gran parte de la receta original. Si sos de aquellos que ama comerla, pero que no dispone de mucho tiempo de sobra para prepararla, aprendé cómo hacer esta reversión en el microondas, sin necesidad de usar la cocina.

La tortilla de papas es de origen español y si bien se hace en la sartén, también podés intentar cocinarla en el microondas (Fuente: Pexels)

En simples pasos: replicá la tortilla al microondas sin cometer errores

Ingredientes:

600 g de papas.

1 cebolla.

4 huevos grandes.

50 ml de aceite de oliva.

1 pizca de sal.

Paso a paso:

1 Preparación de las papas

Cortá las papas en rodajas (estilo españolas). Deben quedar finas, para ello usá una mandolina. Hacé lo mismo con la cebolla.

Colocalas en un recipiente apto para microondas con tapa.

Embebelas en cuatro cucharadas de aceite de oliva.

Cociná las papas en el microondas con el recipiente tapado para evitar que se escape el vapor. Debe realizarse a una temperatura de 800 w durante 15 minutos.

2 Armado y cocción de la tortilla

En un bol batí los huevos enérgicamente.

Añadí una pizca de sal a la mezcla.

Agregá las papas. Homogeneizá todo.

Volcá la preparación en el mismo recipiente que usaste para el microondas y repetí los pasos. Cociná las papas a una potencia de 800 w por 15 minutos .

. Servir.

Cómo hacer tortilla de papas en el microondas

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de preparación total: 40 minutos.