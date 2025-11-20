Adiós a la sartén: cómo hacer la reversión de la tortilla de papas en el microondas
Descubrí el paso a paso de esta receta que es viral en las redes sociales por su sencillez; es apta para cocineros amateurs y no requiere de muchos ingredientes
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La tortilla de papas es un clásico de la gastronomía argentina que tiene su origen en España. Si bien aquí no suele cocinarse a punto babé, todavía se respeta gran parte de la receta original. Si sos de aquellos que ama comerla, pero que no dispone de mucho tiempo de sobra para prepararla, aprendé cómo hacer esta reversión en el microondas, sin necesidad de usar la cocina.
En simples pasos: replicá la tortilla al microondas sin cometer errores
Ingredientes:
- 600 g de papas.
- 1 cebolla.
- 4 huevos grandes.
- 50 ml de aceite de oliva.
- 1 pizca de sal.
Paso a paso:
1
Preparación de las papas
- Cortá las papas en rodajas (estilo españolas). Deben quedar finas, para ello usá una mandolina. Hacé lo mismo con la cebolla.
- Colocalas en un recipiente apto para microondas con tapa.
- Embebelas en cuatro cucharadas de aceite de oliva.
- Cociná las papas en el microondas con el recipiente tapado para evitar que se escape el vapor. Debe realizarse a una temperatura de 800 w durante 15 minutos.
2
Armado y cocción de la tortilla
- En un bol batí los huevos enérgicamente.
- Añadí una pizca de sal a la mezcla.
- Agregá las papas. Homogeneizá todo.
- Volcá la preparación en el mismo recipiente que usaste para el microondas y repetí los pasos. Cociná las papas a una potencia de 800 w por 15 minutos.
- Servir.
Tiempo de cocción: 30 minutos.
Tiempo de preparación total: 40 minutos.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Más notas de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
En licuadora y con dos ingredientes: cómo hacer helado casero de banana en cuatro pasos
- 2
Receta navideña: cómo hacer el típico turrón casero para compartir en familia
- 3
Sin harina ni azúcar: el lemon pie con pocos ingredientes ideal para refrescar tu tarde
- 4
Sin fritura ni materia grasa: las “tortas fritas” de origen italiano que son furor