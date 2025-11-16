Sin harina ni azúcar: el Lemon Pie casero y con pocos ingredientes para refrescar tu tarde de primavera

Se cree que el origen del Lemon Pie nació gracias a los protestantes en la Inglaterra del siglo XVIII, aunque el pastelero suizo Alexander Frehse habría mejorado la receta en el siglo XIX. Pese a la disputa de por quién le dio forma a este postre, lo cierto es que se volvió popular en todo el mundo y en la actualidad conforma parte de la variedad gastronómica argentina gracias a la influencia inglesa por parte de los inmigrantes de ese país hace más de 100 años.

La versión original de este plato dulce lleva ingredientes que para muchos pueden resultar un exceso de carbohidratos y azúcar, por ello, algunos cocineros idearon una opción saludable, sin harina ni materia grasa. Aprendé cómo realizarlo en simples pasos para refrescar tu tarde de primavera.

El Lemon Pie sin harina es una opción saludable para aquellos que buscan reducir el consumo de hidratos y quieren aportar más fibra a su cuerpo (Fuente: Pexels)

Cómo hacer el Lemon Pie fit para comer en cualquier momento del día

Ingredientes:

1/2 taza de avena instantánea molida.

3/4 de salvado de avena.

1 taza de agua.

1 1/2 limón.

4 cucharadas de estevia.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 yema de huevo.

2 claras.

3 cucharadas de fécula de mandioca.

Paso a paso:

1 Crema de limón

Antes de la masa, es necesario tener el relleno listo. Para ello, exprimí los limones en una olla y volcá una taza de agua.

Colocá la fécula de maíz, la yema de huevo y 2 cucharadas de estevia.

Revolvé con un batidor de alambre para que no se formen grumos.

Llevá la preparación a cocinar a fuego medio en una hornalla y no dejes de revolver. Esta vez con una cuchara de madera.

Una vez que rompa hervor, esperá tres minutos para que la crema gane consistencia.

Apagá el fuego y volcá la crema en un recipiente de vidrio. Esperá a que se enfríe.

2 Masa sablé para el Lemon Pie

En un bol colocá la avena triturada, el salvado de avena, el polvo de hornear y la ralladura de limón. Unificá todo.

Añadí las dos cucharadas de estevia faltantes.

Agregá 1/2 taza de agua hasta formar un bollo que puedas amasar con tu mano. Si es necesario sumá más agua o restale.

Dejá reposar el bollo por 10 minutos hasta que absorba la humedad.

En un molde para tarta, previamente aceitado, colocá la masa de avena. Podés ayudarte con tus manos o mejor, estirarla con un palote de madera y luego ubicarla en la base de la tartera.

Enviar al horno por 20 minutos a una temperatura de 180 °C.

Retirar, colocar la crema de limón como relleno y refrigerar.

Paso a paso para hacer un Lemon Pie sin harina

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tips adicionales:

Recordá que podés hacer crema chantillí de origen vegetal para decorar tu Lemon Pie una vez que esté listo y refrigerado.