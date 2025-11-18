Sin fritura y materia grasa: los bocaditos de falafel bajos en calorías para comer a cualquier hora

El falafel se originó en Egipto, pero rápidamente lo adoptaron todos los países que colindan con el Mediterráneo, desde África y Medio Oriente hasta el sur de Europa. La base de este plato son los garbanzos, que aportan proteínas y vitaminas esenciales al organismo. Aprendé cómo reproducir esta receta con siglos de historia, sin utilizar fritura.

El falafel es rico en proteínas, vitaminas y minerales; por ese motivo se convierte en una opción saludable para toda la familia (Fuente: Pexels)

Falafel casero, una opción saludable con aroma a Mediterráneo

Ingredientes:

1 taza de garbanzos cocidos.

1/2 cebolla pequeña picada.

2 dientes de ajo picados.

1/4 taza de perejil picado.

1/4 taza de cilantro picado.

1 cucharadita de comino en polvo.

1/2 cucharadita de sal.

1/4 cucharadita de pimienta negra.

1 cucharada de harina de avena o harina integral.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Jugo de 1/2 limón.

Paso a paso:

1 Preparación de la pasta para el falafel

Precalentá el horno a 180 °C y forrá una bandeja con papel manteca.

y forrá una bandeja con papel manteca. En un bol colocá los garbanzos, la cebolla, el ajo, el perejil, la sal, el cilantro, el comino y la pimienta negra. Triturá todo con un mixer (si no tenés, podés usar una licuadora).

Mientras realizás el proceso, añadí un chorrito de agua para alivianar la mezcla.

Una vez que se haya formado una pasta, añadí la harina y el jugo de limón. Volvé a batir todo.

Dejá reposar la preparación por 15 minutos para que el sabor se asiente.

2 Armado del falafel

Transcurrido el tiempo de reposo, armá bolitas con la pasta del falafel del tamaño de una nuez.

Colocá cada falafel en la bandeja para horno.

Llevá a cocción hasta que su superficie se torne dorada.

Servir con tu salsa favorita.

Receta de falafel en simples pasos

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 40 minutos.