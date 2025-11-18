LA NACION

Sin fritura y materia grasa: los bocaditos de falafel bajos en calorías para comer a cualquier hora

Seguí el paso a paso de esta receta tradicional árabe propia de los países del Mediterráneo; es saludable, rica en vitaminas y muy fácil de replicar

Cómo hacer falafel, el plato egipcio que es furor por su fácil proceso y rico sabor
El falafel se originó en Egipto, pero rápidamente lo adoptaron todos los países que colindan con el Mediterráneo, desde África y Medio Oriente hasta el sur de Europa. La base de este plato son los garbanzos, que aportan proteínas y vitaminas esenciales al organismo. Aprendé cómo reproducir esta receta con siglos de historia, sin utilizar fritura.

El falafel es rico en proteínas, vitaminas y minerales; por ese motivo se convierte en una opción saludable para toda la familia
Falafel casero, una opción saludable con aroma a Mediterráneo

Ingredientes:

  • 1 taza de garbanzos cocidos.
  • 1/2 cebolla pequeña picada.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 1/4 taza de perejil picado.
  • 1/4 taza de cilantro picado.
  • 1 cucharadita de comino en polvo.
  • 1/2 cucharadita de sal.
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra.
  • 1 cucharada de harina de avena o harina integral.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • Jugo de 1/2 limón.

Paso a paso:

1

Preparación de la pasta para el falafel

  • Precalentá el horno a 180 °C y forrá una bandeja con papel manteca.
  • En un bol colocá los garbanzos, la cebolla, el ajo, el perejil, la sal, el cilantro, el comino y la pimienta negra. Triturá todo con un mixer (si no tenés, podés usar una licuadora).
  • Mientras realizás el proceso, añadí un chorrito de agua para alivianar la mezcla.
  • Una vez que se haya formado una pasta, añadí la harina y el jugo de limón. Volvé a batir todo.
  • Dejá reposar la preparación por 15 minutos para que el sabor se asiente.
2

Armado del falafel

  • Transcurrido el tiempo de reposo, armá bolitas con la pasta del falafel del tamaño de una nuez.
  • Colocá cada falafel en la bandeja para horno.
  • Llevá a cocción hasta que su superficie se torne dorada.
  • Servir con tu salsa favorita.
Receta de falafel en simples pasos
Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 40 minutos.

