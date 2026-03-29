Al mal tiempo, ricos ñoquis: cómo hacer la versión de calabaza rellenos para este domingo 29 de marzo

La temporada de otoño llegó a la Argentina para quedarse y los días grises comenzaron a ser parte de la rutina diaria. Para escapar a esa monotonía, aprendé cómo hacer los ñoquis de calabaza rellenos, una versión osada y deliciosa que podés realizar este domingo 29 de marzo con ingredientes que seguramente tenés en tu casa o que podés conseguir fácilmente.

Los ñoquis de calabaza son una versión saludable y rica en fibra para que coma toda la familia (Fuente: Pexels)

Ñoquis de calabaza rellenos

Ingredientes:

500 g de puré de calabaza.

1 huevo.

300 g de harina 00.

Sal y pimienta al gusto.

Nuez moscada al gusto.

250 g de queso mantecoso en cubos para el relleno.

Sémola de trigo remolida c/n.

Paso a paso:

1 Cocción de la calabaza

Pelá, cortá y herví la calabaza en una olla hasta que su consistencia se vuelva muy blanda.

Una vez lista, colá el agua y hacé un puré.

Dejalo reposar y esperá que se enfríe.

2 Para la masa del ñoqui

Sobre una mesada armá un montículo con la harina.

Esparcí la sal, la pimienta y la nuez moscada, al gusto.

Formá un agujero en medio y añadí el huevo. Batí y dejalo allí hasta incorporar el puré de calabaza.

Antes de añadir la calabaza, volcá el excedente de agua que pueda haber expulsado.

Incorporá el puré a la harina, sobre el huevo. Armá un bollo homogéneo.

Amásá y dividí el bollo en pequeños trozos iguales.

3 Armado del ñoqui relleno

Creá cilindros de masa con cada trozo, de 3 a 5 cm de diámetro. Cortá los ñoquis y dentro de cada bolita añadí un pequeño cubo de queso mantecoso.

Cerrá bien la bolita para evitar que el queso se desparrame.

Esparcí sémola si es necesario para que absorba la humedad de la calabaza.

4 Cocción

Una vez listos los ñoquis, cocinalos en agua hirviendo durante 5 minutos o hasta que el primero de ellos comience a flotar.

Colá el agua y servirlos mezclados con manteca.

Receta de ñoquis de calabaza rellenos

Tiempo de cocción: para la calabaza, 30 minutos. Para los ñoquis, de 5 a 8 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.