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Al mal tiempo, ricos ñoquis: cómo hacer la versión de calabaza rellenos para este domingo 29 de marzo

Este tipo de pasta es versátil, por lo que permite a los curiosos incursionar en diferentes ingredientes fuera de los originales; aprendé sobre esta opción nueva y replicala en tu casa

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Los ñoquis de calabaza rellenos de queso ideales para el 29
Los ñoquis de calabaza rellenos de queso ideales para el 29(Fuente: Martina Olivieri)

La temporada de otoño llegó a la Argentina para quedarse y los días grises comenzaron a ser parte de la rutina diaria. Para escapar a esa monotonía, aprendé cómo hacer los ñoquis de calabaza rellenos, una versión osada y deliciosa que podés realizar este domingo 29 de marzo con ingredientes que seguramente tenés en tu casa o que podés conseguir fácilmente.

Los ñoquis de calabaza son una versión saludable y rica en fibra para que coma toda la familia
Los ñoquis de calabaza son una versión saludable y rica en fibra para que coma toda la familia(Fuente: Pexels)

Ñoquis de calabaza rellenos

Ingredientes:

  • 500 g de puré de calabaza.
  • 1 huevo.
  • 300 g de harina 00.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • Nuez moscada al gusto.
  • 250 g de queso mantecoso en cubos para el relleno.
  • Sémola de trigo remolida c/n.

Paso a paso:

1

Cocción de la calabaza

  • Pelá, cortá y herví la calabaza en una olla hasta que su consistencia se vuelva muy blanda.
  • Una vez lista, colá el agua y hacé un puré.
  • Dejalo reposar y esperá que se enfríe.
2

Para la masa del ñoqui

  • Sobre una mesada armá un montículo con la harina.
  • Esparcí la sal, la pimienta y la nuez moscada, al gusto.
  • Formá un agujero en medio y añadí el huevo. Batí y dejalo allí hasta incorporar el puré de calabaza.
  • Antes de añadir la calabaza, volcá el excedente de agua que pueda haber expulsado.
  • Incorporá el puré a la harina, sobre el huevo. Armá un bollo homogéneo.
  • Amásá y dividí el bollo en pequeños trozos iguales.
3

Armado del ñoqui relleno

  • Creá cilindros de masa con cada trozo, de 3 a 5 cm de diámetro. Cortá los ñoquis y dentro de cada bolita añadí un pequeño cubo de queso mantecoso.
  • Cerrá bien la bolita para evitar que el queso se desparrame.
  • Esparcí sémola si es necesario para que absorba la humedad de la calabaza.
4

Cocción

  • Una vez listos los ñoquis, cocinalos en agua hirviendo durante 5 minutos o hasta que el primero de ellos comience a flotar.
  • Colá el agua y servirlos mezclados con manteca.
Receta de ñoquis de calabaza rellenos
Receta de ñoquis de calabaza rellenos

Tiempo de cocción: para la calabaza, 30 minutos. Para los ñoquis, de 5 a 8 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

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