Al mal tiempo, ricos ñoquis: cómo hacer la versión de calabaza rellenos para este domingo 29 de marzo
Este tipo de pasta es versátil, por lo que permite a los curiosos incursionar en diferentes ingredientes fuera de los originales; aprendé sobre esta opción nueva y replicala en tu casa
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La temporada de otoño llegó a la Argentina para quedarse y los días grises comenzaron a ser parte de la rutina diaria. Para escapar a esa monotonía, aprendé cómo hacer los ñoquis de calabaza rellenos, una versión osada y deliciosa que podés realizar este domingo 29 de marzo con ingredientes que seguramente tenés en tu casa o que podés conseguir fácilmente.
Ñoquis de calabaza rellenos
Ingredientes:
- 500 g de puré de calabaza.
- 1 huevo.
- 300 g de harina 00.
- Sal y pimienta al gusto.
- Nuez moscada al gusto.
- 250 g de queso mantecoso en cubos para el relleno.
- Sémola de trigo remolida c/n.
Paso a paso:
1
Cocción de la calabaza
- Pelá, cortá y herví la calabaza en una olla hasta que su consistencia se vuelva muy blanda.
- Una vez lista, colá el agua y hacé un puré.
- Dejalo reposar y esperá que se enfríe.
2
Para la masa del ñoqui
- Sobre una mesada armá un montículo con la harina.
- Esparcí la sal, la pimienta y la nuez moscada, al gusto.
- Formá un agujero en medio y añadí el huevo. Batí y dejalo allí hasta incorporar el puré de calabaza.
- Antes de añadir la calabaza, volcá el excedente de agua que pueda haber expulsado.
- Incorporá el puré a la harina, sobre el huevo. Armá un bollo homogéneo.
- Amásá y dividí el bollo en pequeños trozos iguales.
3
Armado del ñoqui relleno
- Creá cilindros de masa con cada trozo, de 3 a 5 cm de diámetro. Cortá los ñoquis y dentro de cada bolita añadí un pequeño cubo de queso mantecoso.
- Cerrá bien la bolita para evitar que el queso se desparrame.
- Esparcí sémola si es necesario para que absorba la humedad de la calabaza.
4
Cocción
- Una vez listos los ñoquis, cocinalos en agua hirviendo durante 5 minutos o hasta que el primero de ellos comience a flotar.
- Colá el agua y servirlos mezclados con manteca.
Tiempo de cocción: para la calabaza, 30 minutos. Para los ñoquis, de 5 a 8 minutos.
Tiempo de elaboración total: 1 hora.
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