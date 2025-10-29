LA NACION

Sin fritura ni harina: la guía definitiva para hacer croquetas de pescado proteicas

Seguí el paso a paso de esta receta sencilla y renová tu menú diario con una opción con aroma a mar

Croquetas de pescado hechas sin fritura
Croquetas de pescado hechas sin fritura(Fuente: Pexels)

La cocción de una croqueta es fácil y no requiere de mayores conocimientos en la cocina, más que controlar la temperatura del aceite. Esta técnica se volvió popular en muchos países que combinaron diferentes ingredientes como arroz o pollo. En esta oportunidad te acercamos una variante saludable, con pescado, sin fritura y sin harina. Es una receta rica en proteínas y omega-3, necesario para el buen funcionamiento de las neuronas.

Las croquetas de pescado al horno son una versión saludable y sin fritura
Las croquetas de pescado al horno son una versión saludable y sin fritura(Fuente: Pexels)

Aroma marino en casa: croquetas hiperproteicas de pescado

Ingredientes:

  • 300 g de merluza cocida.
  • 1/2 cebolla.
  • 2 dientes de ajo.
  • 60 g de manteca y un chorrito de aceite de oliva.
  • 210 g de avena instantánea.
  • 100 ml de leche.
  • 2 huevos.
  • Sal y pimienta a gusto.

Paso a paso:

1

Cocción del pescado

  • Cociná la merluza al horno o hervida y una vez fría desmenuzala (recordá controlar que no tenga restos espinas).
2

Preparación de la salsa

  • En una olla a fuego medio, verté un chorrito de aceite de oliva. Allí sofreí el ajo y la cebolla picados.
  • Salpimentá a gusto.
  • Incorporá la leche y revolvé.
  • Añadí poco a poco el pescado y formá una pasta homogénea.
  • Colocá la preparación sobre un plato extendida y esperá a que se enfríe.
3

Armado de las croquetas

  • Batí los huevos en un bol y en otro recipiente volcá la avena.
  • Formá bolitas redondas con las manos, pasalas por huevo y luego rebozá por la avena instantánea.
  • Colocalas en una bandeja previamente aceitada.
  • Enviá las croquetas a un horno con temperatura de 180 °C.
  • Una vez que estén doradas, retirá las croquetas. Servir.
Receta de croquetas de pescado
Receta de croquetas de pescado

Tiempo de cocción: 40 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación: 50 minutos.

Tips adicionales:

  • También podés rellenar las croquetas con queso antes de enviarlas al horno.
  • Reemplazá la merluza por una lata de atún de 300 g y reducí el tiempo de preparación a la mitad.
