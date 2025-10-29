Sin fritura ni harina: la guía definitiva para hacer croquetas de pescado proteicas
Seguí el paso a paso de esta receta sencilla y renová tu menú diario con una opción con aroma a mar
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La cocción de una croqueta es fácil y no requiere de mayores conocimientos en la cocina, más que controlar la temperatura del aceite. Esta técnica se volvió popular en muchos países que combinaron diferentes ingredientes como arroz o pollo. En esta oportunidad te acercamos una variante saludable, con pescado, sin fritura y sin harina. Es una receta rica en proteínas y omega-3, necesario para el buen funcionamiento de las neuronas.
Aroma marino en casa: croquetas hiperproteicas de pescado
Ingredientes:
- 300 g de merluza cocida.
- 1/2 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 60 g de manteca y un chorrito de aceite de oliva.
- 210 g de avena instantánea.
- 100 ml de leche.
- 2 huevos.
- Sal y pimienta a gusto.
Paso a paso:
1
Cocción del pescado
- Cociná la merluza al horno o hervida y una vez fría desmenuzala (recordá controlar que no tenga restos espinas).
2
Preparación de la salsa
- En una olla a fuego medio, verté un chorrito de aceite de oliva. Allí sofreí el ajo y la cebolla picados.
- Salpimentá a gusto.
- Incorporá la leche y revolvé.
- Añadí poco a poco el pescado y formá una pasta homogénea.
- Colocá la preparación sobre un plato extendida y esperá a que se enfríe.
3
Armado de las croquetas
- Batí los huevos en un bol y en otro recipiente volcá la avena.
- Formá bolitas redondas con las manos, pasalas por huevo y luego rebozá por la avena instantánea.
- Colocalas en una bandeja previamente aceitada.
- Enviá las croquetas a un horno con temperatura de 180 °C.
- Una vez que estén doradas, retirá las croquetas. Servir.
Tiempo de cocción: 40 minutos aproximadamente.
Tiempo de preparación: 50 minutos.
Tips adicionales:
- También podés rellenar las croquetas con queso antes de enviarlas al horno.
- Reemplazá la merluza por una lata de atún de 300 g y reducí el tiempo de preparación a la mitad.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit