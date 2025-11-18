LA NACION

Panettone tiramisú: la receta navideña que combina mascarpone con pan dulce y genera furor en las redes

Seguí el paso a paso de esta innovadora receta que surgió de la creatividad de un cocinero amateur para ahorrar tiempo y hacer un postre que combina dos delicias italianas

Descubrí cómo hacer panettone tiramisú, un postre viral para esta Navidad
Descubrí cómo hacer panettone tiramisú, un postre viral para esta Navidad(Fuente: Pexels)

En las redes sociales se volvió viral un tipo de postre navideño que combina panettone y tiramisú, dos de las delicias de origen italiano famosas por sus sabores auténticos y artesanales. Y pese a que uno de ellos es más popular durante el 24 y el 25 de diciembre, un cocinero creó una opción desde cero para replicar en pocos minutos estas Fiestas.

El secreto se basa en utilizar la masa de un panettone industrial o casero ya cocido y queso mascarpone con café. Esta mezcla entre lo dulce y lo salado es un contraste de sabores único para el paladar. Por más que resulte extraño, enterate cómo es la receta e intentá replicarlo, en especial porque no es necesario prender el horno.

La combinación de panettone y tiramisú puede resultar hilarante, pero su resultado es exquisito por el contraste dulce-salado
La combinación de panettone y tiramisú puede resultar hilarante, pero su resultado es exquisito por el contraste dulce-salado(Fuente: Pexels)

“Panesú”: el postre mitad panettone, mitad tiramisú que será tu nuevo favorito estas Fiestas

Ingredientes:

  • 3 huevos separados.
  • 500 g de mascarpone bien frío.
  • 1 cucharada de esencia de vainilla.
  • 80 g de azúcar impalpable.
  • 1 pizca de sal.
  • 500 ml de café expreso o el que dispongas.
  • 30 g de azúcar común.
  • 90 ml de licor.
  • 1 panetonne de 750 g.
  • 80 g de chocolate negro.

Paso a paso:

1

Preparación de la crema

  • En un bol mezclá el mascarpone, las yemas de huevo y la esencia de vainilla hasta que aumente su volumen. Cuidado con no batir demasiado.
  • En un bol distinto batir a baño María las claras a punto nieve con el azúcar impalpable y la sal. Para esta acción usá una batidora eléctrica.
  • Uní el merengue a la mezcla de queso mascarpone con movimientos envolventes y una espátula.
  • Refrigerá la crema.
2

Cuerpo del postre

  • Prepará el café expreso con el azúcar común y el licor. Dejá reposar a temperatura ambiente.
  • Quitá la corteza del panettone.
  • Luego cortá el pan en rebanadas de 1,5 cm de grosor.
  • En una fuente de vidrio o cerámica, extendé una porción de la crema de mascarpone. Arriba colocá una capa de panettone.
  • Humedecé la miga con el café frío.
  • Volvé a colocar otra porción de crema de mascarpone.
  • Encima cubrí con el panettone restante y humedecé la masa con el café.
  • Por último, cubrí todo con el resto del mascarpone y añadí chocolate rallado en la superficie para decorar este tiramisú hecho con panettone.
Panettone Tiramisú - la novedad para estas Fiestas
Panettone Tiramisú - la novedad para estas Fiestas

Tiempo de preparación: 25 minutos.

Tiempo estimado de refrigeración: 30 minutos.

