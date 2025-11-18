Panettone tiramisú: la receta navideña que combina mascarpone con pan dulce y genera furor en las redes
Seguí el paso a paso de esta innovadora receta que surgió de la creatividad de un cocinero amateur para ahorrar tiempo y hacer un postre que combina dos delicias italianas
En las redes sociales se volvió viral un tipo de postre navideño que combina panettone y tiramisú, dos de las delicias de origen italiano famosas por sus sabores auténticos y artesanales. Y pese a que uno de ellos es más popular durante el 24 y el 25 de diciembre, un cocinero creó una opción desde cero para replicar en pocos minutos estas Fiestas.
El secreto se basa en utilizar la masa de un panettone industrial o casero ya cocido y queso mascarpone con café. Esta mezcla entre lo dulce y lo salado es un contraste de sabores único para el paladar. Por más que resulte extraño, enterate cómo es la receta e intentá replicarlo, en especial porque no es necesario prender el horno.
“Panesú”: el postre mitad panettone, mitad tiramisú que será tu nuevo favorito estas Fiestas
Ingredientes:
- 3 huevos separados.
- 500 g de mascarpone bien frío.
- 1 cucharada de esencia de vainilla.
- 80 g de azúcar impalpable.
- 1 pizca de sal.
- 500 ml de café expreso o el que dispongas.
- 30 g de azúcar común.
- 90 ml de licor.
- 1 panetonne de 750 g.
- 80 g de chocolate negro.
Paso a paso:
Preparación de la crema
- En un bol mezclá el mascarpone, las yemas de huevo y la esencia de vainilla hasta que aumente su volumen. Cuidado con no batir demasiado.
- En un bol distinto batir a baño María las claras a punto nieve con el azúcar impalpable y la sal. Para esta acción usá una batidora eléctrica.
- Uní el merengue a la mezcla de queso mascarpone con movimientos envolventes y una espátula.
- Refrigerá la crema.
Cuerpo del postre
- Prepará el café expreso con el azúcar común y el licor. Dejá reposar a temperatura ambiente.
- Quitá la corteza del panettone.
- Luego cortá el pan en rebanadas de 1,5 cm de grosor.
- En una fuente de vidrio o cerámica, extendé una porción de la crema de mascarpone. Arriba colocá una capa de panettone.
- Humedecé la miga con el café frío.
- Volvé a colocar otra porción de crema de mascarpone.
- Encima cubrí con el panettone restante y humedecé la masa con el café.
- Por último, cubrí todo con el resto del mascarpone y añadí chocolate rallado en la superficie para decorar este tiramisú hecho con panettone.
Tiempo de preparación: 25 minutos.
Tiempo estimado de refrigeración: 30 minutos.
