Panettone tiramisú: la receta navideña que combina mascarpone con pan dulce y genera furor en las redes

En las redes sociales se volvió viral un tipo de postre navideño que combina panettone y tiramisú, dos de las delicias de origen italiano famosas por sus sabores auténticos y artesanales. Y pese a que uno de ellos es más popular durante el 24 y el 25 de diciembre, un cocinero creó una opción desde cero para replicar en pocos minutos estas Fiestas.

El secreto se basa en utilizar la masa de un panettone industrial o casero ya cocido y queso mascarpone con café. Esta mezcla entre lo dulce y lo salado es un contraste de sabores único para el paladar. Por más que resulte extraño, enterate cómo es la receta e intentá replicarlo, en especial porque no es necesario prender el horno.

La combinación de panettone y tiramisú puede resultar hilarante, pero su resultado es exquisito por el contraste dulce-salado (Fuente: Pexels)

“Panesú”: el postre mitad panettone, mitad tiramisú que será tu nuevo favorito estas Fiestas

Ingredientes:

3 huevos separados.

500 g de mascarpone bien frío.

1 cucharada de esencia de vainilla.

80 g de azúcar impalpable.

1 pizca de sal.

500 ml de café expreso o el que dispongas.

30 g de azúcar común.

90 ml de licor.

1 panetonne de 750 g.

80 g de chocolate negro.

Paso a paso:

1 Preparación de la crema

En un bol mezclá el mascarpone, las yemas de huevo y la esencia de vainilla hasta que aumente su volumen. Cuidado con no batir demasiado.

En un bol distinto batir a baño María las claras a punto nieve con el azúcar impalpable y la sal. Para esta acción usá una batidora eléctrica.

Uní el merengue a la mezcla de queso mascarpone con movimientos envolventes y una espátula.

Refrigerá la crema.

2 Cuerpo del postre

Prepará el café expreso con el azúcar común y el licor. Dejá reposar a temperatura ambiente.

Quitá la corteza del panettone.

Luego cortá el pan en rebanadas de 1,5 cm de grosor.

En una fuente de vidrio o cerámica, extendé una porción de la crema de mascarpone. Arriba colocá una capa de panettone.

Humedecé la miga con el café frío.

Volvé a colocar otra porción de crema de mascarpone.

Encima cubrí con el panettone restante y humedecé la masa con el café.

Por último, cubrí todo con el resto del mascarpone y añadí chocolate rallado en la superficie para decorar este tiramisú hecho con panettone.

Panettone Tiramisú - la novedad para estas Fiestas

Tiempo de preparación: 25 minutos.

Tiempo estimado de refrigeración: 30 minutos.