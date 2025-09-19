LA NACION

Sin harina ni azúcar: los redondos de avena bajos en calorías ideales para sumar proteínas

Aprendé cómo es el paso a paso de esta receta simple y perfecta para aquellos que entrenan a diario

Los redondos de avena son ideales para incorporar a tu dieta diaria porque aportan la proteína necesaria para fortalecer tus músculos (Imagen ilustrativa)
Los redondos de avena son una opción deliciosa y saludable que todos pueden incorporar en su dieta diaria. Sin embargo, es perfecta para quienes realizan ejercicio cotidiano, ya que sus ingredientes proveen de proteínas y nutrientes necesarios para fortalecer los músculos. Seguí el paso a paso de esta receta que no lleva azúcar ni harina.

Los redondos de avena son ideales para comer después del gimnasio o de hacer un ejercicio de alto rendimiento, ya que aportan los nutrientes necesarios para fortalecer los músculos (Imagen ilustrativa)
Redondos de avena proteicos sin azúcar

Ingredientes:

  • 3 huevos.
  • 2 cucharadas de miel.
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz.
  • 2 bananas.
  • 1 limón.
  • 150 g de avena instantánea extrafina.
  • 100 g de coco rallado sin azúcar.
  • 4 cucharadas de maníes tostados sin sal.
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear.

Paso a paso:

  • Colocar en la batidora los huevos con la miel. Batir hasta que se forme una mezcla esponjosa. Poco a poco incorporar el aceite.
  • Pelar y pisar las bananas junto con el jugo y la ralladura de limón. Añadir luego al batido.
  • En un bowl mezclar la avena con el coco y el polvo de hornear. Retirar el batido y unificar todo con una cuchara de madera.
  • Picar los maníes y añadirlos a la preparación.
  • Colocar la preparación de forma pareja en una bandeja para horno previamente pincelada con aceite y espolvoreada con harina. Cocinar a una temperatura de 180° C.
  • Retirar del horno una vez dorada la base y la parte superior.
  • Cuando retires del horno la preparación, cortá con un molde circular para obtener los redondos.
Receta de cuadraditos de avena
Receta de cuadraditos de avena

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación: 30 minutos.

Tips adicionales:

  • Acompañá el rodondo con una bocha de helado o crema.
  • Para enriquecer la preparación, agregá 50 g de pasas de uvas rubias.
