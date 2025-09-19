Sin harina ni azúcar: los redondos de avena bajos en calorías ideales para sumar proteínas
Aprendé cómo es el paso a paso de esta receta simple y perfecta para aquellos que entrenan a diario
- 2 minutos de lectura'
Los redondos de avena son una opción deliciosa y saludable que todos pueden incorporar en su dieta diaria. Sin embargo, es perfecta para quienes realizan ejercicio cotidiano, ya que sus ingredientes proveen de proteínas y nutrientes necesarios para fortalecer los músculos. Seguí el paso a paso de esta receta que no lleva azúcar ni harina.
Redondos de avena proteicos sin azúcar
Ingredientes:
- 3 huevos.
- 2 cucharadas de miel.
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz.
- 2 bananas.
- 1 limón.
- 150 g de avena instantánea extrafina.
- 100 g de coco rallado sin azúcar.
- 4 cucharadas de maníes tostados sin sal.
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
Paso a paso:
- Colocar en la batidora los huevos con la miel. Batir hasta que se forme una mezcla esponjosa. Poco a poco incorporar el aceite.
- Pelar y pisar las bananas junto con el jugo y la ralladura de limón. Añadir luego al batido.
- En un bowl mezclar la avena con el coco y el polvo de hornear. Retirar el batido y unificar todo con una cuchara de madera.
- Picar los maníes y añadirlos a la preparación.
- Colocar la preparación de forma pareja en una bandeja para horno previamente pincelada con aceite y espolvoreada con harina. Cocinar a una temperatura de 180° C.
- Retirar del horno una vez dorada la base y la parte superior.
- Cuando retires del horno la preparación, cortá con un molde circular para obtener los redondos.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de preparación: 30 minutos.
Tips adicionales:
- Acompañá el rodondo con una bocha de helado o crema.
- Para enriquecer la preparación, agregá 50 g de pasas de uvas rubias.
