Sin harina y muy proteico: cómo hacer el pan de garbanzos en tres pasos

El gluten cada vez tiene menos aceptación en el mundo gastronómico por los efectos contradictorios que causa en el organismo, desde hinchazón del sistema digestivo hasta dolor de cabeza crónico, entre otras cosas. Además, compone diferentes alimentos cotidianos, como el pan, que sirve para acompañar las comidas diarias. Por ende, si buscás una manera fácil de reemplazarlo, descubrí esta reversión sin harina y abundante.

El pan sin gluten hecho con garbanzos puede mejorar tu sistema digestivo y aportar más proteínas (Fuente: Pexel)

Pan de garbanzo: ligero y ultra proteico

Ingredientes:

350 g de garbanzos cocidos.

4 huevos.

1 pizca de sal.

1 cucharada de polvo para hornear.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

Licuá los garbanzos y los huevos en la licuadora hasta que quede hecha una pasta suave.

Añadir la sal y el polvo de hornear.

Licuar nuevamente.

2 Cocción del pan

Enmantecá un molde de budinera o donde elijas preparar el pan.

Volcá la mezcla y esparcí por encima semillas.

Llevá a cocción el pan a un horno precalentado a temperatura de 180 °C.

Retirar del horno una vez que esté listo. Esperá a que se enfríe antes de desmoldar.

Receta sencilla para hacer pan de garbanzos

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración: 40 minutos.