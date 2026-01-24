Sin harina y muy proteico: cómo hacer el pan de garbanzos en tres pasos
Prestá atención al siguiente paso a paso y guardá esta guía útil para cuando no tengas un tentempié para la tarde
- 2 minutos de lectura'
El gluten cada vez tiene menos aceptación en el mundo gastronómico por los efectos contradictorios que causa en el organismo, desde hinchazón del sistema digestivo hasta dolor de cabeza crónico, entre otras cosas. Además, compone diferentes alimentos cotidianos, como el pan, que sirve para acompañar las comidas diarias. Por ende, si buscás una manera fácil de reemplazarlo, descubrí esta reversión sin harina y abundante.
Pan de garbanzo: ligero y ultra proteico
Ingredientes:
- 350 g de garbanzos cocidos.
- 4 huevos.
- 1 pizca de sal.
- 1 cucharada de polvo para hornear.
Paso a paso:
1
Preparación de la masa
- Licuá los garbanzos y los huevos en la licuadora hasta que quede hecha una pasta suave.
- Añadir la sal y el polvo de hornear.
- Licuar nuevamente.
2
Cocción del pan
- Enmantecá un molde de budinera o donde elijas preparar el pan.
- Volcá la mezcla y esparcí por encima semillas.
- Llevá a cocción el pan a un horno precalentado a temperatura de 180 °C.
- Retirar del horno una vez que esté listo. Esperá a que se enfríe antes de desmoldar.
Tiempo de cocción: 30 minutos.
Tiempo de elaboración: 40 minutos.
