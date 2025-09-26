LA NACION

Para principiantes: la torta esponjosa y sin azúcar tradicional en el Año Nuevo judío

La receta de este bizcochuelo tiene más de un siglo de historia y su realización se asocia al llamado a la abundancia para el recambio de calendario

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Cómo hacer la torta de miel típica para el Año Nuevo judío
Cómo hacer la torta de miel típica para el Año Nuevo judío(Fuente: Pexels)

En el marco del Año Nuevo judío que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de septiembre -y que todavía se celebra hasta el final de la semana-, en la Argentina, miles de personas prepararon distintas recetas típicas y milenarias para recibir el cambio de calendario. Entre ellas existe la torta de miel, de fácil preparación y que se volvió parte de la identidad gastronómica de nuestro país desde hace décadas. Enterate cómo hacerla en pocos minutos para compartir en la merienda o a cualquier hora.

Esta torta está pensada para atraer la abundancia y el éxito en el nuevo año
Esta torta está pensada para atraer la abundancia y el éxito en el nuevo año(Fuente: Pexels)

Torta de miel: la receta milenaria que las abuelas judías argentinas repiten cada año

Ingredientes:

  • 2 huevos.
  • 1 taza de miel.
  • 1 taza de aceite neutro.
  • 1 taza de café o té.
  • 3 tazas de harina leudante.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Pizca de sal.
  • Ralladura de 1 naranja (opcional).

Paso a paso:

  • Precalentá el horno a 180° C y pincelá con aceite un molde para torta.
  • En un bowl mezclá los huevos con la miel y el aceite neutro (de girasol o maíz). Debe quedar como una crema espumosa.
  • Incorporá el té o el café tibio, la ralladura de naranja, la esencia de vainilla y la pizca de sal.
  • Poco a poco agregá la harina hasta y mezclá suavemente con una espátula.
  • Cuando la preparación no tenga grumos, vertela en el molde para torta y envialo al horno por al menos 45 minutos.
  • Cuando esté listo, retirar del horno y cuando esté fría, espolvorear con azúcar impalpable.
Cómo hacer la torta de miel judía
Cómo hacer la torta de miel judía

Tiempo de cocción: entre 40 y 45 minutos, según el horno.

Tiempo de preparación total: 55 minutos.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Cómo hacer pan Jalá con ingredientes que siempre hay en casa
    1

    Año Nuevo judío: cómo hacer el tradicional pan Jalá en simples pasos

  2. Los redondos de avena bajos en calorías ideales para sumar proteínas
    2

    Sin harina ni azúcar: los redondos de avena bajos en calorías ideales para sumar proteínas

  3. Cómo hacer el pionono de carne sin harina en menos de una hora
    3

    Vianda exprés: cómo hacer el pionono de carne sin harina en menos de una hora

  4. La receta perfecta de bastones de espinaca crocantes para disfrutar en casa
    4

    Sin harina ni frituras: cómo hacer bastones de espinaca crocantes en casa

Cargando banners ...