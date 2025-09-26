Para principiantes: la torta esponjosa y sin azúcar tradicional en el Año Nuevo judío
La receta de este bizcochuelo tiene más de un siglo de historia y su realización se asocia al llamado a la abundancia para el recambio de calendario
- 2 minutos de lectura'
En el marco del Año Nuevo judío que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de septiembre -y que todavía se celebra hasta el final de la semana-, en la Argentina, miles de personas prepararon distintas recetas típicas y milenarias para recibir el cambio de calendario. Entre ellas existe la torta de miel, de fácil preparación y que se volvió parte de la identidad gastronómica de nuestro país desde hace décadas. Enterate cómo hacerla en pocos minutos para compartir en la merienda o a cualquier hora.
Torta de miel: la receta milenaria que las abuelas judías argentinas repiten cada año
Ingredientes:
- 2 huevos.
- 1 taza de miel.
- 1 taza de aceite neutro.
- 1 taza de café o té.
- 3 tazas de harina leudante.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Pizca de sal.
- Ralladura de 1 naranja (opcional).
Paso a paso:
- Precalentá el horno a 180° C y pincelá con aceite un molde para torta.
- En un bowl mezclá los huevos con la miel y el aceite neutro (de girasol o maíz). Debe quedar como una crema espumosa.
- Incorporá el té o el café tibio, la ralladura de naranja, la esencia de vainilla y la pizca de sal.
- Poco a poco agregá la harina hasta y mezclá suavemente con una espátula.
- Cuando la preparación no tenga grumos, vertela en el molde para torta y envialo al horno por al menos 45 minutos.
- Cuando esté listo, retirar del horno y cuando esté fría, espolvorear con azúcar impalpable.
Tiempo de cocción: entre 40 y 45 minutos, según el horno.
Tiempo de preparación total: 55 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Otras noticias de Trucos de cocina
- 1
Año Nuevo judío: cómo hacer el tradicional pan Jalá en simples pasos
- 2
Sin harina ni azúcar: los redondos de avena bajos en calorías ideales para sumar proteínas
- 3
Vianda exprés: cómo hacer el pionono de carne sin harina en menos de una hora
- 4
Sin harina ni frituras: cómo hacer bastones de espinaca crocantes en casa