Para principiantes: la torta esponjosa y sin azúcar tradicional en el Año Nuevo judío

En el marco del Año Nuevo judío que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de septiembre -y que todavía se celebra hasta el final de la semana-, en la Argentina, miles de personas prepararon distintas recetas típicas y milenarias para recibir el cambio de calendario. Entre ellas existe la torta de miel, de fácil preparación y que se volvió parte de la identidad gastronómica de nuestro país desde hace décadas. Enterate cómo hacerla en pocos minutos para compartir en la merienda o a cualquier hora.

Esta torta está pensada para atraer la abundancia y el éxito en el nuevo año (Fuente: Pexels)

Torta de miel: la receta milenaria que las abuelas judías argentinas repiten cada año

Ingredientes:

2 huevos.

1 taza de miel.

1 taza de aceite neutro.

1 taza de café o té.

3 tazas de harina leudante.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Pizca de sal.

Ralladura de 1 naranja (opcional).

Paso a paso:

Precalentá el horno a 180° C y pincelá con aceite un molde para torta.

y pincelá con aceite un molde para torta. En un bowl mezclá los huevos con la miel y el aceite neutro (de girasol o maíz). Debe quedar como una crema espumosa.

Incorporá el té o el café tibio, la ralladura de naranja, la esencia de vainilla y la pizca de sal.

Poco a poco agregá la harina hasta y mezclá suavemente con una espátula.

Cuando la preparación no tenga grumos, vertela en el molde para torta y envialo al horno por al menos 45 minutos .

. Cuando esté listo, retirar del horno y cuando esté fría, espolvorear con azúcar impalpable.

Cómo hacer la torta de miel judía

Tiempo de cocción: entre 40 y 45 minutos, según el horno.

Tiempo de preparación total: 55 minutos.