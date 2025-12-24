Para inexpertos: cómo hacer una torre de panqueques para Navidad
Este clásico de la mesa argentina es ideal para replicar en Nochebuena y compartir con la familia un plato que combata las altas temperaturas
En la gastronomía argentina popular se halla la torre de panqueques, un plato delicioso que puede comerse con un relleno frío o caliente. En esta ocasión y debido a la temporada de verano, es sugerente elegir ingredientes que no requieran cocción, como vegetales o carne enlatada. A continuación seguí el paso a paso, aprendé cómo hacerla y sorprender a tu familia en Navidad.
La torre de panqueques ideal para comer en Nochebuena y evadir el calor
Ingredientes:
- 8 panqueques (pueden ser caseros o comprados).
Para el relleno
- 4 fetas de jamón cocido.
- 8 fetas de queso de máquina.
- 10 hojas de espinaca.
- 3 cucharadas de queso crema.
- 1 zanahoria rallada.
- 1 tomate redondo cortado en rodajas finas.
Para la salsa:
- 150 g de mayonesa.
- 100 g de yogur natural.
- 1/2 diente de ajo rallado.
- Sal y pimienta a gusto.
Paso a paso:
1
Elaboración se la salsa
- En un bol mezclá la mayonesa con el yogur.
- Añadí el ajo picado, la sal y la pimienta.
- Reservá en la heladera por 10 minutos.
2
Relleno de los panqueques
- Untá los panqueques con la salsa.
- Distribuí las fetas de queso y jamón de forma par. En la superficie untá con queso crema.
- Añadí las hojas de la espinaca bien lavadas y el tomate cortado en rodajas.
- Agregá la ralladura de zanahoria en dos de las capas.
- Reservá en la heladera media hora antes de consumir.
Tiempo de elaboración: 15 minutos.
Tiempo de preparación hasta el consumo: 55 minutos.
