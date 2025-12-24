Para inexpertos: cómo hacer una torre de panqueques para Navidad

En la gastronomía argentina popular se halla la torre de panqueques, un plato delicioso que puede comerse con un relleno frío o caliente. En esta ocasión y debido a la temporada de verano, es sugerente elegir ingredientes que no requieran cocción, como vegetales o carne enlatada. A continuación seguí el paso a paso, aprendé cómo hacerla y sorprender a tu familia en Navidad.

La torre de panqueques es una receta fácil y llenadora ideal para comer en una Nochebuena calurosa (Fuente: Pexels)

La torre de panqueques ideal para comer en Nochebuena y evadir el calor

Ingredientes:

8 panqueques (pueden ser caseros o comprados).

Para el relleno

4 fetas de jamón cocido.

8 fetas de queso de máquina.

10 hojas de espinaca.

3 cucharadas de queso crema.

1 zanahoria rallada.

1 tomate redondo cortado en rodajas finas.

Para la salsa:

150 g de mayonesa.

100 g de yogur natural.

1/2 diente de ajo rallado.

Sal y pimienta a gusto.

Paso a paso:

1 Elaboración se la salsa

En un bol mezclá la mayonesa con el yogur.

Añadí el ajo picado, la sal y la pimienta.

Reservá en la heladera por 10 minutos.

2 Relleno de los panqueques

Untá los panqueques con la salsa.

Distribuí las fetas de queso y jamón de forma par. En la superficie untá con queso crema.

Añadí las hojas de la espinaca bien lavadas y el tomate cortado en rodajas.

Agregá la ralladura de zanahoria en dos de las capas.

Reservá en la heladera media hora antes de consumir.

Receta torre de panqueques

Tiempo de elaboración: 15 minutos.

Tiempo de preparación hasta el consumo: 55 minutos.