El sándwich de pan dulce con jamón y queso que es furor en las redes sociales

Si te sobró este postre luego de la noche navideña no lo tires: prestá atención a la receta que se volvió tendencia y que puede ser un antes y un después en tu menú

Cómo hacer el sándwich de pan dulce con jamón y queso en un santiamén
Cómo hacer el sándwich de pan dulce con jamón y queso en un santiamén(Fuente: Pexels)

Puede que muchos crean que modificar una receta tradicional como lo es el pan dulce represente un sacrilegio. Pero lo cierto es que reciclar lo que sobró de la noche de Navidad sirve para evitar desperdicios de alimentos y darle un segundo uso a un postre tan codiciado.

En las redes sociales se volvió viral la receta del sándwich de jamón y queso hecho con pan dulce, una combinación agridulce que le sienta bien a los argentinos. Es un truco sustentable, rápido y que cualquiera lo puede repetir en casa sin perder demasiado tiempo.

Hacer el sándwich de jamón y queso es una opción ideal para desayunar en la mañana de Navidad
Hacer el sándwich de jamón y queso es una opción ideal para desayunar en la mañana de Navidad(Fuente: Elbarodriguezchef)

Segunda vida: cómo hacer sándwich de pan dulce sin errores

Ingredientes:

  • Pan dulce sobrante de Navidad sin frutas ni chocolate.
  • 200 g de queso de máquina.
  • 200 g de jamón cocido.

Paso a paso:

  • Cortá el pan dulce en rodajas anchas y calentalo en el horno.
  • Retirá del horno y añadí las fetas de jamón y queso.
  • Armá el sándwich e introducilo en el horno hasta que la superficie quede tostada.
  • Retirar, cortar y servir.
Cómo hacer sándwich de pan dulce
Cómo hacer sándwich de pan dulce

Tiempo de preparación: 10 minutos.

