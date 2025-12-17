El sándwich de pan dulce con jamón y queso que es furor en las redes sociales
Si te sobró este postre luego de la noche navideña no lo tires: prestá atención a la receta que se volvió tendencia y que puede ser un antes y un después en tu menú
Puede que muchos crean que modificar una receta tradicional como lo es el pan dulce represente un sacrilegio. Pero lo cierto es que reciclar lo que sobró de la noche de Navidad sirve para evitar desperdicios de alimentos y darle un segundo uso a un postre tan codiciado.
En las redes sociales se volvió viral la receta del sándwich de jamón y queso hecho con pan dulce, una combinación agridulce que le sienta bien a los argentinos. Es un truco sustentable, rápido y que cualquiera lo puede repetir en casa sin perder demasiado tiempo.
Segunda vida: cómo hacer sándwich de pan dulce sin errores
Ingredientes:
- Pan dulce sobrante de Navidad sin frutas ni chocolate.
- 200 g de queso de máquina.
- 200 g de jamón cocido.
Paso a paso:
- Cortá el pan dulce en rodajas anchas y calentalo en el horno.
- Retirá del horno y añadí las fetas de jamón y queso.
- Armá el sándwich e introducilo en el horno hasta que la superficie quede tostada.
- Retirar, cortar y servir.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
