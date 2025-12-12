Recetas frías y fáciles para el calor: cinco opciones listas en menos de 15 minutos

En un mundo donde el tiempo es un recurso cada vez más escaso, la cocina se reinventa para ofrecer soluciones prácticas sin resignar el placer de una buena comida. Este recetario te invita a explorar desde entradas frescas y nutritivas, todas con la promesa de una solución rápida y resultados garantizados.

Estas opciones frías son ideales para comer durante los días de calor, ya que no es necesario encender el horno (Fuente: Pexels)

Bruschettas: un sabor mediterráneo en casa

Ingredientes para Bruschettas Clásicas (4 porciones):

4 a 6 rebanadas de pan (de corte grueso).

2 tomates perita maduros.

2 dientes de ajo.

70 ml de aceite de oliva.

6 a 8 hojas de albahaca fresca.

1 bola de mozzarella fresca.

Sal y pimienta a gusto.

Paso a Paso:

1 Preparación del pan

Pincelar generosamente ambos lados de las rebanadas de pan con aceite de oliva. Luego, llevarlas a una sartén o plancha previamente calentada y tostar a fuego medio hasta lograr que adquieran un color dorado y una textura crujiente.

Pelar los dientes de ajo, rallarlos o triturarlos finamente. Reservar una porción de este ajo picado para untar directamente sobre el pan tostado.

Cortar los tomates en octavos y posteriormente dividirlos en trozos más pequeños. No es estrictamente necesario pelarlos, aunque se sugiere quitar las semillas si se desea una consistencia más delicada en el resultado final.

Cortar la bola de mozzarella fresca en pedacitos pequeños, de tamaño adecuado para distribuir sobre las rebanadas de pan.

En un bol espacioso, combinar los trozos de tomate, la mozzarella cortada y las hojas de albahaca fresca. Añadir 30 ml del aceite de oliva restante, junto con sal y pimienta a gusto. Mezclar con sumo cuidado para evitar que la mozzarella se rompa excesivamente.

Untar las tostadas ya preparadas con el ajo que se había reservado.

2 Emplatado de las bruschettas

Distribuir la mezcla de tomates, mozzarella y albahaca sobre cada rebanada de pan. Servir inmediatamente para disfrutar plenamente de la frescura y el contraste de los ingredientes.

Receta de bruschettas simples

Tiempo de preparación total: 15 minutos.

Clásicos tomates rellenos

Ingredientes:

4 tomates redondos grandes.

150 g de arroz blanco.

1 zanahoria.

1/2 morrón.

1/2 lata de arvejas.

2 cucharadas de mayonesa.

Perejil picado (para decorar, opcional).

Paso a Paso:

2 Cocción del arroz y preparación de vegetales

Cocinar el arroz blanco hasta alcanzar su punto justo de cocción. Simultáneamente, cortar los tomates un poco más allá de la mitad superior y extraer cuidadosamente la pulpa de su interior.

Picar el morrón y la zanahoria en cubos pequeños.

En un bol, combinar las arvejas, la zanahoria y el morrón, incorporando el arroz una vez cocido.

Agregar las dos cucharadas de mayonesa al relleno previamente preparado y mezclar hasta obtener una consistencia homogénea.

2 Armado de los tomates

Rellenar los tomates con esta mezcla hasta el tope. Para un toque final, se puede decorar la superficie con hojitas de perejil picado. Conservar en la heladera hasta el momento de servir.

Tomates rellenos, la receta que no falla para las Fiestas

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo total de preparación: 15 minutos.

Ensalada rusa ideal para refrescar el almuerzo

Ingredientes:

1 kilo de papas

3 zanahorias grandes

250 g de mayonesa

3 huevos hervidos

1 lata de arvejas

1 manojo de perejil fresco

Sal a gusto

Paso a Paso:

2 Cocción de los ingredientes

Cortar las papas y zanahorias en cubos y hervirlas en una olla con agua y sal hasta que estén tiernas. Mientras tanto, picar finamente el perejil.

En un recipiente aparte, hervir los huevos. Una vez cocidos todos los ingredientes, colar los vegetales y pelar los huevos. Es fundamental esperar a que se enfríen completamente antes de proceder.

2 Armado de la ensalada

En un bol de gran tamaño, colocar la papa, la zanahoria y los huevos duros picados.

Añadir el perejil picado, la mayonesa y las arvejas.

Mezclar todos los ingredientes de manera uniforme hasta conseguir una consistencia homogénea. Conservar la ensalada en la heladera hasta el momento de servir.

Receta rusa tradicional

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo total de preparación: 45 minutos.

Pionono frío en tiempo récord

Ingredientes:

1 pionono grande.

300 g de queso cortado en fetas.

300 g de jamón cocido en fetas.

1 morrón rojo confitado y cortado en Juliana (tiras).

1 tomate asado.

2 huevos revueltos.

Queso crema para untar o mayonesa light (a elección).

Paso a Paso:

1 Puesta a punto de los ingredientes

Para asar el tomate, colocarlo en una fuente apta para horno y cocinarlo con cáscara durante 10 minutos a temperatura alta.

Simultáneamente, confitar el morrón cortado en Juliana en una sartén. Para ello, añadir un chorrito de aceite de oliva antes de la cocción. Cuando el vegetal empiece a arrugarse, espolvorear una cucharadita de azúcar y esperar a que se dore ligeramente.

Una vez confitado el morrón, limpiar la sartén y, sobre ella, batir los dos huevos hasta que se cuezan por completo.

2 Armado del pionono frío

Extender el pionono sobre una bandeja plana. Untar uniformemente la superficie con queso crema o mayonesa, según la preferencia. Cubrir toda la base con las fetas de jamón. Encima del jamón, disponer las fetas de queso.

Finalmente, esparcir el morrón rojo confitado, el tomate asado y el huevo revuelto de manera equitativa.

Enrollar cuidadosamente el pionono y conservarlo cubierto con papel film en la heladera hasta el momento de servir.

Receta del pionono relleno

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Torrejas españolas hipernutritivas en minutos

Ingredientes:

8 rodajas de pan lactal.

100 cc de leche.

6 cucharadas de azúcar.

2 huevos.

Ralladura de piel de 1 naranja.

Aceite c/n para freír.

30 g de manteca.

2 cucharaditas de canela.

Paso a Paso:

1 Cocción de las torrejas

Retirar los bordes de las rodajas de pan lactal. Remojar el pan en la leche que previamente se habrá mezclado con dos cucharadas de azúcar.

Batir los huevos en un recipiente aparte, incorporando la ralladura de naranja para un toque aromático.

Pasar cada rodaja de pan empapado por la mezcla de huevo. Escurrirlas ligeramente para eliminar el exceso antes de freír.

En una sartén, calentar una cantidad suficiente de aceite junto con la manteca. Es crucial que la grasa esté bien caliente antes de introducir las torrejas. Freírlas hasta que estén doradas y crujientes por ambos lados.

2 Emplatado de las torrejas

Espolvorear las torrejas ya fritas con el resto del azúcar y la canela.

Servir tibias para disfrutar de su textura y sabor.

Cómo hacer las torrejas españolas en simples pasos

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo total de preparación: 15 minutos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA