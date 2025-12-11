Pandoro: la receta del pan dulce 100% italiano que es furor y puede destronar al original

La Navidad puede ser sinónimo de pan dulce para muchos, tanto en la Argentina como en Italia. Su sabor, relleno y tiempo de proceso lo distingue por sobre muchas recetas típicas que ganaron terreno en la mesa de los cristianos a lo largo de la historia en la víspera del natalicio de Jesús. Lo cierto es que en el norte del país europeo existe un cierto tipo de postre muy similar al panettone original, pero podría destronarlo por su sencillez a la hora de prepararlo. Enterate cómo hacerlo y por qué es furor en las redes sociales pese a que no todos lo conocen.

Se trata del pandoro, que nació en el siglo XV en el Reino de Venecia, en el seno de las familias nobles que lo comían en el marco de la fecha religiosa. A pesar de que hay controversia sobre quién lo inventó, su forma de estrella, que recuerda a la Torre de Lamberti en Verona, lo diferencia de cualquier otra comida navideña.

El pandoro se originó en el siglo XV en el Reino de Venecia y poco a poco se convirtió en uno de los postres navideños más populares en lo que hoy es Italia (Fuente: Pexels)

Cómo hacer el Pandoro, el postre de la Navidad que puede destronar al pan dulce

Ingredientes:

170 g de manteca cortada en trozos.

60 ml de leche tibia más 3 cucharadas.

500 g de harina tamizada.

125 g de azúcar granulada fina.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

20 g de levadura de cerveza fresca.

3 huevos y 1 yema.

1 pizca de sal.

Azúcar impalpable para espolvorear.

Paso a paso:

1 Preparación del bollo

Disolvé en leche tibia 15 g levadura y añadí 25 g de azúcar para activarla. Luego añadí una yema de huevo y mezclá. Por último, agregá 50 g de harina y unificá todo. Cubrí el bollo con un papel film y dejalo reposar por 1 hora o hasta que doblegue su volumen.

En un bol disolvé la levadura restante con 3 cucharadas de leche tibia y añadila a la masa leudada. Sumá la azúcar restante y un huevo entero.

Incorporá poco a poco 200 g de harina y 30 g de manteca hasta formar un bollo liso. Dejalo reposar 1 hora más.

Una vez que su volumen se haya doblegado, añadí la harina que resta, los 2 huevos, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Amasá bien.

Untá con manteca un bol y colocá ahí el bollo. Cubrilo y dejalo descansar 1 hora a temperatura ambiente. Luego conservalo en la heladera por 12 horas.

2 Preparación del pandoro

Una vez que transcurrió el tiempo de reposo, amasá la masa sobre una mesada y extendela con un palote de madera.

Colocá 140 g de manteca cortada en cubos en el centro y doblá las cuatro esquinas hacia el centro.

Doblá el cuadrado por la mitad, estiralo nuevamente con un palote. Doblalo finalmente en tres partes y conservalo en la heladera por 20 minutos.

Retiralo de la heladera, estirá la masa y doblala en tres nuevamente. Dejala descansar 15 minutos.

Armá un bollo y colocalo en un molde para pan dulce (ya que en la Argentina no se vende el molde original de pandoro).

Precalentá el horno a 190 °C y mientras untá manteca en la superficie del pandoro. Dejá reposar la masa cubierta por un papel film durante 20 minutos y luego envialo a cocción.

Cuando esté listo, dejalo enfriar y espolvoreá azúcar impalpable en la superficie.

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo total de preparación: 1 día.