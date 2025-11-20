Vitel toné: por qué es el rey de la mesa navideña y cómo prepararlo como un profesional

El vitel toné se convirtió en un clásico de la mesa navideña argentina , cada 24 de diciembre es común degustar este plato como principal, por su efecto de saciedad que causa en el estómago y por su sabor inigualable. Además, es una opción fría para combatir el calor y evitar prender el horno. A continuación enterate del paso a paso y convertite en un chef profesional.

El nombre original de esta receta es vitello tonnato (ternera atunada) y surgió en el Piamonte, Italia. Como ingrediente básico se usa la carne vacuna y se marida con una salsa de atún y mayonesa. Gracias a la inmigración italiana a nuestro país durante fines del siglo XIX y principios del XX, el vitel toné se volvió tan popular que lo adoptamos como nuestro.

El vitel toné es originario de Italia, pero gracias a la inmigración de los siglos XIX y XX se transformó en un plato popular argentino (Fuente: Pexels)

Cómo hacer vitel toné para Navidad sin cometer errores

Ingredientes:

Para la carne

1/2 kg de peceto de ternera.

2 zanahorias.

2 cebollas.

1 apio.

1/2 cucharadita de pimienta.

2 hojas de laurel.

Para la salsa

1 lata de lomitos de atún al natural.

1 taza de mayonesa.

1 cucharada de jugo de limón.

5 cucharadas de crema de leche.

1 pizca de pimienta.

Paso a paso:

1 Limpieza y cocción de la carne

Limpiá el peceto. Retirale las marcas de grasa.

Cortá las cebollas en cuartos y las zanahorias en rodajas.

En una olla grande colocá el peceto, la zanahoria, la cebolla, el apio, la pimienta y el laurel.

Añadí agua fría hasta cubrir los ingredientes.

Cociná a fuego bajo por dos horas con la olla tapada por la mitad.

Cunado esté tierna la carne, apagá el fuego y dejá que se enfríe el peceto en el caldo.

2 Preparación de la salsa

En un bol mezclá la mayonesa, el atún y la cucharada de limón.

Procesá los ingredientes en un mixer hasta que quede una pasta homogénea.

Añadí la crema de leche y batir con una cuchara de madera para evitar que se corte.

Condimentá con pimienta y sal.

3 Armado del peceto

Sacá y esperá a que se seque el peceto del caldo.

Cortá el peceto en rodajas finas y colocalas en una fuente de vidrio o cerámica de forma escalonada.

Añadí la salsa encima hasta que toda la carne quede cubierta.

Conservá en la heladera hasta el momento de comer.

Receta clásica del vitel toné navideño

Tiempo de cocción: 2 horas.

Tiempo de preparación total: 4 horas.

Porciones: 4.