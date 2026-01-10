La receta de Paulina Cocina para preparar helado de dulce de leche sin necesidad de máquinas

Con la llegada de las altas temperaturas, comer un rico helado es una de las tantas soluciones efectivas para disipar el calor y a su vez disfrutar de un buen momento. Es por eso que cada vez más personas se animan a preparar este postre en sus casas.

Aunque pareciera una elaboración complicada, no se necesitan muchos ingredientes ni tampoco tantos utensilios. Para invitar a más personas a cocinar en casa, la chef e influencer Paulina Cocina brindó una técnica simple, con la que es posible preparar un helado de dulce de leche cremoso, sin máquina y sin complicaciones. La receta se volvió viral por su practicidad y porque utiliza productos fáciles de conseguir.

“Este helado de dulce de leche no lleva máquina, así que teniendo un poco de cuidado con los tiempos podemos hacerlo en casa sin ninguna dificultad”, explicó la creadora de contenido, una de las referentes gastronómicas más populares en redes sociales. A su vez, insistió en que la preparación es tan simple, que incluso es una buena forma de distraer a los más chicos del hogar y enseñarles una receta muy práctica.

El helado de dulce de leche es una de las recetas más fáciles de preparar (Foto: FreeP¡CK)

Ingredientes necesarios

Esta receta rinde aproximadamente cuatro porciones y lleva:

500 g de dulce de leche (no repostero)

250 g de crema de leche

250 g de leche

Paso a paso: cómo hacer helado de dulce de leche sin máquina

1 Mezclar el dulce de leche con la crema líquida

En un bol, mezclar de a poco el dulce de leche con la crema de leche líquida, sin batir previamente. Integrar bien hasta lograr una mezcla homogénea y agregar la leche. Un truco que recomienda Paulina es usar el mismo pote vacío de la crema para medirla y volver a mezclar.

2 Llevar al freezer

Llevar el bol al freezer durante dos o tres horas, hasta que la mezcla empiece a tomar consistencia.

3 Retirar del freezer, desmoldar y volver a batir

Retirar, desarmar la preparación y batir nuevamente para romper los cristales de hielo.

Algunas personas disfrutan sumarle a la mezcla final chips de chocolate, almendras o salsa de chocolate (Foto: FreeP¡CK)

4 Repetir el procedimiento al menos dos veces más

Volver a llevar al freezer y repetir este procedimiento dos veces más, para lograr una textura bien cremosa. De manera opcional, se le pueden sumar chocolate picado, nueces, almendras o chips de chocolate en la última mezcla, antes del congelado final.