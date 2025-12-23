Navidad 2025: este es el precio del pan dulce que vende Maru Botana

A pocos días de la Navidad, la pastelera Maru Botana inició la venta de su pan dulce artesanal, disponible en las sucursales de su local. Asimismo, otros pasteleros reconocidos ofrecen su opción de este postre navideño.

El precio del pan dulce de Maru Botana

Elaborado bajo una receta especial, el pan dulce de Maru Botana tiene un valor del $46.000 el kilo para este ciclo. Los clientes eligen entre dos variedades principales según sus preferencias de sabor.

El pan dulce de Maru Botana, uno de los más codiciados, puede adquirirse en sus sucursales (Fuente: Maru Botana Dulce y Salado)

La primera opción consiste en la receta tradicional. Esta pieza contiene frutos secos y presenta una cobertura de glasé de limón. La segunda alternativa es el clásico de la cocinera. Esta versión incluye chocolate tanto en su interior como en la capa externa. Ambos modelos forman parte de las delicatessen que la marca ofrece junto a su catálogo habitual de tortas.

Los pan dulce más buscados

La pastelería de Damián Betular lanzó a finales de noviembre una colección para las fiestas con el nombre El Cascanueces. El catálogo incorpora diferentes dulces temáticos y el panificado es uno de los elementos que genera mayor interés por su sabor especial. El pan dulce, un producto de edición limitada, cuesta $56.000 por la pieza de 750 gramos.

La receta del chef se compone de cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semi amargo. La superficie de la pieza presenta un craquelin de cacao y avellanas. Los interesados compran el artículo directamente en el local ubicado en el barrio de Villa Devoto.

El pan dulce de Damián Betular de edición limitada cuesta $56.000 (Fuente: Instagram/@betular.patisserie)

Por otro lado, el chef italiano Donato De Santis ofrece su propia versión de panettone en la Argentina. Esta pieza posee el sabor original del país europeo y respeta la técnica clásica. El postre se vende en Cucina Paradiso, el restaurante que el cocinero tiene en la Ciudad de Buenos Aires. La unidad pesa 750 gramos y cuesta $29.900 según la cuenta oficial del establecimiento.

El panettone de Donato De Santis en Cucina Paradiso se vende por $29.900 (Fuente: Instagram/@cucinaparadisoba)

La preparación destaca por un equilibrio de frutos secos y una masa de cuerpo esponjoso. El autor evita las invenciones disruptivas y mantiene el estilo tradicional para sus clientes. El artículo se encuentra en cualquiera de las seis sucursales porteñas de la marca.

Ximena Sáenz ofrece en su restaurante tres opciones únicas para el público. Las variedades consisten en chocolate y dátiles, chocolate blanco con frambuesa y naranja confitada, y una pasta con pistacho y frutos secos. La conductora de Cocineros Argentinos en la TV Pública amplió su oferta respecto al año pasado. Las tres versiones de la marca Casa Sáenz pesan 750 gramos con un precio de $45.000.

El pan dulce de Casa Sáenz

Los clientes pueden realizar sus encargos a través de la cuenta de Instagram de la firma y retirar los pedidos por el mostrador. Las reservas para Navidad cierran el 22 de diciembre y en caso de un envío a domicilio se requiere una solicitud previa de 48 horas.

Por último, el pastelero Mauricio Asta ideó una receta de pan dulce con gran cantidad de frutos secos, naranjas confitadas y chips de chocolate para realzar el sabor. El local de Martínez vende este producto y ofrece envíos a zona norte y la Capital Federal. La pieza pesa 1 kilo y tiwne un precio de $50.000 en la sucursal del cocinero.

El pan dulce de Mariano Asta se ofrece por $50.000 en su sucursal de Martínez (Fuente: Instagram/@mauricioasta)

