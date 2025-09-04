Papas a la cacerola: la receta exprés con cuatro ingredientes que vas a amar
Si disponés de poco tiempo, seguí este paso a paso y descubrí una opción tradicional, barata y saludable de almuerzo o cena
La rutina demanda nuestro tiempo casi todo el día. No siempre alcanzan las horas para cocinar algo rico y saludable y en la mayoría de los casos se recurre al delivery. En esta ocasión, te proponemos una receta fácil, rápida y que podés hacer con tan solo cuatro ingredientes. Aprendé cómo hacer las papas a la cacerola en simples pasos.
Papas a la cacerola
Ingredientes:
- 2 papas grandes.
- 1/2 morrón (verde o rojo, es indiferente).
- 1 cebolla.
- 1 tomate triturado.
- Sal, pimienta, pimentón y orégano, a gusto.
Paso a paso:
- Cortá las papas estilo españolas (en rodajas). Dejálas reposar en agua fría durante 10 minutos.
- Mientras, cortá la cebolla y el morrón en Juliana.
- Colocá una olla a fuego medio, poné un chorrito de aceite para sofreír los vegetales. Volcá la cebolla y el morrón.
- Pasados los diez minutos, escurrí las papas e introducilas en la olla sobre la cebolla y el morrón. Salpimentá, añadí orégano y una cucharadita de pimentón.
- Agregá el tomate triturado.
- Tapá la olla y cociná a fuego medio.
- Cada tanto, revisá que el fondo no se pegue. Para ello, con una cuchara de madera revolvé y mezclá los ingredientes. Si es necesario, agregá de a 1/4 taza de agua, para contribuir a la cocción.
- Cuando las papas estén cocidas, retirá del fuego y servilas en caliente.
Tiempo de cocción de las papas: 35 minutos.
Tiempo de preparación total: 55 minutos.
Tips adicionales:
- De esta receta salen tres porciones.
- El reposo de las papas en agua favorece a que se diluya el almidón.
- Para acompañar estas ricas papas a la cacerola, podés optar por una milanesa de carne, pollo o pescado.
