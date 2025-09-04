LA NACION

Papas a la cacerola: la receta exprés con cuatro ingredientes que vas a amar

Si disponés de poco tiempo, seguí este paso a paso y descubrí una opción tradicional, barata y saludable de almuerzo o cena

La rutina demanda nuestro tiempo casi todo el día. No siempre alcanzan las horas para cocinar algo rico y saludable y en la mayoría de los casos se recurre al delivery. En esta ocasión, te proponemos una receta fácil, rápida y que podés hacer con tan solo cuatro ingredientes. Aprendé cómo hacer las papas a la cacerola en simples pasos.

Papas a la cacerola

Ingredientes:

  • 2 papas grandes.
  • 1/2 morrón (verde o rojo, es indiferente).
  • 1 cebolla.
  • 1 tomate triturado.
  • Sal, pimienta, pimentón y orégano, a gusto.

Paso a paso:

  • Cortá las papas estilo españolas (en rodajas). Dejálas reposar en agua fría durante 10 minutos.
  • Mientras, cortá la cebolla y el morrón en Juliana.
  • Colocá una olla a fuego medio, poné un chorrito de aceite para sofreír los vegetales. Volcá la cebolla y el morrón.
  • Pasados los diez minutos, escurrí las papas e introducilas en la olla sobre la cebolla y el morrón. Salpimentá, añadí orégano y una cucharadita de pimentón.
  • Agregá el tomate triturado.
  • Tapá la olla y cociná a fuego medio.
  • Cada tanto, revisá que el fondo no se pegue. Para ello, con una cuchara de madera revolvé y mezclá los ingredientes. Si es necesario, agregá de a 1/4 taza de agua, para contribuir a la cocción.
  • Cuando las papas estén cocidas, retirá del fuego y servilas en caliente.

Tiempo de cocción de las papas: 35 minutos.

Tiempo de preparación total: 55 minutos.

Tips adicionales:

  • De esta receta salen tres porciones.
  • El reposo de las papas en agua favorece a que se diluya el almidón.
  • Para acompañar estas ricas papas a la cacerola, podés optar por una milanesa de carne, pollo o pescado.
