De Alemania a tu cocina: la torta sin horno ni amasado que es furor en las redes

Con la llegada del otoño el clima se presta para la preparación de postres ricos para acompañar la tarde. Entre el amplio abanico de recetas que existen, se encuentra una reversión de torta alemana que se volvió viral en las redes sociales, ya que no requeriere amasado. Aprendé a replicarla en tu casa y disfrutá de este manjar único.

La versión de esta torta alemana no lleva horno ni amasado (Fuente: Instagram/@aquellareceta)

Torta alemana sin amasado en simples pasos

Ingredientes:

240 g de galletitas (tipo Lincoln).

150 ml de crema de leche.

Para el primer relleno

3 yemas.

120 g de azúcar.

2 cucharadas de almidón de maíz.

600 ml de leche.

2 cucharaditas de esencia de vainilla.

Para el segundo relleno

3 yemas.

120 g de azúcar.

2 cucharadas de almidón de maíz.

3 cucharadas de cacao en polvo.

600 ml de leche.

100 g de galletitas.

Para la cobertura

100 g de chocolate con leche.

100 ml de crema de leche.

Paso a paso:

1 Para la base

Triturá los 240 gramos de galletitas en un bol y añadí 150 ml de crema de leche.

Mezclá hasta que quede homogéneo.

Colocá la masa en un molde de torta o fuente redonda. Apisoná para que no se filtre el líquido y enviá a la heladera.

2 Para el primer relleno

En una olla colocá las yemas, el azúcar, el almidón de maíz, la leche y esencia de vainilla. cociná a fuego medio y, mientras batí con un batidor de alambre para evitar que se formen grumos.

Cuando la textura comience a ser espesa, apagá el fuego y verté la crema en el molde, sobre la base de galletitas.

Conservá en la heladera 3 horas.

3 Para el segundo relleno

Repetí el mismo proceso para crear la crema, pero esta vez con cacao en polvo.

Retirá el molde de la heladera, colocá los 100 g de galletitas en la superficie de la crema de vainilla ya firme y luego verté la crema con cacao.

Conservá en la heladera 2 horas.

4 Para la cobertura

Derretí a baño María el chocolate junto a la crema de leche.

Retirá la torta de la heladera y volcá el chocolate fundido hasta cubrir toda la torta.

Conservá en la heladera por 30 minutos.

Servir.

Receta de la torta alemana sin horno

Tiempo de cocción de las cremas: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 6 horas y 10 minutos.