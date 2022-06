Recetas de comidas listas en menos de veinte minutos

LA NACION

Unos huevos, algunas verduras frescas, una pechuga de pollo pueden ser más que suficientes para hacer una comida rápida, con todo lo necesario para reponer energías a la hora del almuerzo o la cena.

Lo importante para comer rico, sano y en pocos minutos es tener siempre alimentos versátiles y frescos en la heladera.

Mirá cómo preparar estas recetas de comidas listas en veinte minutos o menos.

3 minutos: receta de tortilla francesa u omelette

La omelette básica Shutterstock

A diferencia de los huevos revueltos, las omelettes son una masa lisa doblada en dos o tres sobre sí misma, como un pañuelo. Es importante cuidar que no se rompan durante la cocción. Ese es todo el secreto de una sencilla pero sofisticada omelette. Recomiendan tener todos los elementos listos porque son cocciones breves; una omelette de 1 huevo se hace en menos de 1 minuto. Las clásicas omelettes, que en muchos países se conocen como “tortillas francesas” se preparan solas, sin rellenar. La receta de tortilla francesa u omelette original se hace con 2 o 3 huevos por persona.

18 minutos: receta de frittata de verduras

Esta frittata es ideal para los que les gustan las comidas con mucho sabor

La frittata de verduras no es ni más ni menos que una tortilla, un plato noble, sano y facilísimo que no deja toda la cocina llena de aceite porque, pesea a lo que parece, no tiene nada de fritura. Incluso hastase puede hacer al horno en un recipiente untado con rocío vegetal antiadherente. Esta receta de frittata de verduras tiene morrones pimientos de todos los colores, rojo, amarillo y verde. Con esa explosión de sabor y con las sumada a la espumosa consistencia de unos huevos bien batidos queda espectacular.

20 minutos: receta de pollo a la plancha con especias

Pollo a la plancha con especias. Shutterstock

Esta receta de pollo a la plancha con especias se puede hacer con las partes blancas como la pechugas; o las negras (pata y muslo) del pollo, todo varía según el gusto. La suprema o pechuga es más magra y un poco más seca que la pata y el muslo, por lo que muchos la prefieren, a la hora de comer un plato desgrasado y bajo en calorías. La receta de pollo a la plancha es un plato rápido, sencillo, fácil y muy sabroso. Para evitar usar aceite en el pollo a la plancha, se puede recurrir a una sartén antiadherente.