Receta de bombones: el secreto para hacer chocolates rellenos en casa y sorprender a tu pareja en San Valentín

Seguí el paso a paso de esta guía pastelera y animate a preparar los bocaditos dulces más románticos para el 14 de febrero

Receta de bombones caseros para San Valentín
Receta de bombones caseros para San Valentín

A pocos días de San Valentín, las parejas comienzan a pensar qué regalo entregarle a su novio o novia. Entre las opciones más populares están los bombones. Con una tendencia romántica, suelen ir acompañados por ramos de flores. Lejos de comprarlos en un supermercado o pastelería, animate a preparar los tuyos con la siguiente receta fácil y demostrá tu amor hacia el otro de una manera distinta.

Los bombones son el típico regalo de San Valentín, pero en esta ocasión animate a prepararlos en casa y sorprendé a tu pareja
Los bombones son el típico regalo de San Valentín, pero en esta ocasión animate a prepararlos en casa y sorprendé a tu pareja

Bombones románticos: la receta infalible para sorprender a tu pareja el 14 de febrero

Ingredientes:

  • 50 g de chocolate para fundir.
  • 50 g de frambuesa pisada.
  • 10 unidades de frambuesas congeladas por cada bombón.
  • 25 g de manteca.
  • 100 g de chocolate adicional para cubrir los bombones.

Paso a paso:

1

Para la ganache

  • Troceá el chocolate para que sea más fácil derretirlo. Luego ponelo a fundir a baño María.
  • Cuando esté derretido y añadí la manteca. Mezclá todo.
  • Remové hasta que la crema se torne brillante.
  • Volcá la ganache en un molde para bombones y escurrir el exceso.
  • Rellená con el puré de frambuesa.
  • Guardá el recipiente en el freezer.
2

Para el relleno

  • Derretí el chocolate restante a baño María.
  • Retirá el molde de bombones de la heladera y colocá una frambuesa en cada uno.
  • Cubrí con el chocolate derretido para hacer la base de los bombones.
  • Llevá el molde al freezer nuevamente.
  • Después de una hora, desmoldar y consumir.
Receta de bombones caseros
Receta de bombones caseros

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 20 minutos.

