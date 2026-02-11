Receta de bombones: el secreto para hacer chocolates rellenos en casa y sorprender a tu pareja en San Valentín

A pocos días de San Valentín, las parejas comienzan a pensar qué regalo entregarle a su novio o novia. Entre las opciones más populares están los bombones. Con una tendencia romántica, suelen ir acompañados por ramos de flores. Lejos de comprarlos en un supermercado o pastelería, animate a preparar los tuyos con la siguiente receta fácil y demostrá tu amor hacia el otro de una manera distinta.

Los bombones son el típico regalo de San Valentín, pero en esta ocasión animate a prepararlos en casa y sorprendé a tu pareja (Fuente: Instagram/@pexels)

Bombones románticos: la receta infalible para sorprender a tu pareja el 14 de febrero

Ingredientes:

50 g de chocolate para fundir.

50 g de frambuesa pisada.

10 unidades de frambuesas congeladas por cada bombón.

25 g de manteca.

100 g de chocolate adicional para cubrir los bombones.

Paso a paso:

1 Para la ganache

Troceá el chocolate para que sea más fácil derretirlo. Luego ponelo a fundir a baño María.

Cuando esté derretido y añadí la manteca. Mezclá todo.

Remové hasta que la crema se torne brillante.

Volcá la ganache en un molde para bombones y escurrir el exceso.

Rellená con el puré de frambuesa.

Guardá el recipiente en el freezer.

2 Para el relleno

Derretí el chocolate restante a baño María.

Retirá el molde de bombones de la heladera y colocá una frambuesa en cada uno.

Cubrí con el chocolate derretido para hacer la base de los bombones.

Llevá el molde al freezer nuevamente.

Después de una hora, desmoldar y consumir.

Receta de bombones caseros

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 20 minutos.