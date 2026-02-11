Receta de bombones: el secreto para hacer chocolates rellenos en casa y sorprender a tu pareja en San Valentín
Seguí el paso a paso de esta guía pastelera y animate a preparar los bocaditos dulces más románticos para el 14 de febrero
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
A pocos días de San Valentín, las parejas comienzan a pensar qué regalo entregarle a su novio o novia. Entre las opciones más populares están los bombones. Con una tendencia romántica, suelen ir acompañados por ramos de flores. Lejos de comprarlos en un supermercado o pastelería, animate a preparar los tuyos con la siguiente receta fácil y demostrá tu amor hacia el otro de una manera distinta.
Bombones románticos: la receta infalible para sorprender a tu pareja el 14 de febrero
Ingredientes:
- 50 g de chocolate para fundir.
- 50 g de frambuesa pisada.
- 10 unidades de frambuesas congeladas por cada bombón.
- 25 g de manteca.
- 100 g de chocolate adicional para cubrir los bombones.
Paso a paso:
1
Para la ganache
- Troceá el chocolate para que sea más fácil derretirlo. Luego ponelo a fundir a baño María.
- Cuando esté derretido y añadí la manteca. Mezclá todo.
- Remové hasta que la crema se torne brillante.
- Volcá la ganache en un molde para bombones y escurrir el exceso.
- Rellená con el puré de frambuesa.
- Guardá el recipiente en el freezer.
2
Para el relleno
- Derretí el chocolate restante a baño María.
- Retirá el molde de bombones de la heladera y colocá una frambuesa en cada uno.
- Cubrí con el chocolate derretido para hacer la base de los bombones.
- Llevá el molde al freezer nuevamente.
- Después de una hora, desmoldar y consumir.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de elaboración total: 1 hora y 20 minutos.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Más notas de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
Día de la pizza: el secreto para hacer la mejor fugazzetta en casa y quedar como un maestro
- 2
San Valentín en pareja: la receta romántica para hacer el 14 de febrero inspirada en el plato icónico de una película exitosa
- 3
Receta de gelatina de colágeno: cómo se hace
- 4
Para inexpertos: cómo hacer milkshake casero en pocos minutos como el de las cafeterías