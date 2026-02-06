La receta de la pizza Margarita que Julia Roberts degusta en Comer, rezar, amar

En Comer, rezar, amar, Elizabeth “Liz” Gilbert (Julia Roberts) llega a Italia después de una separación abrupta. Es escritora y necesita recomponer su vida después de los desamores que experimentó en el pasado. Roma la conquista de inmediato y se hace de amistades; una de ellas, Sofi (Tuva Novotny), la lleva a conocer Nápoles. Juntas en una típica ostería, se disponen a comer de la pizza napolitana y, mientras discuten lo que comieron y el aumento de peso, disfrutan del plato.

Julia Roberts come pizza Margarita en Comer, rezar, amar

La pizza Margherita surgió en 1889 por el maestro pizzero Raffaele Esposito de la pizzería Brandi; su propósito era honrar a la reina Margarita de Saboya. Arriba de la masa, jugó con los colores de la bandera italiana. Mezcló el rojo de la salsa con el verde de la albahaca y el blanco de la mozzarella. En la actualidad es un orgullo de Nápoles y una insignia de ese país en el mundo.

La pizza napolitana tiene su origen en 1889 (Fuente: Pexels)

A pocos días de celebrar San Valentín, este plato es una opción rica y distinguible de los regalos típicos. Podés compartir con tu pareja una cena romántica y la pizza Margarita como protagonista. A continuación seguí el paso a paso y aprendé la receta sin cometer errores.

Pizza Margherita, la vera pizza italiana

Ingredientes: (para 2 porciones)

Para la masa

500 g de harina 00.

300 ml de agua a temperatura ambiente.

25 ml de aceite de oliva virgen extra.

3 g de levadura fresca.

10 g de azúcar.

8 g de sal.

Para la salsa

400 g de puré de tomate (de preferencia casero).

30 ml de aceite de oliva virgen extra.

6 hojas de albahaca.

400 g de mozzarella.

Paso a paso:

1 Para el bollo

En un recipiente pequeño, disolver la levadura fresca en agua tibia. Añadí azúcar y dejala reposar por 10 minutos.

Mientras, al agua restante añadí el aceite de oliva y la sal. Revolvé.

Sobre la mesada, colocá la harina y hacé un hueco en el centro.

Poco a poco, incorporá la levadura y formá el bollo.

A medida que lo requieras, sumá el agua con aceite.

Cuando tengas un bollo liso y homogéneo, cubrí con un repasador de tela y dejá reposar en un lugar donde no le llegue el aire. Esperá 2 horas hasta que se doblegue su tamaño.

2 Para la pizza

Una vez que haya transcurrido el tiempo, dividí la masa en dos y formá las pizzas.

Ubicalas en sus respectivos recipientes.

Encendé el horno a una temperatura de 200 °C.

Añadí el puré de tomate a las pizzas.

Agregá la mozzarella desmenuzada.

Aplicá las hojas de albahaca y un chorrito de aceite de oliva a cada pizza.

Envíalas al horno.

Cociná hasta que la masa se dore.

Receta de la pizza napolitana

Tiempo de cocción: de 20 a 30 minutos según el horno.

Tiempo de elaboración total: 3 horas.