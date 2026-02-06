La receta de la pizza Margarita que Julia Roberts degusta en Comer, rezar, amar
Este plato tiene más de 110 años de historia y en el largometraje de Hollywood ocupa una de las escenas más icónicas durante el viaje del recordado personaje por Italia; aprendé a realizarla sin cometer errores
- 3 minutos de lectura'
En Comer, rezar, amar, Elizabeth “Liz” Gilbert (Julia Roberts) llega a Italia después de una separación abrupta. Es escritora y necesita recomponer su vida después de los desamores que experimentó en el pasado. Roma la conquista de inmediato y se hace de amistades; una de ellas, Sofi (Tuva Novotny), la lleva a conocer Nápoles. Juntas en una típica ostería, se disponen a comer de la pizza napolitana y, mientras discuten lo que comieron y el aumento de peso, disfrutan del plato.
La pizza Margherita surgió en 1889 por el maestro pizzero Raffaele Esposito de la pizzería Brandi; su propósito era honrar a la reina Margarita de Saboya. Arriba de la masa, jugó con los colores de la bandera italiana. Mezcló el rojo de la salsa con el verde de la albahaca y el blanco de la mozzarella. En la actualidad es un orgullo de Nápoles y una insignia de ese país en el mundo.
A pocos días de celebrar San Valentín, este plato es una opción rica y distinguible de los regalos típicos. Podés compartir con tu pareja una cena romántica y la pizza Margarita como protagonista. A continuación seguí el paso a paso y aprendé la receta sin cometer errores.
Pizza Margherita, la vera pizza italiana
Ingredientes: (para 2 porciones)
Para la masa
- 500 g de harina 00.
- 300 ml de agua a temperatura ambiente.
- 25 ml de aceite de oliva virgen extra.
- 3 g de levadura fresca.
- 10 g de azúcar.
- 8 g de sal.
Para la salsa
- 400 g de puré de tomate (de preferencia casero).
- 30 ml de aceite de oliva virgen extra.
- 6 hojas de albahaca.
- 400 g de mozzarella.
Paso a paso:
Para el bollo
- En un recipiente pequeño, disolver la levadura fresca en agua tibia. Añadí azúcar y dejala reposar por 10 minutos.
- Mientras, al agua restante añadí el aceite de oliva y la sal. Revolvé.
- Sobre la mesada, colocá la harina y hacé un hueco en el centro.
- Poco a poco, incorporá la levadura y formá el bollo.
- A medida que lo requieras, sumá el agua con aceite.
- Cuando tengas un bollo liso y homogéneo, cubrí con un repasador de tela y dejá reposar en un lugar donde no le llegue el aire. Esperá 2 horas hasta que se doblegue su tamaño.
Para la pizza
- Una vez que haya transcurrido el tiempo, dividí la masa en dos y formá las pizzas.
- Ubicalas en sus respectivos recipientes.
- Encendé el horno a una temperatura de 200 °C.
- Añadí el puré de tomate a las pizzas.
- Agregá la mozzarella desmenuzada.
- Aplicá las hojas de albahaca y un chorrito de aceite de oliva a cada pizza.
- Envíalas al horno.
- Cociná hasta que la masa se dore.
Tiempo de cocción: de 20 a 30 minutos según el horno.
Tiempo de elaboración total: 3 horas.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Más notas de Trucos de cocina
- 1
San Valentín en pareja: la receta romántica para hacer el 14 de febrero inspirada en el plato icónico de una película exitosa
- 2
Receta de gelatina de colágeno: cómo se hace
- 3
Con un guiño afrodisíaco: la receta ideal para San Valentín que combina chocolate con frutillas
- 4
Para inexpertos: cómo hacer milkshake casero en pocos minutos como el de las cafeterías