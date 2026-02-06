La Asociación Española de Ciencias del Deporte comunicó parámetros sobre la nutrición necesaria para el desarrollo de los tejidos. El organismo humano requiere un aporte constante de proteína según el peso de cada individuo. Esta base alimenticia permite el funcionamiento óptimo del sistema motriz durante periodos de alta exigencia física.

Receta del licuado de proteína: así se hace para ganar masa muscular en 30 días

La elaboración de este batido requiere la mezcla de los siguientes elementos en una licuadora hasta alcanzar una textura uniforme:

Medio yogur griego

Un puñado de frutos secos

Una taza de fresas

Medio mango

Media banana

Una cucharada de linaza molida

Esencia de vainilla

La mezcla nutricional incluye medio yogur griego junto a una porción de frutos secos y fresas

El deportista debe dividir el resultado en dos porciones iguales para su consumo diario .

. La primera mitad del líquido ingresa al sistema antes del inicio de la actividad física.

La parte restante corresponde al periodo de finalización del entrenamiento.

Esta ingesta estratégica asegura que el cuerpo reciba grasas saludables y carbohidratos para la generación de energía y la posterior reparación de las fibras. El cumplimiento de este hábito nutricional busca resultados visibles en un plazo de un mes.

El yogur griego aporta gran parte de los beneficios (Fuente: iStock / Oleksandr Todorov)

Cuánta proteína requiere el cuerpo para aumentar el volumen muscular

La Asociación Española de Ciencias del Deporte establece una medida precisa para quienes buscan el crecimiento de sus músculos. El cálculo indica un consumo de entre 1.6 y 1.8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Esta cifra garantiza el desarrollo y la salud de las articulaciones.

Las fibras musculares necesitan estos componentes para su reconstrucción tras el esfuerzo. La dieta diaria debe contemplar estas proporciones para alcanzar la meta de la tonificación. El aporte proteico actúa como el pilar fundamental en la estructura del sistema muscular.

Cómo preparar un licuado de frutilla y linaza

Cuáles son las fuentes naturales de proteínas y nutrientes

El organismo obtiene los elementos necesarios para el crecimiento físico a través de diversos alimentos de origen animal. La lista incluye productos como: huevos, carne, pollo y pescado. Estos ingredientes forman la base de una alimentación balanceada. Algunos atletas incorporan suplementos adicionales a sus dietas.

Estos casos demandan una consulta médica previa para asegurar la seguridad del deportista. La combinación de estos alimentos sólidos con preparados líquidos facilita la absorción de nutrientes. El objetivo final reside en el correcto funcionamiento del aparato locomotor.

La Asociación Española de Ciencias del Deporte sugiere ingerir hasta 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso Shutterstock

Qué beneficios aporta el licuado de frutas y semillas

La mezcla de ingredientes naturales ofrece múltiples ventajas para el rendimiento deportivo. El mango y la banana aportan los carbohidratos necesarios para sostener el esfuerzo durante la rutina. Los frutos secos y la linaza proveen grasas saludables que benefician el metabolismo. Las fresas y el yogur griego completan el perfil nutricional con vitaminas y probióticos.

“La proteína es uno de los nutrientes principales para el desarrollo, recuperación y la salud de nuestros músculos”, aseguró el informe de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. Esta sinergia de componentes naturales asiste al cuerpo en la obtención de energía inmediata y en la fase crítica de descanso muscular.

Los expertos sostienen que la constancia en este método alimenticio durante 30 días favorece la obtención de los objetivos de masa y fuerza.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.