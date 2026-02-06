Receta del licuado de proteína: así se hace para ganar masa muscular en 30 días
Profesionales médicos proponen una combinación específica de macronutrientes esenciales; este preparado natural favorece el incremento de fibra y la recuperación del tejido
- 3 minutos de lectura'
La Asociación Española de Ciencias del Deporte comunicó parámetros sobre la nutrición necesaria para el desarrollo de los tejidos. El organismo humano requiere un aporte constante de proteína según el peso de cada individuo. Esta base alimenticia permite el funcionamiento óptimo del sistema motriz durante periodos de alta exigencia física.
Receta del licuado de proteína: así se hace para ganar masa muscular en 30 días
La elaboración de este batido requiere la mezcla de los siguientes elementos en una licuadora hasta alcanzar una textura uniforme:
- Medio yogur griego
- Un puñado de frutos secos
- Una taza de fresas
- Medio mango
- Media banana
- Una cucharada de linaza molida
- Esencia de vainilla
- El deportista debe dividir el resultado en dos porciones iguales para su consumo diario.
- La primera mitad del líquido ingresa al sistema antes del inicio de la actividad física.
- La parte restante corresponde al periodo de finalización del entrenamiento.
Esta ingesta estratégica asegura que el cuerpo reciba grasas saludables y carbohidratos para la generación de energía y la posterior reparación de las fibras. El cumplimiento de este hábito nutricional busca resultados visibles en un plazo de un mes.
Cuánta proteína requiere el cuerpo para aumentar el volumen muscular
La Asociación Española de Ciencias del Deporte establece una medida precisa para quienes buscan el crecimiento de sus músculos. El cálculo indica un consumo de entre 1.6 y 1.8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Esta cifra garantiza el desarrollo y la salud de las articulaciones.
Las fibras musculares necesitan estos componentes para su reconstrucción tras el esfuerzo. La dieta diaria debe contemplar estas proporciones para alcanzar la meta de la tonificación. El aporte proteico actúa como el pilar fundamental en la estructura del sistema muscular.
Cuáles son las fuentes naturales de proteínas y nutrientes
El organismo obtiene los elementos necesarios para el crecimiento físico a través de diversos alimentos de origen animal. La lista incluye productos como: huevos, carne, pollo y pescado. Estos ingredientes forman la base de una alimentación balanceada. Algunos atletas incorporan suplementos adicionales a sus dietas.
Estos casos demandan una consulta médica previa para asegurar la seguridad del deportista. La combinación de estos alimentos sólidos con preparados líquidos facilita la absorción de nutrientes. El objetivo final reside en el correcto funcionamiento del aparato locomotor.
Qué beneficios aporta el licuado de frutas y semillas
La mezcla de ingredientes naturales ofrece múltiples ventajas para el rendimiento deportivo. El mango y la banana aportan los carbohidratos necesarios para sostener el esfuerzo durante la rutina. Los frutos secos y la linaza proveen grasas saludables que benefician el metabolismo. Las fresas y el yogur griego completan el perfil nutricional con vitaminas y probióticos.
“La proteína es uno de los nutrientes principales para el desarrollo, recuperación y la salud de nuestros músculos”, aseguró el informe de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. Esta sinergia de componentes naturales asiste al cuerpo en la obtención de energía inmediata y en la fase crítica de descanso muscular.
Los expertos sostienen que la constancia en este método alimenticio durante 30 días favorece la obtención de los objetivos de masa y fuerza.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
- 1
San Valentín en pareja: la receta romántica para hacer el 14 de febrero inspirada en el plato icónico de una película exitosa
- 2
Receta de gelatina de colágeno: cómo se hace
- 3
Con un guiño afrodisíaco: la receta ideal para San Valentín que combina chocolate con frutillas
- 4
Recetas para el 14 de febrero: los tres menúes ideales y fáciles para compartir con tu pareja