Recetas de tragos para amateurs: tres aperitivos para recibir a los invitados en Nochebuena
Animate y conocé la guía necesaria para preparar diferentes opciones de cócteles sin gastar demasiado tiempo ni dinero
- 3 minutos de lectura'
Comenzó diciembre y a pocos días de los festejos por Navidad, hay quienes ya empezaron con los preparativos para las reuniones familiares o de amigos. Desde qué menú se elegirá hasta el lugar adecuado y la cantidad de invitados a considerar.
Sin embargo, muchos de ellos pasan por alto las bebidas, una parte importante de la ceremonia. Por lo tanto, si en esta ocasión pretendés sorprender a todos con algo especial, rico y casero, aprendé a realizar estos tres cócteles económicos, fáciles y deliciosos.
Guía completa para hacer los mejores cócteles caseros
Sangría o clericot
Ingredientes:
- ¾ litros de vino tinto (a elección).
- Variedad de frutas de temporada. Se sugiere una de cada tipo y pueden ser: durazno, naranja, pomelo, uvas, manzana y ananá.
- ½ litro de jugo de naranja.
Paso a paso:
Armado del clericó
- Cortá las frutas en cubos, a excepción de las uvas que pueden ir por la mitad.
- Colocá todo en una jarra de un litro y volcá el jugo de naranja y el vino.
- Revolver bien.
Maceración
- Dejá reposar el trago en la heladera durante toda la noche. En lo posible cubierto para que no se llene de olor y contamine a los alimentos.
- Después del tiempo indicado, servir en vasos de vidrio.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tiempo de reposo: Entre 12 y 24 horas.
Felices Fiestas
Ingredientes:
- ½ litro de vino blanco espumante.
- 200 ml de jugo de uva (preferentemente natural).
- 5 uvas enteras.
Paso a paso:
Preparación del cóctel
- Para lograr este cóctel se sugiere prepararlo en la misma copa. Para ello llená hasta la mitad el recipiente con la bebida alcohólica y luego añadí un chorrito de jugo de uva natural.
- Mezclar bien.
- Agregá uvas enteras en las copas con el cóctel.
Tiempo de preparación: 5 minutos.
Tiempo de reposo: 2 minutos.
Garibaldi
Ingredientes (para una persona):
- 25 ml de Campari.
- 100 ml de jugo de naranja exprimido.
- 1 rodaja de naranja deshidratada.
- 1 cucharadita de miel (opcional).
Paso a paso:
Armado del cóctel
- En una licuadora añadí tres cubos de hielo, la miel, el jugo de naranja y el Campari.
- Mezclá todo hasta lograr una consistencia homogénea.
- Serví en una copa.
- Decorá con una rodaja de naranja.
Tiempo de preparación: 5 minutos.
Tiempo de reposo: 2 minutos:
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Más notas de Trucos de cocina
- 1
La receta fácil para disfrutar de un delicioso helado casero en Navidad
- 2
Como lo hacía la abuela: la versión de lengua a la vinagreta que es furor y guarda el sabor de siempre
- 3
Cocina italiana en casa: la sencilla receta para hacer una auténtica salsa boscaiola
- 4
En tiempo récord: tres tipos de snacks navideños para la mesa dulce del 24 de diciembre