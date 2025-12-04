Recetas de tragos para amateurs: tres aperitivos para recibir a los invitados en Nochebuena

Comenzó diciembre y a pocos días de los festejos por Navidad, hay quienes ya empezaron con los preparativos para las reuniones familiares o de amigos. Desde qué menú se elegirá hasta el lugar adecuado y la cantidad de invitados a considerar.

Sin embargo, muchos de ellos pasan por alto las bebidas, una parte importante de la ceremonia. Por lo tanto, si en esta ocasión pretendés sorprender a todos con algo especial, rico y casero, aprendé a realizar estos tres cócteles económicos, fáciles y deliciosos.

Los cócteles son una buena opción para recibir la Navidad y escapar a lo rutinario (Fuente: Pexels)

Guía completa para hacer los mejores cócteles caseros

Sangría o clericot

Ingredientes:

¾ litros de vino tinto (a elección).

Variedad de frutas de temporada. Se sugiere una de cada tipo y pueden ser: durazno, naranja, pomelo, uvas, manzana y ananá.

½ litro de jugo de naranja.

Paso a paso:

1 Armado del clericó

Cortá las frutas en cubos, a excepción de las uvas que pueden ir por la mitad.

Colocá todo en una jarra de un litro y volcá el jugo de naranja y el vino.

Revolver bien.

2 Maceración

Dejá reposar el trago en la heladera durante toda la noche. En lo posible cubierto para que no se llene de olor y contamine a los alimentos.

Después del tiempo indicado, servir en vasos de vidrio.

Cómo hacer Clericot casero

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de reposo: Entre 12 y 24 horas.

Felices Fiestas

Ingredientes:

½ litro de vino blanco espumante.

200 ml de jugo de uva (preferentemente natural).

5 uvas enteras.

Paso a paso:

1 Preparación del cóctel

Para lograr este cóctel se sugiere prepararlo en la misma copa. Para ello llená hasta la mitad el recipiente con la bebida alcohólica y luego añadí un chorrito de jugo de uva natural.

Mezclar bien.

Agregá uvas enteras en las copas con el cóctel.

Cómo hacer el trago Felices Fiestas

Tiempo de preparación: 5 minutos.

Tiempo de reposo: 2 minutos.

Garibaldi

Ingredientes (para una persona):

25 ml de Campari.

100 ml de jugo de naranja exprimido.

1 rodaja de naranja deshidratada.

1 cucharadita de miel (opcional).

Paso a paso:

1 Armado del cóctel

En una licuadora añadí tres cubos de hielo, la miel, el jugo de naranja y el Campari.

Mezclá todo hasta lograr una consistencia homogénea.

Serví en una copa.

Decorá con una rodaja de naranja.

Cómo hacer Garibaldi en casa

Tiempo de preparación: 5 minutos.

Tiempo de reposo: 2 minutos: