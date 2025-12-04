LA NACION

Recetas de tragos para amateurs: tres aperitivos para recibir a los invitados en Nochebuena

Animate y conocé la guía necesaria para preparar diferentes opciones de cócteles sin gastar demasiado tiempo ni dinero

Tres tipos de cócteles para sorprender a tus invitados en Navidad
Comenzó diciembre y a pocos días de los festejos por Navidad, hay quienes ya empezaron con los preparativos para las reuniones familiares o de amigos. Desde qué menú se elegirá hasta el lugar adecuado y la cantidad de invitados a considerar.

Sin embargo, muchos de ellos pasan por alto las bebidas, una parte importante de la ceremonia. Por lo tanto, si en esta ocasión pretendés sorprender a todos con algo especial, rico y casero, aprendé a realizar estos tres cócteles económicos, fáciles y deliciosos.

Los cócteles son una buena opción para recibir la Navidad y escapar a lo rutinario
Guía completa para hacer los mejores cócteles caseros

Sangría o clericot

Ingredientes:

  • ¾ litros de vino tinto (a elección).
  • Variedad de frutas de temporada. Se sugiere una de cada tipo y pueden ser: durazno, naranja, pomelo, uvas, manzana y ananá.
  • ½ litro de jugo de naranja.

Paso a paso:

1

Armado del clericó

  • Cortá las frutas en cubos, a excepción de las uvas que pueden ir por la mitad.
  • Colocá todo en una jarra de un litro y volcá el jugo de naranja y el vino.
  • Revolver bien.
2

Maceración

  • Dejá reposar el trago en la heladera durante toda la noche. En lo posible cubierto para que no se llene de olor y contamine a los alimentos.
  • Después del tiempo indicado, servir en vasos de vidrio.
Cómo hacer Clericot casero
Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de reposo: Entre 12 y 24 horas.

Felices Fiestas

Ingredientes:

  • ½ litro de vino blanco espumante.
  • 200 ml de jugo de uva (preferentemente natural).
  • 5 uvas enteras.

Paso a paso:

1

Preparación del cóctel

  • Para lograr este cóctel se sugiere prepararlo en la misma copa. Para ello llená hasta la mitad el recipiente con la bebida alcohólica y luego añadí un chorrito de jugo de uva natural.
  • Mezclar bien.
  • Agregá uvas enteras en las copas con el cóctel.
Cómo hacer el trago Felices Fiestas
Tiempo de preparación: 5 minutos.

Tiempo de reposo: 2 minutos.

Garibaldi

Ingredientes (para una persona):

  • 25 ml de Campari.
  • 100 ml de jugo de naranja exprimido.
  • 1 rodaja de naranja deshidratada.
  • 1 cucharadita de miel (opcional).

Paso a paso:

1

Armado del cóctel

  • En una licuadora añadí tres cubos de hielo, la miel, el jugo de naranja y el Campari.
  • Mezclá todo hasta lograr una consistencia homogénea.
  • Serví en una copa.
  • Decorá con una rodaja de naranja.
Cómo hacer Garibaldi en casa
Tiempo de preparación: 5 minutos.

Tiempo de reposo: 2 minutos:

