El secreto de la cocinera Sofía Zelaschi, la esposa de Christian Petersen, para mantener los huevos por cuatro semanas

Los huevos son uno de los alimentos que más proteínas tienen, incluso más que la carne, por ello se valora su consumo diario, ya que es económico y causa un efecto de saciedad en el estómago. En esa sintonía, Sofía Zelaschi compartió su truco para conservarlos durante días, con una fórmula casera y de bajo costo. Enterate cómo.

Gracias al consejo de Zelaschi, es posible hervir los huevos y guardarlos para hacer uso de ellos durante los próximos días. Su sugerencia la plasmó en un video de Instagram en el marco de la recuperación de su esposo, Christian Petersen, tras la falla multiorgánica que sufrió en diciembre del 2025.

En el reel se la pudo ver con esta preparación especial para que el huevo duro no pierda ni la consistencia, ni el sabor. Incluso las propiedades nutritivas.

El truco para conservar los huevos frescos durante un mes consiste en una fórmula con vinagre, agua y especias (Fuente: Instagram/@sofiazelaschi)

El truco definitivo para conservar los huevos duros

Paso a paso:

Herví la cantidad de huevos que desees. Luego, ya tibios y sin cáscara, colocalos en un frasco de vidrio esterilizado .

. Verté 1/2 vaso de vinagre blanco y 1/2 de agua fría.

Añadí una cucharadita de sal y las hierbas aromáticas que más te gusten.

Dejá que la preparación se macere un día entero. Esta fórmula permite que los huevos se conserven por hasta cuatro semanas.