Recetas rápidas de ñoquis del 29: de harina, de papa, con pollo y más

Para todos los gustos, 5 recetas sencillas y rápidas que invitan a cumplir con la tradición de llamar a la abundancia desde un clásico de la cocina de pastas

Si sos amante de las pastas, los ñoquis seguro están entre tu repertorio de recetas habituales. Pero si solo los comés el 29 de cada mes para cumplir con la tradición, con la expectativa de atraer a la fortuna alojando un billete debajo del plato, como dice la creencia popular, tal vez no tengas una receta infalible. Atención, entonces, porque alguna de las que vamos a contarte puede ser la que estabas buscando.

Pero antes, repasemos: ¿qué son los ñoquis? Quizá, te sorprenda saber que aunque lo parecen, técnicamente, los ñoquis no son una verdadera pasta.

Qué son los ñoquis

En realidad, el ñoqui es una bola de masa hecha con puré de papas y harina que suele servirse con distintas salsas como crema y queso, salsa de tomate, o pesto, al igual que las pastas. Si bien los ñoquis se originaron en Italia y a menudo se elaboran con sabores y especias italianos, existen otras formas de ñoquis que tienen diferentes variaciones, como los de sémola o los malfatti.

La palabra italiana gnocchi en realidad significa “trozos” y es una descripción bastante precisa de cómo se ve este plato: porciones muy pequeñas de masa cocida. Los ñoquis tradicionales son bastante sencillos por lo que se sirven con salsas abundantes. Sin embargo, algunos chefs prepararán ñoquis saborizados como los ñoquis de calabaza o de espinacas para darles un toque único a este plato tan clásico.

Te dejamos las recetas de algunas variantes para que hagas tu propia versión de ñoquis para el 29 de este mes.

Receta de Ñoquis soufflé de harina (sin papa)

Ñoquis soufflé con crema y parmesano Shutterstock

Esta receta de ñoquis soufflé es muy fácil, rápida y económica. Al no tener papa y tener harina como ingrediente principal, su sabor puede ser bastante neutro; por eso, la clave para que resulten deliciosos es la salsa con que se los acompañe. En cambio, la textura de los ñoquis soufflé ya es un éxito rotundo porque son aireados y livianos. Si querés probar la magia de este plato que con tan pocos ingredientes resulta en una receta gourmet, sabrosa y casi instantánea: receta de ñoquis soufflé de harina (sin papa).

Receta de ñoquis de tipo Malfatti

Ñoquis estilo malfati, con receta de Chef Sebastián Levy Daniel Gentileza

Como todos los malfatti estos ñoquis no necesitan amasarse. Súper livianos, además, los ñoquis de tipo malfatti de espinacas y queso, se cocinan rapidísimo. Por eso, con esta receta no hay excusas para saltear la tradición de los ñoquis del 29. Caseros y livianos, estas especies de albóndigas de espinaca que se impregnan de sabor al terminar de cocinarse dentro de la salsa, son un plato que siempre sienta bien: receta de ñoquis de tipo Malfatti.

Receta de ñoquis a la plancha

Ñoquis a la plancha Shutterstock

¿Se te ocurrió alguna vez hacer ñoquis a la plancha? Si no los probaste, tenés que hacer esta receta para, por lo menos, una vez en tu vida darte la oportunidad de conocer este manjar. Además, los ñoquis a la plancha son super prácticos, no ensuciás ollas, ni tenés que luchar con el vapor del agua, ni corrés el riesgo de que se te pasen y apelmacen los ñoquis. Acá, el paso a paso para prepararlos: receta de ñoquis a la plancha.

Receta de ñoquis a la romana para principiantes

Ñoquis a la romana. Shutterstock

Los gnocchi alla romana o ñoquis a la romana, una receta procedente de la región del Lazio, en Italia, son una variante más compacta y de mayor tamaño que los ñoquis tradicionales; además son elaborados con sémola. Además, en lugar de amasarse se hacen en base a una pasta de sémola hidratada y cocida en leche. Y se terminan de hacer dentro del horno. Por eso son ideales para evitar olla con agua hirviendo y más amigables para que los hagan los niños: receta de ñoquis a la romana para principiantes.

Receta de ñoquis con estofado de pollo

Para quienes no se conforman con los ñoquis solamente, esta receta de ñoquis con estofado de pollo es la mejor opción. Con una salsa espesa y pollo el plato se vuelve una comida completa, llena de sabor y muy reconfortante para el invierno. Quienes sienten que si no comen algo de carne no se van a llenar, encontrarán en esta versión de ñoquis para el 29, todo lo que estaban esperando: receta de ñoquis con estofado de pollo.

