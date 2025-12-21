Para amateurs: la receta definitiva de la abuela para hacer matambre navideño

El matambre arrollado es uno de los platos clásicos de la mesa navideña. Decenas de familias suelen replicarlo para satisfacer sus paladares como entrada o menú principal. Si tenés intenciones de preparar uno y no tenés conocimientos en cocina, seguí esta guía y replicá la receta original como lo hacían las abuelas.

El matambre navideño es un clásico que lleva carne, verduras y huevo; es una opción que se come fría (Fuente: Archivo La Nacion) Daniela Perles

Matambre arrollado navideño

Ingredientes:

300 g de perejil picado.

½ morrón rojo cortado en Juliana.

½ morrón verde cortado en Juliana.

2 zanahorias peladas y cortadas en finas tiras con el pela papas.

2 dientes ajos picados.

8 huevos duros.

4 ramitas de cebolla de verdeo.

Aceite, pimienta y sal a gusto.

1 matambre de 1 k 600 g.

Papel film para envolver.

Paso a paso:

1 Preparación de la carne

Sobre una mesada extendé el matambre y extraé el exceso de grasa.

Luego colocalo sobre un rectángulo de papel film sin cortar el extremo que lo une al rollo.

Salpimentá a gusto.

Distribuí los ajos por toda la carne con un chorrito de aceite (preferentemente de oliva).

Esparcí el perejil picado y dejá libre tres dedos de distancia con los laterales.

Lavá y cortá en Juliana los morrones. Pelá y cortá la zanahoria en bastones. Lavá bien las ramas de cebolla de verdeo. Colocá todo sobre la carne.

Cortá gruesos los huevos duros y agregalos en hilera.

2 Preparación del arrollado

Tomá uno de los extremos del papel film y comenzá a enrollar el matambre sin que salga nada por los costados.

Cuando logres la forma de un matambre arrollado tradicional, atá con hilo de algodón los extremos del papel film que lo cubre.

Llevá a hervir el matambre en una olla con agua por al menos 2 horas y 30 minutos a fuego bajo.

Retirá la carne y esperá a que se enfríe.

Transcurrido el tiempo de reposo, retirá el papel film y cortá en rodajas finas.

Servir.

Matambre arrollado para Navidad

Tiempo de elaboración: 30 minutos.

Tiempo de preparación total: 3 horas.