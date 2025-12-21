Para amateurs: la receta definitiva de la abuela para hacer matambre navideño
Enterate cómo preparar este plato típico de la mesa argentina que se come frío y como entrada
El matambre arrollado es uno de los platos clásicos de la mesa navideña. Decenas de familias suelen replicarlo para satisfacer sus paladares como entrada o menú principal. Si tenés intenciones de preparar uno y no tenés conocimientos en cocina, seguí esta guía y replicá la receta original como lo hacían las abuelas.
Matambre arrollado navideño
Ingredientes:
- 300 g de perejil picado.
- ½ morrón rojo cortado en Juliana.
- ½ morrón verde cortado en Juliana.
- 2 zanahorias peladas y cortadas en finas tiras con el pela papas.
- 2 dientes ajos picados.
- 8 huevos duros.
- 4 ramitas de cebolla de verdeo.
- Aceite, pimienta y sal a gusto.
- 1 matambre de 1 k 600 g.
- Papel film para envolver.
Paso a paso:
1
Preparación de la carne
- Sobre una mesada extendé el matambre y extraé el exceso de grasa.
- Luego colocalo sobre un rectángulo de papel film sin cortar el extremo que lo une al rollo.
- Salpimentá a gusto.
- Distribuí los ajos por toda la carne con un chorrito de aceite (preferentemente de oliva).
- Esparcí el perejil picado y dejá libre tres dedos de distancia con los laterales.
- Lavá y cortá en Juliana los morrones. Pelá y cortá la zanahoria en bastones. Lavá bien las ramas de cebolla de verdeo. Colocá todo sobre la carne.
- Cortá gruesos los huevos duros y agregalos en hilera.
2
Preparación del arrollado
- Tomá uno de los extremos del papel film y comenzá a enrollar el matambre sin que salga nada por los costados.
- Cuando logres la forma de un matambre arrollado tradicional, atá con hilo de algodón los extremos del papel film que lo cubre.
- Llevá a hervir el matambre en una olla con agua por al menos 2 horas y 30 minutos a fuego bajo.
- Retirá la carne y esperá a que se enfríe.
- Transcurrido el tiempo de reposo, retirá el papel film y cortá en rodajas finas.
- Servir.
Tiempo de elaboración: 30 minutos.
Tiempo de preparación total: 3 horas.
