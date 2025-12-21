LA NACION

Para amateurs: la receta definitiva de la abuela para hacer matambre navideño

Enterate cómo preparar este plato típico de la mesa argentina que se come frío y como entrada

El matambre arrollado es uno de los platos clásicos de la mesa navideña. Decenas de familias suelen replicarlo para satisfacer sus paladares como entrada o menú principal. Si tenés intenciones de preparar uno y no tenés conocimientos en cocina, seguí esta guía y replicá la receta original como lo hacían las abuelas.

Matambre arrollado navideño

Ingredientes:

  • 300 g de perejil picado.
  • ½ morrón rojo cortado en Juliana.
  • ½ morrón verde cortado en Juliana.
  • 2 zanahorias peladas y cortadas en finas tiras con el pela papas.
  • 2 dientes ajos picados.
  • 8 huevos duros.
  • 4 ramitas de cebolla de verdeo.
  • Aceite, pimienta y sal a gusto.
  • 1 matambre de 1 k 600 g.
  • Papel film para envolver.

Paso a paso:

1

Preparación de la carne

  • Sobre una mesada extendé el matambre y extraé el exceso de grasa.
  • Luego colocalo sobre un rectángulo de papel film sin cortar el extremo que lo une al rollo.
  • Salpimentá a gusto.
  • Distribuí los ajos por toda la carne con un chorrito de aceite (preferentemente de oliva).
  • Esparcí el perejil picado y dejá libre tres dedos de distancia con los laterales.
  • Lavá y cortá en Juliana los morrones. Pelá y cortá la zanahoria en bastones. Lavá bien las ramas de cebolla de verdeo. Colocá todo sobre la carne.
  • Cortá gruesos los huevos duros y agregalos en hilera.
2

Preparación del arrollado

  • Tomá uno de los extremos del papel film y comenzá a enrollar el matambre sin que salga nada por los costados.
  • Cuando logres la forma de un matambre arrollado tradicional, atá con hilo de algodón los extremos del papel film que lo cubre.
  • Llevá a hervir el matambre en una olla con agua por al menos 2 horas y 30 minutos a fuego bajo.
  • Retirá la carne y esperá a que se enfríe.
  • Transcurrido el tiempo de reposo, retirá el papel film y cortá en rodajas finas.
  • Servir.
Tiempo de elaboración: 30 minutos.

Tiempo de preparación total: 3 horas.

